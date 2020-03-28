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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, За рубежом
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 РФ пытается добиться отмены санкций, которые никак не ограничивают гуманитарную помощь ей, - Кислица

Российская Федерация пытается использовать пандемию коронавируса для отмены санкций.

Об этом постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия в ООН пытается использовать пандемию для отмены санкций. Санкции против России вводились не из коронавируса, а из-за грубого нарушения Устава ООН и других норм МП. Они никак не ограничивают гуманитарную помощь, за которую так разволновались в Кремле", - подчеркнул Кислица.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попытки России отменить санкции на фоне коронавируса являются бесперспективными, - глава МИД Австрии Шалленберг

РФ пытается добиться отмены санкций, которые никак не ограничивают гуманитарную помощь ей, - Кислица 01

Как сообщает Укринформ, Россия предложила Генассамблее ООН принять так называемую "декларацию о солидарности" в борьбе с коронавирусом, которая обязывает страны-члены отказаться от международных санкций, если они введены не под эгидой Совета безопасности ООН.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров стран "Группы 20" снять санкции, которые мешают доставке продовольствия и медпомощи в различные страны.

Источник: https://censor.net.ua/n3185136
 
 
 Топ комментарии
 
Примус! Признание Америки! Москвошвея! Примус! Пивная! Еще парочку! Буржуи! Не толкайся, подлец, слезай с подножки! Я тебе покажу, твою мать!
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Орда официально обратилась к США с просьбой о об оказании помощи продовольствием,пишут американские сайты.Всё у них блеф!Плешфюрер блефует неустанно.Полез в Италию,чтобы через неё пробить брешь в санкциях.
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Наглость путиноидов просто зашкаливает: при этом большевистские ублюдки не пропускают транзитом гуманитарные медпрепараты для Украины, недавно опять воровали украинский газ возле Одессы, прикрываясь кораблем с бурятской солдатней...
Кислица обязан был бы проинформировать ООН об инциденте и потребовать ужесточения санкций, но, похоже, он, зельц и ермак одна команда по распродаже Украины.
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1. Цей вірус придуманий в лабораторіях (дуже ймовірно как-цапських).
2. Как-цапія найменш піклується про как-цапів, не тому, що вірус, а тому що вигідно для *****, і тому, що творець вірусу, знає, як його подолати.
3. Усвідомлюючи такий перебіг подій, лідери найбагатших країн, вирішили погратися з как-цапією, створивши для неї несприятливі умови для економіки.
Їх можна зрозуміти. Кожен би це зробив на їхньому місці.
4. Коронавірус - глобальна гра в якій переможуть або комуністи на чолі з ******,
або Трамп, який назавжди увійде в історію.
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Pavel Pryanikov@netovetz





В Карелии создали петицию, призывающую не пускать москвичей в республику в течение нерабочей недели, ее уже подписали 42,5 тысячи человек
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карелия, вроде бы, официально закрыта до 1 июня. водники там с ума сходят. майские с белой водой, а возможно и всё лето накрылось.
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Что за странный текст? Молитва какая-то москальская?
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Примус! Признание Америки! Москвошвея! Примус! Пивная! Еще парочку! Буржуи! Не толкайся, подлец, слезай с подножки! Я тебе покажу, твою мать!
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Орда официально обратилась к США с просьбой о об оказании помощи продовольствием,пишут американские сайты.Всё у них блеф!Плешфюрер блефует неустанно.Полез в Италию,чтобы через неё пробить брешь в санкциях.
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Наглость путиноидов просто зашкаливает: при этом большевистские ублюдки не пропускают транзитом гуманитарные медпрепараты для Украины, недавно опять воровали украинский газ возле Одессы, прикрываясь кораблем с бурятской солдатней...
Кислица обязан был бы проинформировать ООН об инциденте и потребовать ужесточения санкций, но, похоже, он, зельц и ермак одна команда по распродаже Украины.
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Почалася нова світова війна.
Або світ замочить *****, або ***** замочить світ своїм коронавірусом.
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Пусть тратят деньги на такие пиары. А итальянские фашисты в правительстве, даже на смертях своих сограждан заработать не брезгуют
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Ви правильно кажете: вони мають право жити у своїх країнах як вважають за потрібне, аби до нас не лізли.
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Посилай цих "німців" на....
Це якраз ті пройдисвіти, які сприяють розповсюдженню коронавірусу, який придумали в как-цапстані.
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Они пытаются добиться отмены санкций за захват Крыма и Донбасса, при этом внаглую захватывают газовое морское месторождение в Одесской области.
Слов нет
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А до чого тут Німеччина, яку ти представляєш?
Ти в курсі, що ми тут обговорюємо?
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Я-то как раз по теме написал, в отличие от тебя. Перечитай пожалуйста еще раз статью и мое сообщение и постарайся найти связь.
Спасибо и всего доброго.
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Що ти забув на українському форумі, как-цапо-мовний?
Якщо ти німець, пиши для німців.
Якщо ти как-цап, пиши для как-цапів.
Що ти тут забув?
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Вони їх захопили вже 6 років тому. Чому тільки зараз питаєте?
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Погуглите. На этой неделе они захватили новое месторождение
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Я є народ, якого Правди сила
ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! -
а сила знову розцвіла.

