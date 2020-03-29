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 У депутата Запорожского облсовета Фукса диагностировали COVID-19

Депутат Запорожского облсовета Геннадий Фукс госпитализирован, у него подтвердили коронавирус.

Об этом Фукс написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Вынужден сообщить Вам, что несмотря на то, что я максимально старался соблюдать карантин, врачи диагностировали у меня заболевание на коронавирус COVID-19. Прохожу сейчас курс лечения в больнице", — сообщил он.

К посту Фукс добавил сообщение с сайта 061.ua о том, что в Запорожье госпитализирован с коронавирусом мужчина, недавно прилетевший из Израиля.

"Мужчина госпитализирован в областную инфекционную больницу, состояние средней тяжести", — сказано в сообщении.

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По состоянию на вечер 28 марта в Украине было подтверждено 356 случаев COVID-19. 9 человек скончались от этой болезни, 5 — выздоровели.

У депутата Запорожского облсовета Фукса диагностировали COVID-19 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185143
 
 
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Ну желательно было бы отправить его лечится к себе на родину
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Вот это наказание...Там медицина на три головы выше украинской
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Вот только не надо радоваться и думать что эта зараза берёт только (или в основном) депутатиков и прочую сволочь. Нет - эта братия просто способна пробиться к якобы доступным бесплатным тестам.
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