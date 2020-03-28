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 В Украине подтверждено 356 случаев COVID-19, за сутки обнаружили 47 новых случаев, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 22:00 28 марта в Украине по результатам лабораторных исследований подтверждено 356 случаев COVID-19. К этому времени от коронавируса скончались 9 человек, выздоровели — пятеро.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Центр общественного здоровья.

"В течение суток получено 47 положительных результатов ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию", — сказано в сообщении.

Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Пять человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

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Одна только вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ исследовала более 1200 образцов. Кроме того, образцы исследуют и областные лабораторные центры, подчеркнули в ЦОЗ.

"В Украине анализируют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц", — сказано в сообщении.


В Украине подтверждено 356 случаев COVID-19, за сутки обнаружили 47 новых случаев, - Минздрав 01

В Украине подтверждено 356 случаев COVID-19, за сутки обнаружили 47 новых случаев, - Минздрав 02

Источник: https://censor.net.ua/n3185132
 
 
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якби тестували всі підозрілі випадки, то познаходилось би кілька тисяч хворих.
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Абсолютно точно. А ще скільки людей ходить без симптомів хвороби.......
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Мені шо, кожен день тре тестуватись, шо б ти там якоїсь ізоляції досягла?
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Експрес-тести підходять для виявлення хронічної вірусної або ще якоїсь інфекції типу герпеса, ВІЛ тощо, оці ПЦР тобі, пересічній і безкоштовно - навряд. Виявляти ГРІ такими методами - марна трата коштів, бо його сьогодні немає, а завтра вже є, або вже нема, а антитіла залишаться.
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Я на тебе підписався мала ! Ти розумна ! На жаль мене на цьому сайті та ОМ ТВ (Україна) дехто вважає мене кацапом або ботом ! Лише за те що я пишу Українською та висловлюю свою думку! На жаль дуже мало в Україні розумно думаючих людей (
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Деякі люди його в себе навіть не помітять, лише переноситимуть та "нагороджуватимуть" ним всіх, кому не пощастило: покашляв, буває, хось й не знатиме звыдки й за що воно йому... Тому й просять сидіти вдома.

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...і тоді би всі побачили, що смертність менша чим від грипу.
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Але Українці знають інший вважають по іншому ! Н@куятахата (
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«ОБНУЛЯТЬ - ТАК С ВИРУСОМ!» (прямой эфир). сотник. вирус разработали кремляди, шо бы сдыхаться пенсов ...
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За последних пару дней много заехало людей. Думаю, через неделю будет трэш(((( Дай Бог, чтоб я ошибался!
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вы ошибаетесь , будет через 2 недели
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в следующую субботу будет армагеддон...
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армаганддон уже, потому что тестов в регионах никуя нет...
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честно говоря,тесты нужны для статистики...а на спасение от короновируса они никак не влияют.их нужно было применять еще месяц назад при вьезде из заграницы.и при выпуске из обсервации.а так в любом случае переболеют до 70% населения.во всем мире,в любой стране.
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все буде ок.
Дивіться на Польшу, або Чехію.
з чого б це у нас має бути сильно більше?
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сегодня в каменке черкасской, тот мужик которого вчера открыли, на сегодня оказывается уже минимум 17 чел заразил. с завтра всё закрывается и комендантский час.
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прикольненько. а тут эксели набивали под геометрическую прогрессию с личными знаменателями. а тут всё так простенько, копия всех "выборов" - главное, как посчитают ))
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Тиждень тому, 22.03.2020, було 73 випадки. З них вже 9 померло. Тобто, смертність в нас 12,3%.
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90 % переносять як орз , тобто помножте всі випадки на 9 .
Я думаю ,перехворів цією хернею. Тесту здати можливості не було , але температура 2 тижні була 37,1. В грудях тиждень був ніби камінець,на другий тиждень пішло по всім легеням. Повністю відмовився від алкоголю та ів купу імонустимуляторів, тільки через 2 тижні стало краще.
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То ли еще будет, ой-ой-ой!!! (Пестня есть такая😛)
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Во время всеобщей истерики вокруг короновируса, только две страны в Европе не ввели карантин - Беларусь и Швеция.
https://news.tut.by/society/677923.html
Улицы Стокгольма в эти дни.
В Украине подтверждено 356 случаев COVID-19, за сутки обнаружили 47 новых случаев, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4031
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Внатуре, только там нормальные люди. Эпидемия шизофрении их не берет.
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В десятки разів більше..
Потужні рехформи за 28 років , таки АЖ танунах..
Бачили очі, що купували...
Щоб вам повилазило!!
😁
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Да 1966 обследованных на много миллионную страну это круто !!!!! Никто не знает размер эпидемии в стране . К чему правда готовились и на что деньги выделялись не понятно .Как всегда все через жопу
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Є така ймовірність, що в нас цей коронавірус розгулявся ще раніше, ніж в Китаї. Просто не знали цієї хвороби.
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Вивчайте причину, а не наслідки!
У причини коріння росте з как-цапстану, який у змові з комуністичним Китаєм планомірно розповсюджує вірус.
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Думаю реально минимум в 10 раз больше, а то и в 20. Тупо нечем делать тесты, люди зная состояние инфекционок даже не рыпаются.
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Вивчайте причину, а не наслідки!
Коріння росте з как-цапстану, який у змові з комуністичним Китаєм планомірно розповсюджує вірус.
Вбити причину - вирішити проблему.
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всё хлопаки , весна и лето по-писте пошло....
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Надо что-то делать. Судя по статистике больше умер чем выживет.
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...а италия+ тогда причем?..там 2 виллы у Мудозвона вечернего?.. В Україні підтверджено 356 випадків COVID-19, за добу виявили 47 нових випадків, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4870..кацапи на такое неспособны, креативности не хватило б, а вот китаиса, те могли бы, только италия+ тут каким боком?...пиндосов долануть потихому- да, а европу то так гафига им?..ведь если ответка полетит со всех сторон, тады мало не покажется узкопленочным.....что то, где то, у кого не так пошло...
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