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Все про:Нацполиция (11143) Запорожская область (755) ГБР (1054)

 Ради "повышения раскрываемости" двое полицейских Запорожья предлагали заключенным "сознаться" в нетяжелых преступлениях в обмен на наркотики, - ГБР

В суд направлено обвинительное заключение в отношении следователя и оперуполномоченного одного из районных отделов полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований, правоохранители обвиняются в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенном с искусственным созданием доказательств и принуждении к даче показаний (ч. 2 ст. 372 и ч. 1 ст. 373 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено, что полицейские для повышения личных показателей в раскрытии преступлений договорились с лицами, которые содержались в учреждениях исполнения наказаний, о признании вины в совершении нетяжелых преступлений в обмен на наркотические вещества.

В дальнейшем правоохранители придумывали заявления от граждан о совершении в отношении них преступлений и вносили эти сведения в Единый реестр досудебных расследований. После этого они фальсифицировали процессуальные документы: протоколы следственных и процессуальных действий, сообщения о подозрении и направляли вымышленные дела в суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержанного в январе охранника сбитого МН17 освободили от ответственности за помощь следствию, - судебное решение

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3185133
 
 
 Топ комментарии
 
Хорошая новость за сегодня, хоть и вчерашняя, но раньше мне не попадалась:

Северная Македония официально стала членом НАТО. Ранее из-за спора о названии страны соседняя Греция блокировала начало переговоров о вступлении этой страны в Североатлантический Альянс.

Несмотря на все старания России Северная Македония в пятницу, 27 марта, официально стала 30-м членом Североатлантического альянса.

"Северная Македония теперь является частью семьи НАТО, семьи с 30 наций и более одного миллиарда человек. Семьи, основанная на уверенности, что с какими вызовами мы не сталкивались, мы сильнее и более защищенными вместе", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

И уже от себя лично: мои поздравления. СМЕРТЬ КАЦАПАМ!
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... Вони не погодилися і рівень злочинності впав на 30% (див. новину знизу)
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Совок в мозгах нєпрєодолім.
Тільки напалмом...
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зеля сознался-а они ему за это шмыгалова подогнали
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Ніби Червоно -Чорний, а пришелепкуватий, як сто кацапів в купі з червоно-біло-голубим. Заради "підвищення розкриття" двоє поліцейських Запоріжжя пропонували в'язням "зізнатися" у неважких злочинах в обмін на наркотики, - ДБР - Цензор.НЕТ 1859
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Телепню, тобі зебіли і у ві сні являються? Самоізолюйся, бо з таким діагнозом не лікують. Заради "підвищення розкриття" двоє поліцейських Запоріжжя пропонували в'язням "зізнатися" у неважких злочинах в обмін на наркотики, - ДБР - Цензор.НЕТ 2325
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іди нафіг чмо фінське -або вбийся об стіну.
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Може подарувати пРЕЗИДЕНТОВІ лісапєт, щоб він вже пішов з миром зі своєю "владою", поки не запізно, га?
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Поздно. Только гранату в трусы и никаких лисатедов.
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Гранатой в трусы ты убьешь в нем пианиста. А стрелять в пианиста - последнее дело, ведь он играет, как умеет...
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когда ментов начнут бить палками не нужно на Цензоре возмущаться, или не дай Бог их жалеть...
Рассказывать здесь что то про Закон...
Аваковские менты все поголовно мародеры и мерзавцы.....
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Єслі би нє Аваков, на іх мєстє моглі бить солдати НАТО!

Спойсітєльниє пакєти, благословльонниє отцамі МП-ФСБ только і спойсают!
Заради "підвищення розкриття" двоє поліцейських Запоріжжя пропонували в'язням "зізнатися" у неважких злочинах в обмін на наркотики, - ДБР - Цензор.НЕТ 2956
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Тьотка хоть клєя в пакєт добавіла для полного ефєкта?
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У тетки, наверно, чуточку больше шанс выжить, чем у остальных на фото...
Даже без клея, хотя, если б приклеила пакет к куртке...
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Никогда такого не было и вот опять...
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Вот это я понимаю реформированная полиция авакова, срочно его в премьеры, срочно, такой реформатор не должен пропадать даром
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... Вони не погодилися і рівень злочинності впав на 30% (див. новину знизу)
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Авакову Антоша проценты нашептывает в ушкО
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Опачки!
А ведь еще при сывочолому гэтьмани, во время потужньої рехвормы ментов в полицаи, Аваков заявил, что понятия "показатели раскрываемости" больше нет и не будет.
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Ажниразу. Клянусь святым томосом и безвизом.
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хоспадииии, танюха, твой презик уже год без месяца смешит публику, а ты все пропарашенко... к тому же, танюха, ты не ощущаешь себя на...на... нажуханной? Клован пришел на волне реформистских обещаний... и ты, танюха, верила ему... так при чем здесь Порох, скажи...
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Нажуханными себя ощущают *********. Ванговали доллар по сто к осени, ***** в Киеве, развал страны и всё такое... Но вот ведь западло - ничего из навангованного не происходит.
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это ты сейчас про кого? Шота ты как ляпнул, как в лужу пёрнул...
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тебе писеца мало, что вокруг творится, хуже не буит, правда же ?
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Хорошая новость за сегодня, хоть и вчерашняя, но раньше мне не попадалась:

Северная Македония официально стала членом НАТО. Ранее из-за спора о названии страны соседняя Греция блокировала начало переговоров о вступлении этой страны в Североатлантический Альянс.

Несмотря на все старания России Северная Македония в пятницу, 27 марта, официально стала 30-м членом Североатлантического альянса.

"Северная Македония теперь является частью семьи НАТО, семьи с 30 наций и более одного миллиарда человек. Семьи, основанная на уверенности, что с какими вызовами мы не сталкивались, мы сильнее и более защищенными вместе", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

И уже от себя лично: мои поздравления. СМЕРТЬ КАЦАПАМ!
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..шо, опять ментовские примочки в моду входят?.. Заради "підвищення розкриття" двоє поліцейських Запоріжжя пропонували в'язням "зізнатися" у неважких злочинах в обмін на наркотики, - ДБР - Цензор.НЕТ 5059
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Так реформа поліції була чи ні? Ніхто толком не знає.
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Отакі кадри після себе залишив Потрошенко, ото був рехформатор, у нього навіть арткатери без бою ворогу здавались.
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