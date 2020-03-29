 "Требуем вернуть кураторство департаментом по делам Майдана Виктору Трепаку", - семьи Небесной Сотни

Об этом говорится в обращении организации в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы требуем вернуть кураторство департаментом по делам Майдана Виктору Трепаку и обеспечить возможность продолжить работать в режиме последнего месяца. Также требуем отстранить от дел Майдана Андрея Любовича, так как он был причастен к преследованию активистов во время Майдана 2013-2014 г., в этом мы видим конфликт интересов. В противном случае - мы требуем отставки Ирины Венедиктов с должности Генерального прокурора", - сказано в сообщении.

Родственники Небесной отмечают, что именно при содействии Виктора Трепака в последние 3 месяца наметились положительные сдвиги в делах Майдана. Они недовольны тем, что новый Генеральный прокурор Ирина Венедиктова передала курирование департаментом дел Майдана своему заместителю Андрею Любовичу.

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"Андрей Любович во время Майдана был начальником следственного управления в прокуратуре Днепропетровской области. Местные прокуроры участвовали в задержаниях, арестах и ​​привлечении к ответственности активистов местного Майдана", — сказано в сообщении.

Родственники погибших майдановцев указывают, что Венедиктова, будучи руководителем ГБР, назначила в этот орган одного из адвокатов Януковича Бабикова.

В ОО считают, что Венедиктова "фактически меняет вектор расследования дел Майдана, назначая курирующим заместителем департамента человека с антимайдановскими взглядами".

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В пятницу, 27 марта, адвокат Маси Найем заявил об отстранении заместителя Генерального прокурора Виктора Трепака от расследования дела об убийстве Катерины Гандзюк.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Трепака не отстраняли, "его ключевые дела никто не забирал". При этом она подтвердила, что департамент спецрасследований вместо Трепака стал курировать назначенный сегодня заместителем Генерального прокурора Алексей Симоненко.

Виктор Трепак заявил, что подал в отставку и работает до понедельника. "Уже нет смысла просто", — пояснил он свое решение.





