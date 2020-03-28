 Зеленскому не хватает голосов за "антиКоломойский" закон, - Бутусов

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Президент Владимир Зеленский пока не может собрать достаточного числа голосов своей фракции в поддержку законопроекта о запрете возврата средств национализированных банков, известного в обиходе как "антиКоломойский закон". На данный момент есть уверенность в голосовании примерно 150-170 депутатов, и даже если добавить с "Голос" и ЕС этого не хватает", — написал он.

Бутусов считает, что Зеленский оказался перед необходимостью сделать выбор — "или Коломойский, или дефолт".

"Чтобы получить кредит МВФ, Зеленскому надо объявить войну ключевому созидателю проекта "Слуга народа". В отличие от Голобородько, Зеленский вынужден с МВФ договариваться. За все приходится платить, но сюжет потрясающий, хватит на новый, только уже драматический сериал", — написал он.

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Журналист считает, что Зеленскому придется попробовать "переступить через очень личное".

"И впервые он не может публично агитировать за свое решение, не может выступить против Коломойского, и вынужден убеждать непублично", — отметил Бутусов.

"Голосование антикризисных законов перенесли на понедельник, переговоры продолжаются", — подытожил он.

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