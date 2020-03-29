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 "Требуем вернуть кураторство департаментом по делам Майдана Виктору Трепаку", - семьи Небесной Сотни

Общественная организация "Семьи Небесной сотни" просит президента Владимира Зеленского вернуть Виктору Трепаку руководство департаментом по делам и "обеспечить возможность продолжить работать в режиме последнего месяца".

Об этом говорится в обращении организации в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы требуем вернуть кураторство департаментом по делам Майдана Виктору Трепаку и обеспечить возможность продолжить работать в режиме последнего месяца. Также требуем отстранить от дел Майдана Андрея Любовича, так как он был причастен к преследованию активистов во время Майдана 2013-2014 г., в этом мы видим конфликт интересов. В противном случае - мы требуем отставки Ирины Венедиктов с должности Генерального прокурора", - сказано в сообщении.

Родственники Небесной отмечают, что именно при содействии Виктора Трепака в последние 3 месяца наметились положительные сдвиги в делах Майдана. Они недовольны тем, что новый Генеральный прокурор Ирина Венедиктова передала курирование департаментом дел Майдана своему заместителю Андрею Любовичу.

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"Андрей Любович во время Майдана был начальником следственного управления в прокуратуре Днепропетровской области. Местные прокуроры участвовали в задержаниях, арестах и ​​привлечении к ответственности активистов местного Майдана", — сказано в сообщении.

Родственники погибших майдановцев указывают, что Венедиктова, будучи руководителем ГБР, назначила в этот орган одного из адвокатов Януковича Бабикова.

В ОО считают, что Венедиктова "фактически меняет вектор расследования дел Майдана, назначая курирующим заместителем департамента человека с антимайдановскими взглядами".

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В пятницу, 27 марта, адвокат Маси Найем заявил об отстранении заместителя Генерального прокурора Виктора Трепака от расследования дела об убийстве Катерины Гандзюк.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Трепака не отстраняли, "его ключевые дела никто не забирал". При этом она подтвердила, что департамент спецрасследований вместо Трепака стал курировать назначенный сегодня заместителем Генерального прокурора Алексей Симоненко.

Виктор Трепак заявил, что подал в отставку и работает до понедельника. "Уже нет смысла просто", — пояснил он свое решение.

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Требуем вернуть кураторство департаментом по делам Майдана Виктору Трепаку, - семьи Небесной Сотни 04

Источник: https://censor.net.ua/n3185142
 
   
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Так Трепака і зняли, щоб не розслідував.
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Як повернути? Як приватному прокурору? Так інституції приватних прокурорів Зе-влада ще не придумала, хоча генпрокуратуру і приватижувала. А сім'ям Героїв Небесної сотні потрібно шукати союзників і по іншому ставити питання - про відставку всієї діючої влади. Бо саме діючій владі розслідування не потрібне. Ба, більше - для декого з її стовпів воно небезпечне.
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Отличительной чертой "слуг народа" является то, что им абсолютно похрен на народ. Они не лохи, а народ - лохи, 73% - тому доказательство.
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Зеленский не прокурор - это другая ветка власти!
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Тоді Ще повинен це публічно пояснити і розповісти, що особисто не збирався когось садити...
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С лета 2019 за все, что происходит в стране, несет личную ответственность исключительно Гидрант. У него теперь абсолютная власть в стране, ему и ответ держать.
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Абсолютная власть была у Петра, когда в прокуроры посадил своего кума... "Требуем вернуть кураторство департаментом по делам Майдана Виктору Трепаку", - семьи Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 4802
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Врешь и тупо. Причем сильно тупо. Самой большой фракцией Рады был Народный Фронт, а не ЕС. Это именно у недонаполеона сейчас монобольшинство и абсолютная власть.
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Нужно Портнова назначать куратором внештатным. "Требуем вернуть кураторство департаментом по делам Майдана Виктору Трепаку", - семьи Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 997
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Он уже сам себя давно назначил самым главным правоохранительной и судебной системах страны.
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Всё в конце концов упрётся в снятие Зебила, тут по другому ничего не решить. Сегодня всем командует этот Недоробок. Снятие Трепака--ЭТО ЛИЧНО ЕГО ИНИЦИАТИВА И ПРИКАЗ. Для снятия Трепака и была специально назначена Дура-Венедиктова. "Требуем вернуть кураторство департаментом по делам Майдана Виктору Трепаку", - семьи Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 3322
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боль и переживания родственников понятны и справедливы.
от только для того, что бы просить Президента надо как минимум его иметь.
пока в наличии есть шмаркля, вислюк, моника, буба - Президента нет.
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