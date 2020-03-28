 РФ пытается добиться отмены санкций, которые никак не ограничивают гуманитарную помощь ей, - Кислица

Об этом постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Россия в ООН пытается использовать пандемию для отмены санкций. Санкции против России вводились не из коронавируса, а из-за грубого нарушения Устава ООН и других норм МП. Они никак не ограничивают гуманитарную помощь, за которую так разволновались в Кремле", - подчеркнул Кислица.
Как сообщает Укринформ, Россия предложила Генассамблее ООН принять так называемую "декларацию о солидарности" в борьбе с коронавирусом, которая обязывает страны-члены отказаться от международных санкций, если они введены не под эгидой Совета безопасности ООН.
Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров стран "Группы 20" снять санкции, которые мешают доставке продовольствия и медпомощи в различные страны.
2. Как-цапія найменш піклується про как-цапів, не тому, що вірус, а тому що вигідно для *****, і тому, що творець вірусу, знає, як його подолати.
3. Усвідомлюючи такий перебіг подій, лідери найбагатших країн, вирішили погратися з как-цапією, створивши для неї несприятливі умови для економіки.
Їх можна зрозуміти. Кожен би це зробив на їхньому місці.
4. Коронавірус - глобальна гра в якій переможуть або комуністи на чолі з ******,
або Трамп, який назавжди увійде в історію.
Pavel Pryanikov@netovetz
В Карелии создали петицию, призывающую не пускать москвичей в республику в течение нерабочей недели, ее уже подписали 42,5 тысячи человек
Кислица обязан был бы проинформировать ООН об инциденте и потребовать ужесточения санкций, но, похоже, он, зельц и ермак одна команда по распродаже Украины.
Або світ замочить *****, або ***** замочить світ своїм коронавірусом.
Це якраз ті пройдисвіти, які сприяють розповсюдженню коронавірусу, який придумали в как-цапстані.
Слов нет
Ти в курсі, що ми тут обговорюємо?
Спасибо и всего доброго.
Якщо ти німець, пиши для німців.
Якщо ти как-цап, пиши для как-цапів.
Що ти тут забув?
ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! -
а сила знову розцвіла.
Щоб жити-права не питаюсь.
Щоб жити - пута розірву.
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.
Московіє! Мене ти… «визволяла» ,
І ....гнобила моїх дочок, синів !
Багатства наші, клята, розкрадала...
О, як твій дух осатанів!
Ти думаєш- тобою я з'їдаюсь? -
Тож подавись і - долілиць в траву...
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
Без тебе проживу!
Я є народ, якого Правди сила
Ніким звитяжена ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! -
а сила знову розцвіла.
Сини, жовто-блакитні українці,
я буду вас за подвиг прославлять,-
Людей покваптесь визволять!
На слобожанських нивах, на подільських,
на морі Чорнім - я прошу, молю! -
карайте ворогів, злодюг кремлівських,
карайте без жалю!
І хоч в Руїні я - я не схиляюсь,
Переборю її - і знову оживу!
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.
Із ран - нове життя заколоситься,
І цим весь світ ми будем дивувать:
Який народ! Яка земля! Столиця! -
Ну як тут, Боже, не співать?
Так, сяю я , і крила розгортаю,
своїх орлят на батьківщину зву...
Я стверджуюсь, перемагаю,
і я - живу.
Ще буде: неба чистої блакиті,
добробут в нас підніметься, як ртуть,
заблискотять комбайни в житі,
заводи - наші - загудуть...
добробут в нас підніметься, як ртуть,
заблискотять комбайни в житі,
заводи - наші - загудуть...
Я до життя людського повертаюсь,
Я щастя прагну, тож кайдани - рву!
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.
Я є народ, якого Правди сила
ніким поборена ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! -
а сила знову розцвіла.
Кремлівська гидь, тремти! Я розвертаюсь!
Тобі ж кладу я дошку гробову.
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.
Павло Тичина, " Московіє, твій дух осатанів"
Всё очень просто и понятно Не надо было нападать на соседние государства, ну а эрэфовские дятлы в начале вляпались в гавно , а потом подумали ,ну в прочим им не привыкать
І було б логічно якби Кислиця не лише констатував факти, але день і ніч думав як ще вліпити рашці побільше санкцій. Навіть під час пандемії.