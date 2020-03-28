 У 23 пациентов в Винницкой области подтвержден коронавирус, - областной лабцентр

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Винницкого областного лабораторного центра МЗ.

"На территории области зарегистрировано 78 подозрений на COVID-19. В 23 случаях обнаружен коронавирус, в т. ч. у 2 детей. Образцы материалов еще от 16 больных исследуются", - говорится в сообщении.

18 лабораторно подтвержденных случаев зарегистрированы в Виннице, по одному - в Ладыжине, в Винницком, Черновицком, Жмеринском и Липовецком районах.

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В 39 случаях диагноз лабораторно не подтвержден.

Напомним, по данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 16 было в Винницкой области.