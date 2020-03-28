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Все про:депутат (2872) карантин (1630) Скороход Анна (28) COVID-19 (2417) коронавирус (1033)

 2 дня, корочка нардепа и 4100 гривен, - бывшая "слуга народа" Скороход рассказала, как сдавала тест на коронавирус

Внефракционный нардеп Анна Скороход рассказала, как 2 дня пыталась сдать тест на коронавирус, воспользовалась депутатским удостоверением и в конечном итоге сделала тест в платной клинике.

Об этом она написала в своем Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Скороход, когда у нее поднялась температура до 38, стало ломить тело и сильно заболела голова, она поехала в больницу.

"Там в инфекционном (!!!) отделении встретили меня в одноразовых масках и мед халатиках. Посмотрели, послушали - сказали, не оно. Попросила сделать тест, отказали, сославшись на то, что тесты только если 100% симптомы, отправили по возможной причине к хирургу, тот специалист грамотный очень, все проверил, в т.ч и кровь, и все-таки посоветовал сделать тест. Но остальные врачи это решение не поддержали и тест не тратили", — написала Скороход.

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На следующий день состояние нардепа ухудшилось — она перестала чувствовать запахи. Скороход позвонила в лаборатории, в которых делают анализ, но там сказали, что мазок может взять только скорая. Диспетчер неотложки, по ее слова, ответила, что это не их компетенция, и посоветовала звонить семейному врачу. Телефона семейного врача депутат не знала.

"Пользуюсь, как все считают, заветной фразой - я народный депутат, говорят, перезвонит главный на смене. Перезванивают ... и мне предлагают поехать в инфекционку в Белую Церковь, я говорю, они тесты ПЦР делают? , - нет, только экспресс, но это все, что мы можем", — написала нардеп.

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По словам Скороход, посоветовавшись со знакомыми врачами, она решила обратиться в Александровскую больницу.

"Здесь уже корочка подействовала (воспользовалась, не скрываю), сделали экспресс-тесты на грипп и Covid 19, - отрицательные. Но сразу предупредили, экспресс-тест неточный, и результат показывает на 5-10 день симптоматики. Просила ПЦР, но решение о его проведении принимается каждое утро на совещании докторов (совещание за тест🙄). Также узнала, что ПЦР берет частная клиника "Добробут" при вызове неотложки. Что я, собственно, и сделала. Причем, сам тест бесплатный, оплачиваешь вызов и защитные костюмы парамедиков", — написала Скороход.

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"Чтоб сдать тест, мне понадобилось: 2 дня, корочка нардепа (а как быть тем, кто ее не имеет? кстати, до сих пор стыдно за пользование) и 4100 грн за вызов "Добробута", а что делать тем, у кого их нет?" — вопрошает депутат.

Напомним, ранее Анна Скороход сообщила, что у нее подтвердили заражение коронавирусом.

2 дня, корочка нардепа и 4100 гривен, - бывшая слуга народа Скороход рассказала, как сдавала тест на коронавирус 01
2 дня, корочка нардепа и 4100 гривен, - бывшая слуга народа Скороход рассказала, как сдавала тест на коронавирус 02
2 дня, корочка нардепа и 4100 гривен, - бывшая слуга народа Скороход рассказала, как сдавала тест на коронавирус 03

Источник: https://censor.net.ua/n3185134
 
   
 Топ комментарии
 
он по ночам к бесплатным тестам ценники рисует
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он по ночам к бесплатным тестам ценники рисует
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Токмо Петя в состоянии остановить вирус. Не станет Лексеича - наступит конец света, берегите сивочолого. 2 дні, посвідчення нардепа і 4100 гривень, - колишня "слуга народу" Скороход розповіла, як здавала тест на коронавірус - Цензор.НЕТ 4280
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Членоигрец много сделал для спасения страны? Сотни тысяч из зон заражения привез. зебилы, вы все ЭТО сделали вместе!
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Угадай, Петро подписывает ценники в долларах или в гривнях?


