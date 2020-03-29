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  1997  45
Все про:время (127) часы (125)

 Украина перешла на летнее время

В ночь с 28 на 29 марта Украина перешла на летнее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Стрелки часов необходимо перевести на час вперед.

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Впервые переход на летнее время осуществили в нескольких европейских странах в 1916 году. Идея заключается в лучшем использовании светлого времени дня. Во времена Первой мировой войны речь шла об экономии угля, в более поздние времена - электроэнергии.

Практика ежегодного перехода на летнее время и возвращения на поясное применяется сейчас примерно в 60 странах, на всей их территории или частично. При этом около 140 стран или никогда не пользовались сезонным временем, или отказались от такой практики.

В Украине летнее время впервые формально появилось в 1916 году - его ввела Австро-Венгрия, в которую входила западная часть Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3185151
 
   
 Топ комментарии
 
Потрох, ващє, гад! У Зє!білів украв уже цілий рік!!!
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Шановний, ми не нацисти, ми ХУНТА, а це звучить гордо. Зашити циганською голкою! Україна перейшла на літній час - Цензор.НЕТ 3792
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толстой решетки не нашлось? Я в эту мразь стрелять бы не стал...брезгую...
Я б ему, сколько там ему лет? Так вот, я б ему на все эти годы время назад перевел...пускай сидит в матке мамы... она скорость любит...
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і зашити їй одне місце, нехай там, курва, ногами і ногами дригає.
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так йє ж нациський модерновий способ - запінити
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Шановний, ми не нацисти, ми ХУНТА, а це звучить гордо. Зашити циганською голкою! Україна перейшла на літній час - Цензор.НЕТ 3792
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Ті Зейоббіки часом не перейменували літній час на Зелітній? Хто в курсі? Україна перейшла на літній час - Цензор.НЕТ 4789
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Порох клятий в Українців цілу годину вкрав! Барига!
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Потрох, ващє, гад! У Зє!білів украв уже цілий рік!!!
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А я ,с этим коронавирусом, благополучно провтыкал это событие!!!
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нє іграйтє врємєнєм - ано абідіцца!!!
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Бажано зелених мародерів залишити в зимовому часі
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Потом шмаркля в мемуарах напишет, что "идея была хороша, сценаристы и клоуны квартала подкачали" Зеля - всё. Скоро занавес. Последний акт драмы будет самый тяжелый.
Интересно, 73 проц. идиотов, они-то хоть понимают, что они натворили? или опять "виноват Порох" и эпидемия?
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Тільки самий упоротий Зє!біл може так спотворити хвамілію Сцикла - рєЗє!дєнта *****
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Нужно заканчивать с этим издевательством над человеческими организмами. Благо сейчас угля и элэнергии вдосталь, и нефть дешёвая. Об экономии 6е идёт уже речь.
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ага, щас каждую спічку і свєчку щітать прідьоца
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Проблема що з зегандонами робити? Україна перейшла на літній час - Цензор.НЕТ 3365
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І кожного разу тут з"являються нитіки вже багато років.
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Новий час це гарно! Ми всі будемо раніш виходить на роботу й не така задуха буде в транспорті...
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Задуха буде їхати з роботи влітку коли ще спека.
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так всє вмєстє - задуха обєспєчєна
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Везет вам.У вас транспорт ходит. И на работу нужно ходить.
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и Вам повезёт:-
ПОХМЕЛИТЕСЬ С УТРА И ЕЩЁ НЕ ТАКОЕ ПОМЕРЕЩИТСЯ...
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умний - ето када моск харашо устроєний, а знаю - ето када моск наполнєнний
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Кто стрелки не переводит, тот москаль.
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Нарешті будемо жити за нормальним часом.
Потрібно так і залишити.
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УКРАЇНА УВІЙШЛА В ЛІТНІЙ ЧАС!


СЛАВА БОГУ!
І дякую тобі, Господи, що я не
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Почему в Украине не используется поясное время?
Что бы "напрягать" одну половину страны летом, вторую зимой!
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И когда уже эти издевательства с переводом стрелок закончатся? Ведь никакого экономического эффекта, тем более все уже в частных руках и не работает производство так как 30-40 лет назад.
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В 1916 году в Австро-Венгрии западная часть Украины, Украиной хоть называлась?
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