 Женщина, больная COVID-19, умерла на Ривненщине, - РГА

Об этом написал в Фейсбуке глава Сарненской районной государственной администрации Александр Кохан, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня около 19 часов умерла женщина, из тех пациентов, по которым были положительные результаты тестов лаборатории. 62 г.р., жительница с. Тынное. Выражаю соболезнования родным", — написал он.
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Согласно данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 22:00 субботы, 28 марта, в Украине подтверждено 356 случаев COVID-19. За все время распространения коронавируса на территории нашей страны от него скончались 9 человек, выздоровели — пятеро.
Такие же как Зеленский и Трам,два лаптя.
Те кто голосовал за ЗЕнедоноска ,мажтесь зеленкой,мы хоть увидем сколько вас идиотов на самом деле.
Жодних обмежень !
НІ В ЧОМУ !
БО ЦЕ -УНІКАЛЬНИЙ ШАНС !
Ті, хто мають померти, помруть.
А для тих, хто понароджувалися, це шанс, стати лідерами світу.
Мрії збуваються. Це правда.
У вигляді чого?
Літрів бухла?
кока-кола, макдак, проктер енд гембл, нестле, крафт фудс, лантманнен, сокар.... я всіх день буду перелічувати.
Тоді вмикай свої мізки.
По любому, від как-цапського вірусу помруть 20% українців (і всіх людей планети Земля).
Ми можемо це зупинити?
НІ.
Навіть как-цапи вже не можуть, бо ситуація вийшла з під контролю.
Тоді, той, хто перший буде використовувати цю обставину - виграє.
https://www.youtube.com/watch?v=P0ZoOLgarxM