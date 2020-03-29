 Женщина, больная COVID-19, умерла на Ривненщине, - РГА

Об этом написал в Фейсбуке глава Сарненской районной государственной администрации Александр Кохан, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня около 19 часов умерла женщина, из тех пациентов, по которым были положительные результаты тестов лаборатории. 62 г.р., жительница с. Тынное. Выражаю соболезнования родным", — написал он.

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Согласно данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 22:00 субботы, 28 марта, в Украине подтверждено 356 случаев COVID-19. За все время распространения коронавируса на территории нашей страны от него скончались 9 человек, выздоровели — пятеро.