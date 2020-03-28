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Все про:Портнов (524) угрозы (668) прокурор (980)

 Квалифкомиссия адвокатов отказалась наказать Портнова за угрозы прокурору. ДОКУМЕНТ

Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области отказалась привлечь бывшего замглавы АП Януковича Андрея Портнова к ответственности за угрозы работнику Офиса генерального прокурора Александру Божко.

Об этом сказано в решении комиссии от 26 февраля, которое есть у журналистов "Слідство.Інфо", сообщает Цензор.НЕТ.

"В возбуждении дисциплинарного дела по жалобе Божко Александра Сергеевича (...) в отношении адвоката Портнова Андрея Владимировича (...) - отказать в связи с отсутствием признаков дисциплинарного проступка со стороны адвоката", - сказано в документе.

При рассмотрении жалобы комиссия также получила свидетельство самого Андрея Портнова. Тот в очередной раз подтвердил, что это именно он писал оскорбительные сообщения с угрозами прокурору Александру Божко. Впрочем, по его мнению, эта переписка "несла исключительно частный характер между двумя мужчинами". Также бывший чиновник обвинил Божко в "фальсификации" уголовного производства, в котором тот фигурирует.

Читайте на Цензор.НЕТ: Буду превращать в кусок говна, выверну наизнанку: как Портнов угрожает сотрудникам ГПУ. ФОТО

"Генеральная прокуратура во времена Порошенко и лично он в течение последних пяти лет фальсифицировали в отношении меня уголовные дела, а также распространяли недостоверную информацию, которая нарушала мои личные неимущественные права", - сообщил Портнов.

В то же время, в квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры отметили, что действия Андрея Портнова в отношении прокурора Божко, согласно решению совета прокуроров, могут быть уголовным преступлением.

"Решением Совета прокуроров (...) действия по жалобщику признаны угрозами, что может указывать на признаки других видов правонарушений, в частности, предусмотренного статьей 345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, наказывается общественными работами или лишением свободы до трех лет. - Ред.).

Также на Цензор.НЕТ: Экс-глава АП Портнов угрожает уволить следователя ГБР, который предъявил подозрение полицейскому по делу Майдана

Ранее "Слідство.Інфо" показали, как адвокат Андрей Портнов угрожал ряду работников правоохранительных органов, среди которых был и прокурор Александр Божко. Бывший заместитель главы администрации Виктора Януковича тогда фигурировал в уголовном производстве Божко. Он обещал прокурору применить к нему "воспитательные меры". Сообщалось, что угрозы поступали еще нескольким сотрудникам Генеральной прокуратуры, которые вели следствие по делу экс-чиновника. В частности, бывшему руководителю управления спецрасследований ГПУ Сергею Горбатюку.

Отметим, что ранее расследование по факту угроз прокурору от Андрея Портнова вело Государственное бюро расследований. В ноябре прошлого года производства забрали у ГБР и передали в Службу безопасности. Сейчас в СБУ продолжается расследование.

Читайте также: ГБР "похоронило" дело по угрозам Портнова прокурору ГПУ Божко, - Чорновол

Квалифкомиссия адвокатов отказалась наказать Портнова за угрозы прокурору 01
Квалифкомиссия адвокатов отказалась наказать Портнова за угрозы прокурору 02

Источник: https://censor.net.ua/n3185129
 
   
 Топ комментарии
 
Кто бы сомневался? Друг теперешнего хозяина страны.
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Це ахтівіст від зєлєбобів та їх хєрой.
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Кто бы сомневался? Друг теперешнего хозяина страны.
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Для кого хозяин , а для кого и вовсе ни кто , Вы не обижайтесь, просто в следующий раз подобные слова берите в кавычки,не смотря на то что являетесь патриотом Украины и правильно мыслящим человеком
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Чуток неправильно сказано -- хозяин теперешнего президента и монобольшинства страны. Папа кукол.
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Зебіли обрали клоуна і їх вина очевидна.
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остается надеятся на ПРОМЫСЕЛ БОГА НА КОРОНОВИРУС его и послал Бог нам всем в наказание за гнев и противное Богу... нна том свете эти все ублюдки котоыре полагают что у них все договоренно с Небом попытаются понять очевидные вещи-- что они имеют столько сколько Бог им позволяет иметь вообще.. и за все с них спросится...и каким судом судят они таковым ложным и они будут -судимы..
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Вот в Украине есть хоть одна структура?
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Портнов в любом случае будет наказан, рано или поздно
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Надежды уже нет ,как с путлером и «янелохом»…
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кажись в Украине дело не в судьях,а в адвокатах...
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Ага, крайние адвокаты. Может дело все таки в головах? Не?
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поголовье голов во всем мире примерно одинаковое...73-86% ваты...а вот судей развратили именно адвокаты.начиная с мертвечука.
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Это когда ж в Украине были судьи? В каком это году?
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кацапа,ты бы лучше своими делами занялся...чо ты здесь ошиваешься?***** же сказало-из чебурнета не выходить.а ты-нарушитель Кваліфкомісія адвокатів відмовилася покарати Портнова за загрози прокурору - Цензор.НЕТ 6269
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Забавно, соя, а почему если кум ***** судей испортил, а пеця его в дрим-тим взял? То шо это получается что и пеця и путин -*****? Правильно?😷
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на щей скрепных похлебай Кваліфкомісія адвокатів відмовилася покарати Портнова за загрози прокурору - Цензор.НЕТ 7681.лаптем их,лаптем...

