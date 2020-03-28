 2 дня, корочка нардепа и 4100 гривен, - бывшая "слуга народа" Скороход рассказала, как сдавала тест на коронавирус

Об этом она написала в своем Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Скороход, когда у нее поднялась температура до 38, стало ломить тело и сильно заболела голова, она поехала в больницу.
"Там в инфекционном (!!!) отделении встретили меня в одноразовых масках и мед халатиках. Посмотрели, послушали - сказали, не оно. Попросила сделать тест, отказали, сославшись на то, что тесты только если 100% симптомы, отправили по возможной причине к хирургу, тот специалист грамотный очень, все проверил, в т.ч и кровь, и все-таки посоветовал сделать тест. Но остальные врачи это решение не поддержали и тест не тратили", — написала Скороход.
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На следующий день состояние нардепа ухудшилось — она перестала чувствовать запахи. Скороход позвонила в лаборатории, в которых делают анализ, но там сказали, что мазок может взять только скорая. Диспетчер неотложки, по ее слова, ответила, что это не их компетенция, и посоветовала звонить семейному врачу. Телефона семейного врача депутат не знала.
"Пользуюсь, как все считают, заветной фразой - я народный депутат, говорят, перезвонит главный на смене. Перезванивают ... и мне предлагают поехать в инфекционку в Белую Церковь, я говорю, они тесты ПЦР делают? , - нет, только экспресс, но это все, что мы можем", — написала нардеп.
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По словам Скороход, посоветовавшись со знакомыми врачами, она решила обратиться в Александровскую больницу.
"Здесь уже корочка подействовала (воспользовалась, не скрываю), сделали экспресс-тесты на грипп и Covid 19, - отрицательные. Но сразу предупредили, экспресс-тест неточный, и результат показывает на 5-10 день симптоматики. Просила ПЦР, но решение о его проведении принимается каждое утро на совещании докторов (совещание за тест🙄). Также узнала, что ПЦР берет частная клиника "Добробут" при вызове неотложки. Что я, собственно, и сделала. Причем, сам тест бесплатный, оплачиваешь вызов и защитные костюмы парамедиков", — написала Скороход.
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"Чтоб сдать тест, мне понадобилось: 2 дня, корочка нардепа (а как быть тем, кто ее не имеет? кстати, до сих пор стыдно за пользование) и 4100 грн за вызов "Добробута", а что делать тем, у кого их нет?" — вопрошает депутат.
Напомним, ранее Анна Скороход сообщила, что у нее подтвердили заражение коронавирусом.
https://www.youtube.com/watch?v=IHFnTVqlHzk
На видео про пророчество, первые 15 минут.
Хорошо когда ты депутат... - будешь жить...
что нибудь ободряющее было бы к месту...
здоровеньки булы, как он начинает последнее время свои ролики....
наверное так и будет продолжать до 5000 покойников.., пока кто то не подскажет ему поменять вступление...
откуда не выдают соплеменников...
Израиль его поэтому и не выдаст...
Вечером - шут, а теперь - убийца
В душном трактире он отрешиться
С пьяною ордой
В кабаке с визгливой скрипкой
За столом от грязи липким
Будет хохотать он сатаной
Завтра опять у него заботы
Ведь униженье - его работа
Но посмеятся последним наш
Невидимый герой
4100 грн.
Еще кто-то сомневается - кому выгодна истерия и паника на теме коронавируса?
Отримайте!
Тестів нема...
Я вже не кажу за те, як економіка ********* задовго до пандемії...
Решение от 11 марта 2020 о перспективе образования «консультативного совета» с террористическими организациями «ДНР» - «ЛНР» на самом деле не было инициативой Кучмы или Ермака. Договоренность о «совете» была достигнута во время переговоров президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Париже (Франция)
Об этом заявил украинский дипломат и правовед, доктор юридических наук, профессор, експредставитель президента в Крыму Борис Бабин.
То есть в реальности фактически нет тестов или их мало. Хотя отовсюду власть вещает, что всё необходимое уже есть в нужных количествах - и тесты и маски, и необходимое медицинское оборудование.
Забирать больных коронавирусом - не компетенция неотложки???
"и посоветовала звонить семейному врачу. Телефона семейного врача депутат не знала."
Кстати, да, по телевизоры тоже говорят - звонить семейному врачу - но куда звонить - в рельсу? Жена как-то пыталась узнать телефон семейного врача - не дают!
В прокуратуру писати треба,пані депутатко,а не в телеграм-канал.
К КОМУ ПРЕТЕНЗИИИ??????
убить уродов надо, кто посадил в инфекционки медиков без защиты!!!