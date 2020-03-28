 Почти 20 задержанных и двое осужденных, - Нефьодов рассказал, сколько нечестных таможенников наказали за время его работы

Об этом он сказал в программе "Субботнее интервью" на Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Было, кажется, только два случая, когда вина была доказана, и кто-то получил приговор", - отметил Нефьодов.

В то же время, по словам главы ГТСУ, задержано было гораздо больше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таможенники должны получить разъяснение, как действовать с товарами медназначения, чтобы потом не попасть в тюрьму, - советник министра финансов Макаренко

"Если говорить о задержании, если говорить о тех делах, которые открываются, то как раз активное сотрудничество с ГБР, СБУ, с Нацполицией приводит к тому, что только в этих 100 дней работы таких случаев уже было почти 20", - сказал Нефьодов.

Он подчеркнул: "Я не хочу заниматься тем, чтобы только вычищать кого-то в своих рядах или, тем более, впадать в неправильную риторику о том, что все таможенники есть плохие. Это точно не так. Я первый, кто готов защищать добросовестных и патриотических наших сотрудников. Но с теми, кто не понимает ни намеков, ни прямых команд и думает, что все будет продолжаться так, как и ранее, не только будем прощаться, но и надеюсь, что эти люди будут сидеть".

Напомним, 8 декабря 2019 года в Украине начала свою работу "Новая таможня". По словам ее главы Максима Нефьодова, за первые 100 дней уволены 500 наиболее одиозных таможенников, заработали 7 сканеров на пунктах пропуска в Ягодине, Краковце, Раве-Русской, Шегинях, Ужгороде, Чопе и Порубном, пояивлась онлайновая система жалоб, онлайн-калькулятор расчета стоимости растаможивания авто, проведен первый открытый электронный аукцион через Prozorro.Продажи, ГТСУ возобновила сотрудничество с донорами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Импорт продовольствия в Украину вырос, не надо панически скупать продукты, - глава таможенной службы. ИНФОГРАФИКА