 Количество жертв коронавируса в Италии превысило 10 000 человек, за последние сутки умерли 889 итальянцев

Об этом сообщили органы здравоохранения Италии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Всего в стране заражены коронавирусом 92 472 человека.

"Итальянский вирусный тренд показывает, что кривая (роста числа заражений. – Ред.) в настоящее время находится в линейной фазе и перестает расти экспоненциально, с ежедневным увеличением общего числа случаев заболевания примерно на 7%", - сказал Лоренцо Преглиаско, сооснователь исследовательской компании YouTrend. "Смертность остается очень высокой, хотя ее трудно оценить правильно, ведь многие случаи, вероятно, не входят в статистику".

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Премьер-министр Джузеппе Конте намерен продлить жесткий карантин на две недели сверх установленного срока 3 апреля, сообщает газета Corriere della Sera.

Темпы распространения вируса замедлились через три недели после того, как в Италии была практически полностью остановлена экономическая активность. Правительство готовит стимулирующий пакет в сумме 25 миллиардов евро.

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Между тем пресса сообщает об экономических трудностях и предвестниках социальных волнений в бедных регионах на юге страны. Так, по сообщениям нескольких СМИ, в Палермо на Сицилии люди пытались совершать набеги на супермаркеты, отказываясь платить. Сейчас входы в крупнейшие супермаркеты города патрулирует полиция.