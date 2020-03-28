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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Режим пропуска для украинцев, еще не вернувшихся из-за границы, ужесточился, - Аваков

Всех, кто вернется в Украину после 27 марта, ждет более строгий режим проверок и принудительная обсервация.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.

"В последующие дни еще будут авиарейсы из дальних стран, чтобы забрать всех наших граждан. Но будет другой режим проверок и принудительная обсервация. Мы сделали режим пропуска более жестким для наших граждан, используя опыт 15 стран-партнеров", - отметил он.

Арсен Аваков призвал политиков не спекулировать на теме возвращения граждан домой и не искажать факты.

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"В последнее время появляется много спекуляций даже от опытных политиков, когда они фальсифицируют факты и выдают ложь за правду. "Вы закрыли границы Украины для своих граждан, а значит нарушили Конституцию". Это ложь. Мы закрыли регулярное сообщение между странами. Но любой гражданин Украины может прийти к границам Украины и мы его примем", - отметил он.

Напомним, с 28 марта в связи с распространением коронавируса Украина закрыла границы, чтобы прекратить пассажирское сообщение с другими странами.

Министерство иностранных дел обратилось ко всем гражданам Украины за рубежом с просьбой не покупать билеты на рейсы после 27 марта и рассмотреть возможность остаться на время карантина.

Источник: https://censor.net.ua/n3185131
 
   
 Топ комментарии
 
Тому-що місяць назад вони ще маски з респіраторами розпродавали за кордон і зайняті були сильно..
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Вчера +-70 тыс. забежали голопом... А тут 100 человек заедет и будет показуха
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Питання - ЧОМУ ЦЬОГО НЕ ЗРОБИЛИ МІСЯЦЬ ТОМУ ??????
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Тому-що місяць назад вони ще маски з респіраторами розпродавали за кордон і зайняті були сильно..
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а кто б тогда болел? И была бы его служба и опасна, и трудеа??? Если все здоровые в период упадка экономики, что случилось из-за идиота у власти, как тогда контролировать здоровую толпу??? Нет, Ксения, месяц тому не было б героических потуг обанкротившейся власти...
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Хватит врать. Китайцы 2 месяца скрывали истинное положение дел, и только, когда ситуация вышла из-под контроля, они вынуждены были сообщить обо всем мировому сообществу. Но уже было поздно! Правда, и в этом тоже нынешняя власть виновата, ну, для порохатых так точно.
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От кого скрывали? Лично от тебя? Остальным с января известно о проблеме
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и в этом тоже нынешняя власть виновата, ну, для порохатых так точно


Чучундра, зайди в любую аптеку спустя месяц после введения карантина - масок нет.

Костюмов у врачей нет

Карантин клоунский

В этом кто виноват, если не власть ?
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Даун, я с тобой не говорила и тебя никто не оскорблял, так что иди лесом, чмо
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Та с тобой, падло кацапское, тут вообще никто не разговаривает.