Кваліфкомісія адвокатів відмовилася покарати Портнова за загрози прокурору - Цензор.НЕТ 7885
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Щось у зє портянки ну ніяк не виходить Пороха посадити!
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ничо не понял. Адвокаты не против, но заявили что эти наезды - уголовно наказуемы.
пипец.
Где уголовные дела за угрозы прокурору, прокуратура, ау?!
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Адвокаты заявили, что это не компетенция квалифкомиссии.
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Заявили-то не адвокаты, вот цитата:
В то же время, в квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры отметили, что действия Андрея Портнова в отношении прокурора Божко, согласно решению совета прокуроров, могут быть уголовным преступлением.

Ключевые слова тут - "согласно решению совета прокуроров".
Собственно, в Украине отсутствует реально такая структура, как квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры, есть только имитация в стиле старого уголовника кучмы, как и многих других "структур".
Люди, просыпайтесь, наконец, вы же платите налоги на содержание подобного дерьма.
Соберитесь, потребуйте делать выборы раз в год, глядишь, не парашенки, не зельцы не будут пачкаться о токсичного кучму с многочисленными родственниками, надеюсь, вы больше никогда не выберите этих врагов, и другим неповадно будет...
Источник: https://censor.net.ua/n3185129
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В Украине можно даже президенту угрожать, а не кому-то прокурору.
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Не можно угрожать презу - Федина и Звиробий всем в Гугл(((
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Уголовное наказуемое преступление не должно оцениваться квалификационной комиссией адвокатов. Его прокуратура должна была инициировать и подать в суд.
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"Зеленский отсасывает у Портнова, без СМС и Регистрации" (с)
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Скоро товариш Зеленський вийде на стадіон і розповість, що він зробив корисного для України за рік.Квалифкомиссия адвокатов отказалась наказать Портнова за угрозы прокурору - Цензор.НЕТ 5064
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то что эта мразь спокойно расхаживает и открыто угрожает политикиам является ярчайшим примером антимайдановсокого реванша. зелапупики, вы этого хотели?!! возврата яноковича и компании?!!
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януковича, пардон. вы этого хотели чтобы рыговские отрыжки, которых, продажние суды не посадили, сейчас устраивали реванш партии регионов?!!
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Обосрались, потому что теперь у нас Портнов - реальная власть.
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..еще несколько лет назад "клаву всю истоптал" здесь, и в соц. сетях, что касту адвОкатов, нужно в чувство приводить, обчество это ихонное насквозь коррумпированное, нужно под государство подгребать, но хрен кто и рылом шевельнул, отгребайте таперя, а мы поржом..... Квалифкомиссия адвокатов отказалась наказать Портнова за угрозы прокурору - Цензор.НЕТ 7750
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це ця компетентна істота, за яку аваків підписку кидає?
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С чего следует, что квалифкомиссия адвокатов это орган дармоедов-паразитов на теле украинского народа. Все эти комиссии и органы созданные потрохом и попередниками это всего лишь высокооплачиваемые органы для кумовей, мажоров (надо ж дытынку пристроить?), родственников.. которые ничего не делают и ни на, что не влияют, но обеспечивает безбедную жизнь левым чиновникам. Зе не знает где деньги взять на корововирус? Так надо закрыть кучу государственных органов - "рогов и копыт" олигархической системы.
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Олег Анатолиевич, ето общественний орган и содержится на добровольние взноси адвокатов. Асоциацию, Совет и квалифкомиссии адвокатов создал Медведчук и очень долго бил председателем Совета адвокатов, теперь Ізовітова Лідія Павлівна, бабушка с 2011г. сидит на етой должности. Жирность должностей состоит в том что они входят в Висший совет юстиции и всякие другие совети и комисии.
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Это орган эмитирующий государство, правосудие и честность, то бишь враждебно государству, правосудию и честности это если честно.
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Мусорна люстрація? Таким - шворка або каменюку до ніг. І ця ж потвора шість років топче землю.
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Так прокуратура откроет дело по 345 статье, или нет?
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Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры, это такой же сброд как и Портнов.
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Чем дальше тем хуже с этим безяичным преЗЕком. Населению - прививка от тупости на будущее. Всем она конечно не поможет, но может быть, кто-то следующий раз задумается в кабинке для голосования: "а дальше что?!"
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Цілком очевидно, що смердючий портянка користується високим покровительством ЗЄлі і пересічний прокурор, суддя, політик, держслужбовець перед його знущаннями безсилі. А от ЮВТ не проста терпіла за характером і статусом, могла би партянке и "козью морду сделать за всьо харошее".
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перЗЄденту:

ЩЕ МИТЬ...
Запиши на пустому конверті

Все, що нам із екрану брехав,
І за крок до безславної смерті
Не шукай, хто б тебе рятував.
І повір, скоро все запалає,
Й не врятує тебе карантин,
Поспіши, не доводь до Майдану
Й бантин...
Пригадай, як твої депутати
Жали кнопки під турборежим
Та спішили Кремлю нас продати
Єрмаки із Кучмою старим...
І повір, що часу вже немає:
Ось чому ще Портнов не висить ???
Поспіши, вже весна наступає,

За мить...
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як ми колись писали: спасіба житєлям Даунбаса...за президента пі..раса!
а зараз впевнено можна писати: дякуємо, ВАМ, 73% лохторату...ви зробили це РАЗОМ...
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нормас портняга отжигает , еще раз лохов макнул носом в г.
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ЗАЧЕМ УГРОЖАТЬ !? ПРОСТО УНИЧТОЖТЕ ЕГО !!!
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