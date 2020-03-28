 Режим пропуска для украинцев, еще не вернувшихся из-за границы, ужесточился, - Аваков

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.

"В последующие дни еще будут авиарейсы из дальних стран, чтобы забрать всех наших граждан. Но будет другой режим проверок и принудительная обсервация. Мы сделали режим пропуска более жестким для наших граждан, используя опыт 15 стран-партнеров", - отметил он.

Арсен Аваков призвал политиков не спекулировать на теме возвращения граждан домой и не искажать факты.

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"В последнее время появляется много спекуляций даже от опытных политиков, когда они фальсифицируют факты и выдают ложь за правду. "Вы закрыли границы Украины для своих граждан, а значит нарушили Конституцию". Это ложь. Мы закрыли регулярное сообщение между странами. Но любой гражданин Украины может прийти к границам Украины и мы его примем", - отметил он.

Напомним, с 28 марта в связи с распространением коронавируса Украина закрыла границы, чтобы прекратить пассажирское сообщение с другими странами.

Министерство иностранных дел обратилось ко всем гражданам Украины за рубежом с просьбой не покупать билеты на рейсы после 27 марта и рассмотреть возможность остаться на время карантина.