Тебя тут тычут мордой в твоё же говнище.
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Ну ты же, чмо уродское, вылезло))И да, я такая же кацапка, как ты Фрэнк Синатра...пшло вон, псина смердящая
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мамзель, при чем здесь китайцы, мамзель? Здесь был задан вопрос, с какого хера месяц назад был устроен Санжарский карнавал с нацгвардией, потешным презиком, девицей из минздрава в двухнедельном заточени, и пр. Но больше с тех пор ничего предпринято не было...
И не груби... иначе применю ограниченный вокабуляр...
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Тебе никто не грубил. И того, о чем ты пишешь сейчас, в твоем посту не было...Так что не груби ты, а я все по делу написала. Применитель...
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Танька, всё тебе разжевывать надо, Танька...
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О, выжившая кацапо-итальянка объявилась.
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11 марта ВОЗ объявил пандемию. После появления первого заболевшего ввели карантин.
Почему, уважаемый мною, Порошенко в 2017-ом году не перекрыл границы из-за эпидемии Эбола?
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Потому что дураки.
А к дуракам какие претензии.
Вот то то и оно.
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и сколько он будет продолжаться жестоким? Пропускаете и пропускаете в страну заразу отовсюду.
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прям как с масками...сначала вывезти-потом запретить экспорт.сначала завести 110000 не проверяя в страну,а потом ввести строгую обсервацию.
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порохоботы, достали!
а что бы сейчас делал порошенко?
однозначно, барыжил бы на масках...
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И не только на них...
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Зебаранов по маразму не догнать !
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У тебя в мозгах зе-плесень,или их нет ?
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зе-плесень такая же мразь дорвавшаяся, как и все остальные...
неужели вам не понятно?
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а что не понятно?
проведите зе-мрази реформы земли и медицины...\
вас пора утилизировать ...
иначе смерть всем...увы..
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Режим пропуска для украинцев, еще не вернувшихся из-за границы, ужесточился, - Аваков. Теперь, без покупки рюкзака с каркасом из металлопластиковых труб для ручной клади, украинцев через границу не пропустят.
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рюкзаков,это надо делать было 2 месяца назад,урод
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Вчера +-70 тыс. забежали голопом... А тут 100 человек заедет и будет показуха
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И опять эта криминальная морда...Мож что-то затевает пока то да се?
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Интересная информация их Германии.
Короновирус распыляют с помощью химтрейлов.
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Разговаривала со Словакией - все телеканалы показывают толпы украинцев у украинской границы и удивляются
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Поляки удивляются плохой работе украинских пограничников
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Венгры поражены отношением украинской власти к въезду украинских венгров
Похоже отношение с венграми опять и испортится
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а кого могли обрати довбо№би? тільки довбодятлів..
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Поздно пить "Боржоми"когда почки отвалились. Страна из-за действий властей(ЗеБилов) наводнена тысячами потенциально больных короновирусом. Печально но нам можно иметь надежду на погоду и Бога. Эта власть преступна и на ней вина всех жертв эпидемии.
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Через "коронавірусні обмеження" закохана літня пара, чоловік з Німеччини і жінка з Данії, не можуть відвідувати одне одного як раніше - тому старенькі проводять побачення на кордоні.
Вже два тижні 89-річний Карстен Тюхсен Гансен з німецької Північної Фризії і його 85-літня подруга Інга Расмуссен з Данії не в змозі відвідувати одне одного через "коронавірусні обмеження". Тому вони зустрічаються на закритому прикордонному переході Авентофт, розмовляючи через шлагбаум. Гансен щодня їздить на своєму електровелосипеді, а Расмуссен - на своєму авто.
На прикордонному переході двоє людей похилого віку сидять, кожен у своїй країні, п'ють каву та пунш, їдять печиво та спілкуються.

"Це сумно, але ми не можемо цього змінити", - говорить 85-річна данійка. З Гансеном вона вже два роки і як правило залишається у нього на ночівлю.
Жінка сподівається, що звичне життя, можливо, відновиться після Великодня. До того часу вони планують дотримуватися правил і залишатися на відстані.
"За любов", - сказав Гансен у той час, як він з подругою випивали каву зі своїх чашок.
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Всі дії влади повинні бути зрозумілими суспільством.
Якщо ці дії не зрозумілі, вони породжують НАЙСТРАШНІШЕ - ХАОС.

Спочатку треба було ЧІТКО роз'яснити, що цей вірус - чергова спецоперація как-цапстну.
Помруть в першу чергу тяжко-хворі (які, мали померти на кілька днів пізніше).
Зупиняти економіку в жодному разі не можна. і т. д.
Все мало відбуватися без хаосу і по черзі.

Замість цього, отримали ШОК.

