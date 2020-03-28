 Ради "повышения раскрываемости" двое полицейских Запорожья предлагали заключенным "сознаться" в нетяжелых преступлениях в обмен на наркотики, - ГБР

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований, правоохранители обвиняются в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенном с искусственным созданием доказательств и принуждении к даче показаний (ч. 2 ст. 372 и ч. 1 ст. 373 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено, что полицейские для повышения личных показателей в раскрытии преступлений договорились с лицами, которые содержались в учреждениях исполнения наказаний, о признании вины в совершении нетяжелых преступлений в обмен на наркотические вещества.

В дальнейшем правоохранители придумывали заявления от граждан о совершении в отношении них преступлений и вносили эти сведения в Единый реестр досудебных расследований. После этого они фальсифицировали процессуальные документы: протоколы следственных и процессуальных действий, сообщения о подозрении и направляли вымышленные дела в суд.

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В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.