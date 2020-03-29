 Отсутствие реакции на дефолт "ДТЭК Энерго" - демонстрация слабости и беспомощности государства, - Бутусов

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Главное событие дня, которое не уступает коронавирусу, и законам из пакета МВФ - это официальный дефолт "ДТЭК Энерго" - крупнейшей частной компании-производителя угля и электроэнергии. "ДТЭК" остановил две шахты и обогатительную фабрику, и заявил, что останавливает две шахты, обогатительную фабрику и "приостанавливает выплаты купона по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу" с 1 апреля!

Если бы в Украине был фондовый рынок, сейчас бы посыпалось все, это было бы у всех на устах.

Если бы в Украине работали правоохранительные органы, прокуратура и суды, то они бы уже были в офисе "ДТЭК Энерго" и задавали вопросы менеджменту. Какой дефолт, если в 2019-м компания реструктурировала свои долги и получила чистую прибыль в 2,55 миллиарда гривен?

Если бы в Украине были президент и премьер-министр, которых бы Ринат Ахметов хоть бы немного боялся и уважал, то он бы никогда не пошел на дефолт и остановку шахт после покупки виллы во Франции за 200 миллионов долларов, и запуска новостного телеканала с инвестициями в десятки миллионов долларов.

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Но ничего этого не будет. Потому что олигархи знают лучше, чем кто-либо, насколько слабо и беспомощно государство

Логика Ахметова понятна - он хочет удешевить стоимость своего долга, сбить цены. Проще это спрятать под коронавирусом. Полное молчание и отсутствие комментариев власти. Это как понимать? Премьер-министр, который работал ранее в "ДТЭКе" ничего необычного не увидел?

Они власть, у них есть институции, они определяют для себя правила игры. А у Зеленского есть видеоролики и просьбы помочь купить "скорые помощи". И с этим олигархи помогут - лишь бы и дальше не мешал", - заключает журналист.