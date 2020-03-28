Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований, правоохранители обвиняются в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенном с искусственным созданием доказательств и принуждении к даче показаний (ч. 2 ст. 372 и ч. 1 ст. 373 Уголовного кодекса Украины).
Следствием установлено, что полицейские для повышения личных показателей в раскрытии преступлений договорились с лицами, которые содержались в учреждениях исполнения наказаний, о признании вины в совершении нетяжелых преступлений в обмен на наркотические вещества.
В дальнейшем правоохранители придумывали заявления от граждан о совершении в отношении них преступлений и вносили эти сведения в Единый реестр досудебных расследований. После этого они фальсифицировали процессуальные документы: протоколы следственных и процессуальных действий, сообщения о подозрении и направляли вымышленные дела в суд.
В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Тільки напалмом...
Рассказывать здесь что то про Закон...
Аваковские менты все поголовно мародеры и мерзавцы.....
Спойсітєльниє пакєти, благословльонниє отцамі МП-ФСБ только і спойсают!
Даже без клея, хотя, если б приклеила пакет к куртке...
А ведь еще при сывочолому гэтьмани, во время потужньої рехвормы ментов в полицаи, Аваков заявил, что понятия "показатели раскрываемости" больше нет и не будет.
Северная Македония официально стала членом НАТО. Ранее из-за спора о названии страны соседняя Греция блокировала начало переговоров о вступлении этой страны в Североатлантический Альянс.
Несмотря на все старания России Северная Македония в пятницу, 27 марта, официально стала 30-м членом Североатлантического альянса.
"Северная Македония теперь является частью семьи НАТО, семьи с 30 наций и более одного миллиарда человек. Семьи, основанная на уверенности, что с какими вызовами мы не сталкивались, мы сильнее и более защищенными вместе", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
И уже от себя лично: мои поздравления. СМЕРТЬ КАЦАПАМ!