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 Генпрокурор Венедиктова давит на отца Катерины Гандзюк, - друзья убитой активистки

Друзья покойной Катерины Гандзюк утверждают, что Генеральный прокурор Ирина Венедиктова через руководство Херсонской области пытается заставить Виктора Гандзюка оставить работу в больнице и во время карантина приехать в Киев на встречу с ней и народными депутатами.

Соответствующая запись появилась на странице инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Она (Венедиктова. — Ред.) дала команду областному прокурору Херсонской области срочно везти отца Екатерины в Киев, на встречу с ней и народными депутатами. Везти, чтобы немедленно прикрыться им от критики. Типа, "смотрите, мы встречаемся, а значит все нормально!"", — утверждают друзья убитой активистки.

По словам авторов заявления, Виктор Гандзюк отказался бросать работу в больнице и ехать в Киев и предложил киевским прокурором пообщаться с своим адвокатом Евгенией Закревской, но те отказались.

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"Несмотря на категорический отказ бросить больницу и ехать в Киев, уже второй день продолжаются звонки, уговоры и давление со стороны руководителей области. Это недопустимо!", — сказано в заявлении.

Ранее Виктор Гандзюк раскритиковал генпрокурора Ирину Венедиктову, обвинив ее во лжи и заявив, что она за один сделала на многие месяцы недостижимым прогресс в деле.

В пятницу, 27 марта, адвокат Маси Найем заявил об отстранении заместителя Генерального прокурора Виктора Трепака от расследования дела об убийстве Катерины Гандзюк.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Трепака не отстраняли, "его ключевые дела никто не забирал". При этом она подтвердила, что департамент спецрасследований вместо Трепака стал курировать назначенный сегодня заместителем Генерального прокурора Алексей Симоненко.

Также на Цензор.НЕТ: "Есть все основания говорить о конце утверждения в Украине новой прокуратуры", - Трепак

Виктор Трепак заявил, что подал в отставку и работает до понедельника. "Уже нет смысла просто", — пояснил он свое решение.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Продолжается суд над подозреваемым в заказе нападения Владиславом Мангером и Алексеем Левиным (Москаленко).

Читайте также: Когда Трепак уйдет из Офиса Генпрокурора, мы можем забыть о том, что убийство Гандзюк будет расследовано должным образом, - Рябошапка

Генпрокурор Венедиктова давит на отца Катерины Гандзюк, - друзья убитой активистки 01
Генпрокурор Венедиктова давит на отца Катерины Гандзюк, - друзья убитой активистки 02
Генпрокурор Венедиктова давит на отца Катерины Гандзюк, - друзья убитой активистки 03
Генпрокурор Венедиктова давит на отца Катерины Гандзюк, - друзья убитой активистки 04
Генпрокурор Венедиктова давит на отца Катерины Гандзюк, - друзья убитой активистки 05
Генпрокурор Венедиктова давит на отца Катерины Гандзюк, - друзья убитой активистки 06

Источник: https://censor.net.ua/n3185140
 
   
 Топ комментарии
 
Ей надо - пусть оторвёт жопу от стула и едет в Херсонскую область
Тоже нам - БЫКУЮЩАЯ КОРОЛЕВА . Пошли повадки рыгов
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Венедиктова конченная коррумпированная мразь.
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Мабуть справа Гандзюк має ще складові, які хочуть сховати. Дуже непроста справа.
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Генпрокурор Венедиктова давит на отца Катерины Гандзюк, - друзья убитой активистки



да там все это херсонское кубло нужно сажать
не ошибетесь



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эта нечисть устроил геноцид Украины массовым безкарантинным ввозом заробидчан -впереди катастрофа грозящая превзойти итальянскую
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яке взагалі Генпрокурор має відношення до справи по вбивству Гандзюк? І що вона взагалі може зробити щодо такої справи? Або Венедиктова не при своєму розумі, або то все брехня.
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І коронавірус теж брехня. І падіння ВВП ше до початку пандемії також брехня. Правду у нас лише Бубочка віщає.
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Мабуть справа Гандзюк має ще складові, які хочуть сховати. Дуже непроста справа.
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та не..., там все просто, и все все знают...., просто "ворон ворону глаз не выклюет".....
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Саме так, що ворон ворону не виклює ока. Але це якраз і є дуже складно, бо у таких умовах не хочуть свідчити.
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Як на мене, там просто дехто вже взяв гроші. І відмотати назад не може з причини начебто "пацанськиз понять".
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Це теж, а ще мабуть багато хто пов'язаний у цьому брудному бізнесі.
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Венедиктова конченная коррумпированная мразь.
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В тім то і справа, що не "кончена", а жива, здорова і непогано себе почуває. Знаєте, таких цинічрих негідників серед жінок я пригадати не можу отак відразу. На думку тільки літературна Міледі" з" Трьох мклкптерів" приходить.
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Вибачте, забув. 😊 Бабця якось у тінь відійшла. Вірніше - у засаду. Надіється не лише епідемію пережити, а й владу підібрати.
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Ей надо - пусть оторвёт жопу от стула и едет в Херсонскую область
Тоже нам - БЫКУЮЩАЯ КОРОЛЕВА . Пошли повадки рыгов
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жопа + стул = генпрокурор.
оторвалa? - уже только жопа без стула, а значит и не генпрокурор.
поетому нет, не оторвет и никуда не поедет.
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эта кодла до сих пор уверена, что Украина населена глухо-немо-слепыми.....
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что ни делает дурак, всё он делает не так.
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Зачем уговаривать, если можно просто вызвать повесткой?
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Повестка, как свидетелю! Петро в курсе...
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ей не это надо. а обвинение в фейковом вызове в качестве свидетеля ей не нужны.
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Eastern Express тому, що з батьком Гандзюк хочуть домовитися, а інакше будуть говорити з адвокатом.
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Оце питай у Венедиктової і читай, що в вище написав.
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негодяйка хочет расследовать убийство!
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