 Враг вчера 15 раз бил по позициям ОС, применяя 120-мм минометы: ранены два воина

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС, сообщает Цензор.НЕТ.

Одиннадцать обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

- дважды неподалеку от Красногоровки - из 120-мм минометов (24 мины);

- дважды вблизи Водяного - из минометов калибра 120 мм и 82 мм (всего 23 мины), а также из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

- в районе населенного пункта Пески враг выпустил 9 мин из 120-мм минометов;

- неподалеку от Павлополя - из миномета калибра 82 мм (5 мин);

- дважды по окрестностям Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

- дважды вблизи Старогнатовки - из стрелкового оружия;

- неподалеку от Опытного - из автоматического станкового гранатомета.

Украинские защитники немедленно реагировали на вражеские вооруженные провокации и открывали прицельный огонь по позициям противника, заставляя его прекратить обстрелы.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг четыре раза обстрелял позиции украинских защитников:

- рядом с населенным пунктом Орехово противник выпустил 5 мин 120 калибра;

- вблизи Зайцево - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- неподалеку от населенных пунктов Шумы и Хутор Вольный оккупанты обстреляли позиции ОС из станкового противотанкового гранатомета, снайперского и стрелкового оружия.

В ответ подразделения Объединенных сил дежурными огневыми средствами заставили вооруженные формирования Российской Федерации прекратить провокационные обстрелы.

Вчера, 28 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

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С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, отмечают в штабе ООС.