Щоб жити-права не питаюсь.
Щоб жити - пута розірву.
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.

Московіє! Мене ти… «визволяла» ,
І ....гнобила моїх дочок, синів !
Багатства наші, клята, розкрадала...
О, як твій дух осатанів!

Ти думаєш- тобою я з'їдаюсь? -
Тож подавись і - долілиць в траву...
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
Без тебе проживу!

Я є народ, якого Правди сила
Ніким звитяжена ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! -
а сила знову розцвіла.

Сини, жовто-блакитні українці,
я буду вас за подвиг прославлять,-
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ідіть батькам на допомогу й жінці,
Людей покваптесь визволять!

На слобожанських нивах, на подільських,
на морі Чорнім - я прошу, молю! -
карайте ворогів, злодюг кремлівських,
карайте без жалю!

І хоч в Руїні я - я не схиляюсь,
Переборю її - і знову оживу!
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.

Із ран - нове життя заколоситься,
І цим весь світ ми будем дивувать:
Який народ! Яка земля! Столиця! -
Ну як тут, Боже, не співать?

Так, сяю я , і крила розгортаю,
своїх орлят на батьківщину зву...
Я стверджуюсь, перемагаю,
і я - живу.

Ще буде: неба чистої блакиті,
добробут в нас підніметься, як ртуть,
заблискотять комбайни в житі,
заводи - наші - загудуть...
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Ще буде: неба чистої блакиті,
добробут в нас підніметься, як ртуть,
заблискотять комбайни в житі,
заводи - наші - загудуть...

Я до життя людського повертаюсь,
Я щастя прагну, тож кайдани - рву!
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.

Я є народ, якого Правди сила
ніким поборена ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! -
а сила знову розцвіла.

Кремлівська гидь, тремти! Я розвертаюсь!
Тобі ж кладу я дошку гробову.
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.

Павло Тичина, " Московіє, твій дух осатанів"
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Российская Федерация пытается использовать пандемию коронавируса для отмены санкций.Источник: https://censor.net.ua/n3185136

Всё очень просто и понятно Не надо было нападать на соседние государства, ну а эрэфовские дятлы в начале вляпались в гавно , а потом подумали ,ну в прочим им не привыкать
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Це логічно, що рашка намагається зняти санкції.
І було б логічно якби Кислиця не лише констатував факти, але день і ніч думав як ще вліпити рашці побільше санкцій. Навіть під час пандемії.
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Русня играет на всём. Можно не сомневаться, что уж зебилов переиграют и на вирусе.
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Прислушивись к российским властям о пользе санкций и в связи с эпидемией коронавируса, предлагаю помочь России введением санкций на Газпром и Роснефть!
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Так они уже введены арабами. Правда не факт, что арабы победят в ценовой войне.
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