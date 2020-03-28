 Квалифкомиссия адвокатов отказалась наказать Портнова за угрозы прокурору. ДОКУМЕНТ

Об этом сказано в решении комиссии от 26 февраля, которое есть у журналистов "Слідство.Інфо", сообщает Цензор.НЕТ.
"В возбуждении дисциплинарного дела по жалобе Божко Александра Сергеевича (...) в отношении адвоката Портнова Андрея Владимировича (...) - отказать в связи с отсутствием признаков дисциплинарного проступка со стороны адвоката", - сказано в документе.
При рассмотрении жалобы комиссия также получила свидетельство самого Андрея Портнова. Тот в очередной раз подтвердил, что это именно он писал оскорбительные сообщения с угрозами прокурору Александру Божко. Впрочем, по его мнению, эта переписка "несла исключительно частный характер между двумя мужчинами". Также бывший чиновник обвинил Божко в "фальсификации" уголовного производства, в котором тот фигурирует.
Читайте на Цензор.НЕТ: Буду превращать в кусок говна, выверну наизнанку: как Портнов угрожает сотрудникам ГПУ. ФОТО
"Генеральная прокуратура во времена Порошенко и лично он в течение последних пяти лет фальсифицировали в отношении меня уголовные дела, а также распространяли недостоверную информацию, которая нарушала мои личные неимущественные права", - сообщил Портнов.
В то же время, в квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры отметили, что действия Андрея Портнова в отношении прокурора Божко, согласно решению совета прокуроров, могут быть уголовным преступлением.
"Решением Совета прокуроров (...) действия по жалобщику признаны угрозами, что может указывать на признаки других видов правонарушений, в частности, предусмотренного статьей 345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, наказывается общественными работами или лишением свободы до трех лет. - Ред.).
Также на Цензор.НЕТ: Экс-глава АП Портнов угрожает уволить следователя ГБР, который предъявил подозрение полицейскому по делу Майдана
Ранее "Слідство.Інфо" показали, как адвокат Андрей Портнов угрожал ряду работников правоохранительных органов, среди которых был и прокурор Александр Божко. Бывший заместитель главы администрации Виктора Януковича тогда фигурировал в уголовном производстве Божко. Он обещал прокурору применить к нему "воспитательные меры". Сообщалось, что угрозы поступали еще нескольким сотрудникам Генеральной прокуратуры, которые вели следствие по делу экс-чиновника. В частности, бывшему руководителю управления спецрасследований ГПУ Сергею Горбатюку.
Отметим, что ранее расследование по факту угроз прокурору от Андрея Портнова вело Государственное бюро расследований. В ноябре прошлого года производства забрали у ГБР и передали в Службу безопасности. Сейчас в СБУ продолжается расследование.
Читайте также: ГБР "похоронило" дело по угрозам Портнова прокурору ГПУ Божко, - Чорновол
пипец.
Где уголовные дела за угрозы прокурору, прокуратура, ау?!
В то же время, в квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры отметили, что действия Андрея Портнова в отношении прокурора Божко, согласно решению совета прокуроров, могут быть уголовным преступлением.
Ключевые слова тут - "согласно решению совета прокуроров".
Собственно, в Украине отсутствует реально такая структура, как квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры, есть только имитация в стиле старого уголовника кучмы, как и многих других "структур".
Люди, просыпайтесь, наконец, вы же платите налоги на содержание подобного дерьма.
Соберитесь, потребуйте делать выборы раз в год, глядишь, не парашенки, не зельцы не будут пачкаться о токсичного кучму с многочисленными родственниками, надеюсь, вы больше никогда не выберите этих врагов, и другим неповадно будет...
Источник: https://censor.net.ua/n3185129
https://www.slidstvo.info/news/gotujsya-do-v-yaznytsi-prokuror-yakyj-viv-spravu-portnova-otrymav-novi-pogrozy/?fbclid=IwAR2enDG674c7in_r3bbO6xjU6kRcyzwwmM9McLN2Kmmz0P038t1QuOCxdjM
ЩЕ МИТЬ...
Запиши на пустому конверті
Все, що нам із екрану брехав,
І за крок до безславної смерті
Не шукай, хто б тебе рятував.
І повір, скоро все запалає,
Й не врятує тебе карантин,
Поспіши, не доводь до Майдану
Й бантин...
Пригадай, як твої депутати
Жали кнопки під турборежим
Та спішили Кремлю нас продати
Єрмаки із Кучмою старим...
І повір, що часу вже немає:
Ось чому ще Портнов не висить ???
Поспіши, вже весна наступає,
За мить...
а зараз впевнено можна писати: дякуємо, ВАМ, 73% лохторату...ви зробили це РАЗОМ...