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 Политика Украины, Экономика
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Все про:дефолт (379) Бутусов Юрий (2098) ДТЭК (109)

 Отсутствие реакции на дефолт "ДТЭК Энерго" - демонстрация слабости и беспомощности государства, - Бутусов

Объявление дефолта крупнейшего частного производителя электроэнергии и угля в Украине "ДТЭК Энерго", который принадлежит олигарху Ринату Ахметову, является показателем слабости и беспомощности государства.

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Главное событие дня, которое не уступает коронавирусу, и законам из пакета МВФ - это официальный дефолт "ДТЭК Энерго" - крупнейшей частной компании-производителя угля и электроэнергии. "ДТЭК" остановил две шахты и обогатительную фабрику, и заявил, что останавливает две шахты, обогатительную фабрику и "приостанавливает выплаты купона по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу" с 1 апреля!

Если бы в Украине был фондовый рынок, сейчас бы посыпалось все, это было бы у всех на устах.

Если бы в Украине работали правоохранительные органы, прокуратура и суды, то они бы уже были в офисе "ДТЭК Энерго" и задавали вопросы менеджменту. Какой дефолт, если в 2019-м компания реструктурировала свои долги и получила чистую прибыль в 2,55 миллиарда гривен?

Если бы в Украине были президент и премьер-министр, которых бы Ринат Ахметов хоть бы немного боялся и уважал, то он бы никогда не пошел на дефолт и остановку шахт после покупки виллы во Франции за 200 миллионов долларов, и запуска новостного телеканала с инвестициями в десятки миллионов долларов.

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Но ничего этого не будет. Потому что олигархи знают лучше, чем кто-либо, насколько слабо и беспомощно государство
Логика Ахметова понятна - он хочет удешевить стоимость своего долга, сбить цены. Проще это спрятать под коронавирусом. Полное молчание и отсутствие комментариев власти. Это как понимать? Премьер-министр, который работал ранее в "ДТЭКе" ничего необычного не увидел?

Они власть, у них есть институции, они определяют для себя правила игры. А у Зеленского есть видеоролики и просьбы помочь купить "скорые помощи". И с этим олигархи помогут - лишь бы и дальше не мешал", - заключает журналист.

Источник: https://censor.net.ua/n3185152
 
 
 Топ комментарии
 
а что бубочка? готовит очередной видосик про победу коронавируса?
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Юра,пять лет при Пете этот сепар был в шоколаде,чего не бил в колокола.Не нужно сейчас про справедливость вещать.Все как было ,так и осталось.
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Оманське Брехло навіть Ахметку довело до банкрутства.
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Объявил банкротом, сдаст заводы на металлолом, и будет на эти деньги жить и припевать где небудь в Англии..
Он же сволочь, что с него взять.
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Уверен, что это генеральная репетиция дефолта всей Украины в исполнении ахметки и его шестёрки шмыгаля. Ведь хуже не будет. Отсутствие реакции на дефолт "ДТЭК Энерго" - демонстрация слабости и беспомощности государства, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4674
Отсутствие реакции на дефолт "ДТЭК Энерго" - демонстрация слабости и беспомощности государства, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3658
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Хто вже тільки Клоуна на куй не посилав. Зеля, порядочна людина на твоєму місці вже би застрілилась. А, ти ж уклонист-миротворець, - ну тоді повісилась.
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Ахметов за роки своєї діяльності пограбував Україну на трильйони доларів... А зебіли і далі не можуть зрозуміти чому вони так бідно живуть... Дякуйте таким як татарин Ахметов і єврей Коломойський...
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Вы же больше 20-ти лет кричите, что против олигархов. А кто не олигарх? Педро с Ахметкой?
Вы еще призовите смс-ками деньги для поддержания Ахметова скидывать. Наверное голодает бедняга.
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Не понял, Ахметов 2-ва лярда отправил на девиденты а тут дефолт ,кто то кого то дурит😂
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