Непередбачуваність.
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Китай,Италия и Испания считаются самыми коррумпироваными в Мире.Поэтому там и распыляют из химтрейлов коронорвирус...
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Не,это говорят из Марса завезли эту заразу...
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Это мнение немецких спецов,если в воздухе есть запах горелых семечек,это короновирус....Береги себя братан...
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нескучная штука я вам скажу, этот карантин: картошка проросла,
я - посадил, ждал жуков- не появились, выкопал, почистил, варю пюрешку ... Режим пропуску для українців, ще не повернулися з-за кордону, посилився, - Аваков - Цензор.НЕТ 8580
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Будет большая беда и жертвы а после бунт где всех этих "слуг" будут просто вешать как бешеных псов.
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Значит их ждут костры -народ будет рад видеть как будут гореть эти хазары...
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Толпы на границе - ЭТО РЕЗУЛЬТАТ ЗАКОНА ПРО ЕВРОБЛЯХИ , т к украинцы на своих европейских авто не могут въехать в Украину
Венесуэла - отдыхает.
Всю эту власть надо гнать в шею вместе с рюкзаком
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Могут,если машина оформлена на владельца,и он состоит на консульском учете.Не пишите чепухи.
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ты чепухатый, у меня две машины за границей, и внж. или у всех пмж думаешь. все лет по 6 уже отсидели, даже если с пиж на два месяца можешь заехать. Рот свой закрой если не в теме, чучело плять
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Я и говорю за 60 дней.И не груби-дебилоид !
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1. Люди не знают на сколько заезжают
2. Они могли уже 60 дней потратить до карантина
3. 60 дней- курам на смех
Не зря тех депутатов больше не избрали
ДОЛЖНО . БЫТЬ ПОЛГОДА СВОБОДОГО ВЬЕЗДА - Украина своих авто не производит
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Или тебе мало 60 дней,заехал-выехал ? Если вы такие хитро сделанные,и жмете бабки на растаможку-ваши проблемы.Мне хватает этого времени .Три раза в Украину в том году ездил.
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Вы сами не пишите чепухи
1. ВНЖ только на консульском учете - 60 дней в году
2. ПМЖ консульский учёт С ВЫПИСКОЙ В ПАСПОРТЕ З УКРАИНЫ .
ВЕНЕСУЭЛА ОТДЫХАЕТ
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Санжары готовьтесь встречать гостей..
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От що робити, коли знаєш, що людина повернулась з Італії, наприклад і шастає всюди. Слів не розуміє. От що, вкладати її поліції? Так це стукацтво. От що робити? Режим пропуску для українців, ще не повернулися з-за кордону, посилився, - Аваков - Цензор.НЕТ 5573
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Дегенерата кусок, т.е. сначала впустили 95% всех, кто был за границе без спец. мер, а 5% будут за них отдуваться. Среди этих 95% и заразили уже всех в Украине, кого могли. И этот довбодятел говорит, что сейчас во власти профессионалы. Идиот...
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Аваков на изоляции? Или с богданом и начальником полиции Киева не общался
******** по полной, дебилы плять
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ЗЕ-ОРДА запізнюється з діями постійно на два місяці. Видно що владу очолюють делітанти.
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Падло, надо было с самого начала так делать, нехрен было сопли жевать. А теперь тысячи,- миллионы въехали в Украину и разбежались по всей стране, как тараканы.
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На Авакова ,вся надежда .
Единственный может защитить нашу ЗЕМЛЮ и то ,что осталось от Украины ,ведь получается Голобородько и не было ,был обман ,ТАК ВЫХОДИТ.
87 процентов тупо обманули .Оказалось ЗЕЛЕНСКИЙРРОШЕНКО ..... ВО ВСЕМ ..
Нельзя трогать Голобородько 87 .

Глыба.
Кто?
АВАКОВ ,Бро!
Он не от мира сего
И это все ведь про него .
Арсен всегда был за Добро
Деяния Его все слышали врагам назло,
Олицетворяя всю борьбу иного, нового и Доброго.
Он Первому поклялся в верности стране ,
Спасибо Друг за мужество в борьбе за свет
За то, что с ним до края подошел везде
Пока, что треть земли моей в огне .
Нам Родина дает апостола и гения,
Ему уважение в Украине и мечты
Всего нашего поколения.
Нам тупые волки не указ
Они, конечно, многое могут на раз,
Но Родина всегда настороже и прозапас за нас .
Ведь слышно ясно ,где эпос Льда прописан фичей здесь понятно
А мир настанет в Украине очень скоро и наверное
Очень просто ,вся тьма рассеется в позиции иной,
Водой иной,не понятой ботвой.
Монадой непреодолимой
И цветной ...
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Народ України! Може перевести це лайно в санітари.Воно там мабуть буде на свому місці.
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ShAfiR

Протер сьогодні екран телевізора антисептиком.
Не повірите! Щезли ІНТЕР, 1+1, 112. UA, ZIK!
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