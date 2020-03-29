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 Женщина, больная COVID-19, умерла на Ривненщине, - РГА

Женщине было 58 лет. Ранее у нее подтвердили коронавирус.

Об этом написал в Фейсбуке глава Сарненской районной государственной администрации Александр Кохан, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня около 19 часов умерла женщина, из тех пациентов, по которым были положительные результаты тестов лаборатории. 62 г.р., жительница с. Тынное. Выражаю соболезнования родным", — написал он.

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Согласно данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 22:00 субботы, 28 марта, в Украине подтверждено 356 случаев COVID-19. За все время распространения коронавируса на территории нашей страны от него скончались 9 человек, выздоровели — пятеро.

Женщина, больная COVID-19, умерла на Ривненщине, - РГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185139
 
 
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Хлорохин , а точнее препарат ПЛАКВЕНИЛ.- с азитромицином люди .... ,раскупили во всех Украинских аптеках ,единственное , что было с тех пр.чем лечат и Трамп вчера в обращении его только и называл ..
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Скупили умалешенные ЗЕдибилы,
Такие же как Зеленский и Трам,два лаптя.
Те кто голосовал за ЗЕнедоноска ,мажтесь зеленкой,мы хоть увидем сколько вас идиотов на самом деле.
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Загроза короновірусу серйозна. Мабуть ту жінку не лікували з примусовим провітрюванням легенів.
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Якщо би я був президентом у цей "складний" час, я би навпаки, відкрив ВСІ кордони, і надав доступ всім охочим компаніям світу розмістити бізнеси в Україні.
Жодних обмежень !
НІ В ЧОМУ !
БО ЦЕ -УНІКАЛЬНИЙ ШАНС !

Ті, хто мають померти, помруть.
А для тих, хто понароджувалися, це шанс, стати лідерами світу.
Мрії збуваються. Це правда.
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Про иивестиционных нянь не забудь Женщина, больная COVID-19, умерла на Ривненщине, - РГА - Цензор.НЕТ 8785
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Чекаєш інвестицій від мене?
У вигляді чого?
Літрів бухла?
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а доступ ітак відкритий. всі хто хто хотів, бізнес відкрили. і корупція їм пофіг.
кока-кола, макдак, проктер енд гембл, нестле, крафт фудс, лантманнен, сокар.... я всіх день буду перелічувати.
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Україна має унікальний шанс відродитися.
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Смотри, чтобы на тебя никто не чихнул... Женщина, больная COVID-19, умерла на Ривненщине, - РГА - Цензор.НЕТ 3840
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Ти товаришуєш з логікою?
Тоді вмикай свої мізки.
По любому, від как-цапського вірусу помруть 20% українців (і всіх людей планети Земля).
Ми можемо це зупинити?
НІ.
Навіть как-цапи вже не можуть, бо ситуація вийшла з під контролю.
Тоді, той, хто перший буде використовувати цю обставину - виграє.
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Пан має бажання бути в числі померших ?
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ні - пан не має тваринного страху в серці й розуміє що то є розумний ризик
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Официальная статистика очень странная: сегодня вдвое меньше чем вчера. Если учесть то, что нам поведала депутат Скороход, то можно сделать вывод, что она отражает не столько действительное количество инфицированных, сколько политику тестирования. Поэтому имеет смысл воспользоваться методом, предложенным одним профессором: количество умерших умножить на 800 даст общее количество инфицированных.
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Китайцы молодцы, смогли побороть эпидемию только благодаря тотальному карантину. Наши люди тотальный карантин с запретом выходить из дома, поддержат не раньше чем будет по 1000 трупов в день. Страна не пуганных д******ов.
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Что бы Зеленскмй и его конченая жена всю жизнь руки хлоркой дезенфицировали.В аптеках ненайдешь спирта,а оно ЗЕмразь все видосики снимает,скотина.
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