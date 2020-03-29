 Украина перешла на летнее время

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Стрелки часов необходимо перевести на час вперед.
Впервые переход на летнее время осуществили в нескольких европейских странах в 1916 году. Идея заключается в лучшем использовании светлого времени дня. Во времена Первой мировой войны речь шла об экономии угля, в более поздние времена - электроэнергии.
Практика ежегодного перехода на летнее время и возвращения на поясное применяется сейчас примерно в 60 странах, на всей их территории или частично. При этом около 140 стран или никогда не пользовались сезонным временем, или отказались от такой практики.
В Украине летнее время впервые формально появилось в 1916 году - его ввела Австро-Венгрия, в которую входила западная часть Украины.
Я б ему, сколько там ему лет? Так вот, я б ему на все эти годы время назад перевел...пускай сидит в матке мамы... она скорость любит...
Интересно, 73 проц. идиотов, они-то хоть понимают, что они натворили? или опять "виноват Порох" и эпидемия?
ПОХМЕЛИТЕСЬ С УТРА И ЕЩЁ НЕ ТАКОЕ ПОМЕРЕЩИТСЯ...
Потрібно так і залишити.
СЛАВА БОГУ!
І дякую тобі, Господи, що я не
Что бы "напрягать" одну половину страны летом, вторую зимой!