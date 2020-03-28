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 Почти 20 задержанных и двое осужденных, - Нефьодов рассказал, сколько нечестных таможенников наказали за время его работы

За время пребывания на должности председателя Таможенной службы Максима Нефьодова задержаны десятки нечестных таможенников.

Об этом он сказал в программе "Субботнее интервью" на Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Было, кажется, только два случая, когда вина была доказана, и кто-то получил приговор", - отметил Нефьодов.

В то же время, по словам главы ГТСУ, задержано было гораздо больше.

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"Если говорить о задержании, если говорить о тех делах, которые открываются, то как раз активное сотрудничество с ГБР, СБУ, с Нацполицией приводит к тому, что только в этих 100 дней работы таких случаев уже было почти 20", - сказал Нефьодов.

Он подчеркнул: "Я не хочу заниматься тем, чтобы только вычищать кого-то в своих рядах или, тем более, впадать в неправильную риторику о том, что все таможенники есть плохие. Это точно не так. Я первый, кто готов защищать добросовестных и патриотических наших сотрудников. Но с теми, кто не понимает ни намеков, ни прямых команд и думает, что все будет продолжаться так, как и ранее, не только будем прощаться, но и надеюсь, что эти люди будут сидеть".

Напомним, 8 декабря 2019 года в Украине начала свою работу "Новая таможня". По словам ее главы Максима Нефьодова, за первые 100 дней уволены 500 наиболее одиозных таможенников, заработали 7 сканеров на пунктах пропуска в Ягодине, Краковце, Раве-Русской, Шегинях, Ужгороде, Чопе и Порубном, пояивлась онлайновая система жалоб, онлайн-калькулятор расчета стоимости растаможивания авто, проведен первый открытый электронный аукцион через Prozorro.Продажи, ГТСУ возобновила сотрудничество с донорами.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185137
 
 
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Да там все 99,9% таможенников - коррупмированные.
Можно подумать, кто то из таможенников честно живёт лишь на одну зарплату.
Достаточно посмотреть на дома таможенников, что бы понять чем они занимаются на границе.
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Всё очень просто и не надо нам пудрить мозги и вешать лапшичку . Так как по определению и обстановке там честных не может быть в настоящее время, то и количество осуждённых очевидно должно совпадать с количеством тамошних работников Почти 20 задержанных и двое осужденных, - Нефьодов рассказал, сколько нечестных таможенников наказали за время его работы - Цензор.НЕТ 2202
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А отого,що заднім числом (типу до заборони) маски в Іспанію випустив,-вже покарали ?
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Відомо, що вся митниця корумпована, а не окремі митники. Якщо міняти, то міняти всіх починаючи з голови цієї служби.
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Значит -0. А должно быть от 2000 человек , как минимум .
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