 В Украине подтверждено 356 случаев COVID-19, за сутки обнаружили 47 новых случаев, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Центр общественного здоровья.
"В течение суток получено 47 положительных результатов ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию", — сказано в сообщении.
Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Пять человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.
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Одна только вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ исследовала более 1200 образцов. Кроме того, образцы исследуют и областные лабораторные центры, подчеркнули в ЦОЗ.
"В Украине анализируют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц", — сказано в сообщении.
Дивіться на Польшу, або Чехію.
з чого б це у нас має бути сильно більше?
Я думаю ,перехворів цією хернею. Тесту здати можливості не було , але температура 2 тижні була 37,1. В грудях тиждень був ніби камінець,на другий тиждень пішло по всім легеням. Повністю відмовився від алкоголю та ів купу імонустимуляторів, тільки через 2 тижні стало краще.
https://news.tut.by/society/677923.html
Улицы Стокгольма в эти дни.
Потужні рехформи за 28 років , таки АЖ танунах..
Бачили очі, що купували...
Щоб вам повилазило!!
😁
У причини коріння росте з как-цапстану, який у змові з комуністичним Китаєм планомірно розповсюджує вірус.
Коріння росте з как-цапстану, який у змові з комуністичним Китаєм планомірно розповсюджує вірус.
Вбити причину - вирішити проблему.