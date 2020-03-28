 Квалифкомиссия адвокатов отказалась наказать Портнова за угрозы прокурору. ДОКУМЕНТ

Об этом сказано в решении комиссии от 26 февраля, которое есть у журналистов "Слідство.Інфо", сообщает Цензор.НЕТ.

"В возбуждении дисциплинарного дела по жалобе Божко Александра Сергеевича (...) в отношении адвоката Портнова Андрея Владимировича (...) - отказать в связи с отсутствием признаков дисциплинарного проступка со стороны адвоката", - сказано в документе.

При рассмотрении жалобы комиссия также получила свидетельство самого Андрея Портнова. Тот в очередной раз подтвердил, что это именно он писал оскорбительные сообщения с угрозами прокурору Александру Божко. Впрочем, по его мнению, эта переписка "несла исключительно частный характер между двумя мужчинами". Также бывший чиновник обвинил Божко в "фальсификации" уголовного производства, в котором тот фигурирует.

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"Генеральная прокуратура во времена Порошенко и лично он в течение последних пяти лет фальсифицировали в отношении меня уголовные дела, а также распространяли недостоверную информацию, которая нарушала мои личные неимущественные права", - сообщил Портнов.

В то же время, в квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры отметили, что действия Андрея Портнова в отношении прокурора Божко, согласно решению совета прокуроров, могут быть уголовным преступлением.

"Решением Совета прокуроров (...) действия по жалобщику признаны угрозами, что может указывать на признаки других видов правонарушений, в частности, предусмотренного статьей 345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, наказывается общественными работами или лишением свободы до трех лет. - Ред.).

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Ранее "Слідство.Інфо" показали, как адвокат Андрей Портнов угрожал ряду работников правоохранительных органов, среди которых был и прокурор Александр Божко. Бывший заместитель главы администрации Виктора Януковича тогда фигурировал в уголовном производстве Божко. Он обещал прокурору применить к нему "воспитательные меры". Сообщалось, что угрозы поступали еще нескольким сотрудникам Генеральной прокуратуры, которые вели следствие по делу экс-чиновника. В частности, бывшему руководителю управления спецрасследований ГПУ Сергею Горбатюку.

Отметим, что ранее расследование по факту угроз прокурору от Андрея Портнова вело Государственное бюро расследований. В ноябре прошлого года производства забрали у ГБР и передали в Службу безопасности. Сейчас в СБУ продолжается расследование.

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