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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Количество жертв коронавируса в Италии превысило 10 000 человек, за последние сутки умерли 889 итальянцев

Смертность от коронавируса в Италии в субботу превысила 10 000 человек. Количество людей, которые умирают каждый день, остается практически стабильным.

Об этом сообщили органы здравоохранения Италии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Всего в стране заражены коронавирусом 92 472 человека.

"Итальянский вирусный тренд показывает, что кривая (роста числа заражений. – Ред.) в настоящее время находится в линейной фазе и перестает расти экспоненциально, с ежедневным увеличением общего числа случаев заболевания примерно на 7%", - сказал Лоренцо Преглиаско, сооснователь исследовательской компании YouTrend. "Смертность остается очень высокой, хотя ее трудно оценить правильно, ведь многие случаи, вероятно, не входят в статистику".

Читайте на Цензор.НЕТ: В Италии за сутки зафиксировано 969 смертей из-за COVID-19. Это абсолютный "черный" рекорд с момента вспышки эпидемии

Премьер-министр Джузеппе Конте намерен продлить жесткий карантин на две недели сверх установленного срока 3 апреля, сообщает газета Corriere della Sera.

Темпы распространения вируса замедлились через три недели после того, как в Италии была практически полностью остановлена экономическая активность. Правительство готовит стимулирующий пакет в сумме 25 миллиардов евро.

Также на Цензор.НЕТ: "Полное закрытие всего минимум на 4 недели", - депутат от СН Наталуха рассказал о проекте закона о карантине

Между тем пресса сообщает об экономических трудностях и предвестниках социальных волнений в бедных регионах на юге страны. Так, по сообщениям нескольких СМИ, в Палермо на Сицилии люди пытались совершать набеги на супермаркеты, отказываясь платить. Сейчас входы в крупнейшие супермаркеты города патрулирует полиция.

Источник: https://censor.net.ua/n3185126
 
 
 Топ комментарии
 
Думаю такой же,люди везде одинаковые.
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Сны нехорошие снятся. Приснилось сегодня, что хожу кладбищем, а между могилами лежат живые беззаботные люди. Кладбище укрыто лежащими живыми людьми. Пока живыми... (((
Как житель Кировоградской обл. единственной , где не обнаружено ни одного больного, понимаю , что сон не к добру.
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Как так может быть, если там уже 2-3 недели карантин!! Хотя если такой карантин как у нас то до одного места.
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мля, 7 процентов. Так и до испанки недалеко
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Они,что там,-без мозгов? Давно нужно было залезать в комнаты или подвалы,и сиди там,хоть помирай с голоду! Сдохнешь сам,но своих близких и других сохранишь!
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при 60 с лишним миллионов населения 10 000 смертей за полтора месяца и 100 000 заболевших - это не так много, как кажется...
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100%
тим більше , що статистика така , що до померлих від вірусу записують всіх , в кого була підозра на нього - а буває ж так , що люди мають не одну хворобу ...
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какие нах полтора месяца, основная масса потерь такая шо и месяца еще не прошло! и это только начало
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Трясця ім. Босха@UkrPereiro 1 ч

1. В Тернопольской области, где вспышка коронавируса, обеспечение госпиталя на себя взяли меценаты и волонтёры.
2. АП купили себе новый Медседес за 3 мнл.
Две новости, комбинация которых, вызывает ненависть к государству.
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Читал итальянских врачей. Говорят,что перестали считать умерших.
Вот это-жесть. Не потому,что не хотят.Просто,не успевают считать.
Украинцы еще не осознают всю катастрофичность этой болячки.
Когда начнут возить на кладбища сотнями,тогда только дойдет,
что всех тех предосторожностей, к которым призывают наши врачи ,
нужно придерживаться. Количество жертв коронавируса в Италии превысило 10 000 человек, за последние сутки умерли 889 итальянцев - Цензор.НЕТ 4619
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Немцы уже берут к себе итальянцев лечить. Пока немного. Кстати доп.больницы для больных почему-то светочи демократии не хотят. Хотя могли бы попросить азиатов помочь.
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Кстати доп.больницы для больных почему-то светочи демократии не хотят. Хотя могли бы попросить азиатов помочь.

Это вы кого имели ввиду ?

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7% роста я насчитал за сегодня в мире без учёта США, при том что несколько дней назад было по 9-10%.
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