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До речі, чому з 5 років не закупили більше ІВЛ? Вже були десятки тисяч загиблих від гриппу в 2009му, від кору гинули - все було відомо. Чому в країні лише 3000-3500 ІВЛ? А потрібно 15,000.
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а чого в Україны вдосталь наперед ?
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Як повідомлялося, кількість летальних випадків внаслідок пневмонії в Україні впродовж 2018 року зросло на 23,87% порівняно з 2017 роком - до 6101. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3183129
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Що незрозуміло? Грошей на все не вистачало. Тим паче гострої нестачі в них тоді не було.
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неправда. Просто так звана еліта України не лікується в українських лікарнях - тому їм на українську медицину було насрать, Якби вони ходили в українські поліклініки, то побачили би прилади часів СССР, які ремонтують старенькі електрики і щось би міняли. Гроші тут ні при чому.
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До этого такого одновременного навала больных еще не было, хватало резерва. А вот почему за последние 3-4 месяца, когда было точно понятно, что эпидемия неизбежна и весь вопрос только "Когда именно?". Весь мир лихорадочно их закупал и только зеленая пошесть дерибанила противоэпидемический резерв страны.
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Пророчество о Коронавирусе. В 2008 году в США женщина - медиум издала книгу, в которой описала ,что в 2020 г возникнет неизвестное заболевание, поражающее дыхательные пути, и множество людей умрут от этой болезни. .Эпидемия возникнет как бы из ниоткуда, выкосит множество людей. Лекарства и вакцины к нему так и не подберут . Эпидемия исчезнет так же внезапно, как и началась. Повторится в 2030 году, и потом исчезнет насовсем. Автор книги умерла в 2013 году. Детали уточнить не у кого.
https://www.youtube.com/watch?v=IHFnTVqlHzk

На видео про пророчество, первые 15 минут.
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а в этом пророчестве нет, когда эпидемия закончится???
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Якби поменше було цих шарлатанів-медіумів-аляКашпіровських, то люди довше б жили. Тільки ідіоти вірять у їхню маячню!
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Когда к земле шла чего не не возмущалась правдолюбка?
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Смотрю на её фото и приходит такая мысль, ни какая нибудь ли она родственница или дочь рыга Ефремова, ведь похожа на него не по детски 2 дня, корочка нардепа и 4100 гривен, - бывшая "слуга народа" Скороход рассказала, как сдавала тест на коронавирус - Цензор.НЕТ 6247
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простой смертный с мудрого нарида помер бы так и не дождавшись помощи... 2 дня, корочка нардепа и 4100 гривен, - бывшая "слуга народа" Скороход рассказала, как сдавала тест на коронавирус - Цензор.НЕТ 785
Хорошо когда ты депутат... - будешь жить...
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а скороход в якій країні жила весь цей час ..
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все, что надо знать про готовность Украины к эпидемии.
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нужно срочно что бы Зеля ролик новый записал....
что нибудь ободряющее было бы к месту...
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ага...
здоровеньки булы, как он начинает последнее время свои ролики....
наверное так и будет продолжать до 5000 покойников.., пока кто то не подскажет ему поменять вступление... 2 дня, корочка нардепа и 4100 гривен, - бывшая "слуга народа" Скороход рассказала, как сдавала тест на коронавирус - Цензор.НЕТ 2653
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здоровенькі були-каже.. я все просрав і продав-але ми переможемо!
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это он скажет уже с Израиля...
откуда не выдают соплеменников...
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"соплеменников" не выдает ни одна страна в мире. В том числе и Украина
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а я о чем...?
Израиль его поэтому и не выдаст...
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Сначала должна Украина не отдать. Опыт вроде есть. 21 апреля прошлого года какие-то активиЗДы бегали в Борисполь ловить Пороха
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Клоун не зря помнит эти лица
Вечером - шут, а теперь - убийца
В душном трактире он отрешиться
С пьяною ордой
В кабаке с визгливой скрипкой
За столом от грязи липким
Будет хохотать он сатаной
Завтра опять у него заботы
Ведь униженье - его работа
Но посмеятся последним наш
Невидимый герой
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"Причем, сам тест бесплатный, оплачиваешь вызов и защитные костюмы парамедиков"
4100 грн.

Еще кто-то сомневается - кому выгодна истерия и паника на теме коронавируса?
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Национальность значения не имеет. Моральные уроды - это состояние души
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Галасували за Зе?
Отримайте!

Тестів нема...
Я вже не кажу за те, як економіка ********* задовго до пандемії...
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чогось якимсь сільськім бабам є, а їй нема. Бо така ж хвора, як Шахов, який просто сачкує.
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Ти ж і досі депутат! Роби щось! А вона пише й жаліється з депутатським тим самим... Баба -- є баба, що взяти...
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до некоторых депутатов начало доходить,шо томогавки тоже летают как бумеранги
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Зеленский лично пообещал Путину создать «консультационный совет» с боевиками и сепаратистами ...

