 За неделю через КПВВ на Донбассе на выезд пропустили 120 человек, но оккупанты заворачивали людей, - пресс-центр ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС.
В частности, на этой неделе было принято более 120 таких индивидуальных решений.
В основном основаниями для пропуска граждан были тяжелые болезни родителей, смерть родных и необходимости воссоединения семей. Однако представители незаконных вооруженных формирований РФ считали, что такие обстоятельства не являются весомыми, и не пропускали людей дальше.
Командование ОС рекомендует гражданам воздержаться от поездок через линию разграничения без необходимости.
Напомним, с 16 марта в связи с карантином через КПВВ на Донбассе пропускали только в одну сторону.
С 22 марта пропуск людей и авто через линию разграничения временно приостановлен на неопределенный срок. Однако в случае критично важных жизненных обстоятельств командующий ООС может принимать отдельные решения о пропуске граждан через линию разграничения.
27 марта а КПВВ "Станица Луганская" оккупанты "развернули" 7 человек, продержав их до позднего вечера.