 Режим пропуска для украинцев, еще не вернувшихся из-за границы, ужесточился, - Аваков

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.
"В последующие дни еще будут авиарейсы из дальних стран, чтобы забрать всех наших граждан. Но будет другой режим проверок и принудительная обсервация. Мы сделали режим пропуска более жестким для наших граждан, используя опыт 15 стран-партнеров", - отметил он.
Арсен Аваков призвал политиков не спекулировать на теме возвращения граждан домой и не искажать факты.
"В последнее время появляется много спекуляций даже от опытных политиков, когда они фальсифицируют факты и выдают ложь за правду. "Вы закрыли границы Украины для своих граждан, а значит нарушили Конституцию". Это ложь. Мы закрыли регулярное сообщение между странами. Но любой гражданин Украины может прийти к границам Украины и мы его примем", - отметил он.
Напомним, с 28 марта в связи с распространением коронавируса Украина закрыла границы, чтобы прекратить пассажирское сообщение с другими странами.
Министерство иностранных дел обратилось ко всем гражданам Украины за рубежом с просьбой не покупать билеты на рейсы после 27 марта и рассмотреть возможность остаться на время карантина.
Что это означает???
Чучундра, зайди в любую аптеку спустя месяц после введения карантина - масок нет.
Костюмов у врачей нет
Карантин клоунский
В этом кто виноват, если не власть ?
Тебя тут тычут мордой в твоё же говнище.
по комментам их ...
И не груби... иначе применю ограниченный вокабуляр...
Почему, уважаемый мною, Порошенко в 2017-ом году не перекрыл границы из-за эпидемии Эбола?
А к дуракам какие претензии.
Вот то то и оно.
а что бы сейчас делал порошенко?
однозначно, барыжил бы на масках...
неужели вам не понятно?
проведите зе-мрази реформы земли и медицины...\
вас пора утилизировать ...
иначе смерть всем...увы..
Короновирус распыляют с помощью химтрейлов.
Похоже отношение с венграми опять и испортится
Вже два тижні 89-річний Карстен Тюхсен Гансен з німецької Північної Фризії і його 85-літня подруга Інга Расмуссен з Данії не в змозі відвідувати одне одного через "коронавірусні обмеження". Тому вони зустрічаються на закритому прикордонному переході Авентофт, розмовляючи через шлагбаум. Гансен щодня їздить на своєму електровелосипеді, а Расмуссен - на своєму авто.
На прикордонному переході двоє людей похилого віку сидять, кожен у своїй країні, п'ють каву та пунш, їдять печиво та спілкуються.
"Це сумно, але ми не можемо цього змінити", - говорить 85-річна данійка. З Гансеном вона вже два роки і як правило залишається у нього на ночівлю.
Жінка сподівається, що звичне життя, можливо, відновиться після Великодня. До того часу вони планують дотримуватися правил і залишатися на відстані.
"За любов", - сказав Гансен у той час, як він з подругою випивали каву зі своїх чашок.
Якщо ці дії не зрозумілі, вони породжують НАЙСТРАШНІШЕ - ХАОС.
Спочатку треба було ЧІТКО роз'яснити, що цей вірус - чергова спецоперація как-цапстну.
Помруть в першу чергу тяжко-хворі (які, мали померти на кілька днів пізніше).
Зупиняти економіку в жодному разі не можна. і т. д.
Все мало відбуватися без хаосу і по черзі.
Замість цього, отримали ШОК.
Непередбачуваність.
я - посадил, ждал жуков- не появились, выкопал, почистил, варю пюрешку ...
Венесуэла - отдыхает.
Всю эту власть надо гнать в шею вместе с рюкзаком
2. Они могли уже 60 дней потратить до карантина
3. 60 дней- курам на смех
Не зря тех депутатов больше не избрали
ДОЛЖНО . БЫТЬ ПОЛГОДА СВОБОДОГО ВЬЕЗДА - Украина своих авто не производит
1. ВНЖ только на консульском учете - 60 дней в году
2. ПМЖ консульский учёт С ВЫПИСКОЙ В ПАСПОРТЕ З УКРАИНЫ .
ВЕНЕСУЭЛА ОТДЫХАЕТ
******** по полной, дебилы плять
Единственный может защитить нашу ЗЕМЛЮ и то ,что осталось от Украины ,ведь получается Голобородько и не было ,был обман ,ТАК ВЫХОДИТ.
87 процентов тупо обманули .Оказалось ЗЕЛЕНСКИЙРРОШЕНКО ..... ВО ВСЕМ ..
Нельзя трогать Голобородько 87 .
Глыба.
Кто?
АВАКОВ ,Бро!
Он не от мира сего
И это все ведь про него .
Арсен всегда был за Добро
Деяния Его все слышали врагам назло,
Олицетворяя всю борьбу иного, нового и Доброго.
Он Первому поклялся в верности стране ,
Спасибо Друг за мужество в борьбе за свет
За то, что с ним до края подошел везде
Пока, что треть земли моей в огне .
Нам Родина дает апостола и гения,
Ему уважение в Украине и мечты
Всего нашего поколения.
Нам тупые волки не указ
Они, конечно, многое могут на раз,
Но Родина всегда настороже и прозапас за нас .
Ведь слышно ясно ,где эпос Льда прописан фичей здесь понятно
А мир настанет в Украине очень скоро и наверное
Очень просто ,вся тьма рассеется в позиции иной,
Водой иной,не понятой ботвой.
Монадой непреодолимой
И цветной ...
ShAfiR
Протер сьогодні екран телевізора антисептиком.
Не повірите! Щезли ІНТЕР, 1+1, 112. UA, ZIK!