Решение от 11 марта 2020 о перспективе образования «консультативного совета» с террористическими организациями «ДНР» - «ЛНР» на самом деле не было инициативой Кучмы или Ермака. Договоренность о «совете» была достигнута во время переговоров президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Париже (Франция)
Об этом заявил украинский дипломат и правовед, доктор юридических наук, профессор, експредставитель президента в Крыму Борис Бабин.
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Очередной чувак, сидевший в кармане у путина и всё слышавший
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По ЗЕ УЖЕ ИМПИЧМЕНТ ПОРА ГОТОВИТЬ - он нарушает Конституцию ,
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Ввиду большого количества заказов от населения, частная клиника "Добробут" вынуждена сменить своё название. Теперь она будет называется частная клиника "Мешок".
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И это уже не первый случай, преданный огласке...
То есть в реальности фактически нет тестов или их мало. Хотя отовсюду власть вещает, что всё необходимое уже есть в нужных количествах - и тесты и маски, и необходимое медицинское оборудование.
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Аж до Вашого коменту дійшов, щоб почитати коментар по темі. Попередні стосуватися особистості Скороход, але не теми короновірус. При тому зеботи Скороход топили (мабудь за те, що перша описала публічно нутро партії), інші здебільшого були нейтральні. А я хочу написати лише одне - підтверджую, у лікарнях рівня нижче обласного тестів немає, навіть в обласних не всюди є. Захисних костюмів у медиків немає, саме тому у Тернопільські області захворіли стільки медиків. І увага! Хтось вважає, що тернопільські медики виявилися такими нестійким? Ні. Просто через вогнище у Монастириська у область надійшли тести, як і у Іванофранкіаську, де теж виявили інфікованих медиків. І уявіть, скільки інфікованих медиків є по інших обласних лікарнях, а скільки по районних. І скільки інфікованих громадян поки що не враховані статистикою. І ще. Спочатку вірус в б'є передову медичну ланку - сімейних лікарів і бригади швидкої, які першими контактують з хворими. А тепер, у кого є розвинута уява, той нехай уяаювить, що буде з цією статистикою через тиждень-два. І якщо у Італії провина за таку величезну кількість хворих лежить на самих громадянам, то в Україні 90 відсотків провини повністю лягає на владу, бо у громадян щось змінити шансів не було.
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4000 за пцр это даром, видно порошенковский добробут прогнулся
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Хренассе даром - 4000 - это уже с наценкой минимум в 1000%. Мародеры хотят на эпидемии больше зашибать?
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Топи далі за зеленого мудня... ви зробили всіх нас разом
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"Диспетчер неотложки, по ее слова, ответила, что это не их компетенция"
Забирать больных коронавирусом - не компетенция неотложки???

"и посоветовала звонить семейному врачу. Телефона семейного врача депутат не знала."

Кстати, да, по телевизоры тоже говорят - звонить семейному врачу - но куда звонить - в рельсу? Жена как-то пыталась узнать телефон семейного врача - не дают!
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У ЗЕкловунов всё хатово к борьбе с вирусом, не паникуйте парахаботы...2 дня, корочка нардепа и 4100 гривен, - бывшая "слуга народа" Скороход рассказала, как сдавала тест на коронавирус - Цензор.НЕТ 9552
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Одна надежда на иммунитет и парацетомол. 2 дні, посвідчення нардепа і 4100 гривень, - колишня "слуга народу" Скороход розповіла, як здавала тест на коронавірус - Цензор.НЕТ 3942
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ППЖ какого-то москальского нувориша пытается надурняк пройти тесты? Какая патологическая жадность,сказочно богатого депутата.Жаль,что её выгнали только из фракции,а не из депутатов.Какя низость!Перезаразила там весь персонал,наверняка на них кашляла
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получается, что как когда-то в войну с последним патроном, только сегодня каждый врач должен оставить последний тест для себя.
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Вона нардеп.Нехай піднімає це питання в ВР.Пише публічне звернення в прокуратуру,СБУ,бо є саботаж і обман від вищих посадових осіб країни про готовність до епідемії, а фактично загроза для всіх громадян і порушення Статті 27 Конституції - права на життя .

В прокуратуру писати треба,пані депутатко,а не в телеграм-канал.
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Единственный позитив в этом, что тем, кто разворовывал Украину, придется вкусить все прелести украинской медицины. Может хоть что-то дойдет
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СКОРОХОД , блин , так это Вы министров назначали .
К КОМУ ПРЕТЕНЗИИИ??????
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Ребята! То,что сейчас произошло с этой депутатшей- срез качества управления в ЛЮБОЙ отрасли деятельности власти! А на шо надеялись? Что человек не имеющий понятия ни в одном виде человеческой практики,кроме рассказывания анекдотов сможет построить модель управления государством? Сможет организовать работу подчиненных ему структур и людей???
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короче, тетка заразила медиков в инфекционке, что были в одноразовых масках и мед халатиках.....
убить уродов надо, кто посадил в инфекционки медиков без защиты!!!
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