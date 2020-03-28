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Все про:дефолт (378) законопроект (2366) Зеленский (5026) Коломойский (1309) МВФ (2847) Бутусов Юрий (2095)

 Зеленскому не хватает голосов за "антиКоломойский" закон, - Бутусов

Поддержать законопроект о запрете возврата банков предыдущим владельцам готовы 150–170 депутатов. Этого не хватит, даже если добавить голоса "Голоса" и "ЕС".

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Президент Владимир Зеленский пока не может собрать достаточного числа голосов своей фракции в поддержку законопроекта о запрете возврата средств национализированных банков, известного в обиходе как "антиКоломойский закон". На данный момент есть уверенность в голосовании примерно 150-170 депутатов, и даже если добавить с "Голос" и ЕС этого не хватает", — написал он.

Бутусов считает, что Зеленский оказался перед необходимостью сделать выбор — "или Коломойский, или дефолт".

"Чтобы получить кредит МВФ, Зеленскому надо объявить войну ключевому созидателю проекта "Слуга народа". В отличие от Голобородько, Зеленский вынужден с МВФ договариваться. За все приходится платить, но сюжет потрясающий, хватит на новый, только уже драматический сериал", — написал он.

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Журналист считает, что Зеленскому придется попробовать "переступить через очень личное".

"И впервые он не может публично агитировать за свое решение, не может выступить против Коломойского, и вынужден убеждать непублично", — отметил Бутусов.

"Голосование антикризисных законов перенесли на понедельник, переговоры продолжаются", — подытожил он.

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Зеленскому не хватает голосов за антиКоломойский закон, - Бутусов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185124
 
 
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Главное, что у власти не шоколадный барыга. Все норм. Дефолт можно пережить. Верю в Зе!!!!
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Иванов, ты дурак?
Дефолт он переживёт, козёл.
Отрежь себе яйца и переживай с верой в ЗЕ.
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якщо буде дефолт, поїде у відрядження до Чауческу Зеленскому не хватает голосов за "антиКоломойский" закон, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9904Народ це йому не пробачить
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Вы бы рожицу какую приделали, намекая, что это сарказм.
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Так, а что это за сарказм, если сразу все понятно
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в інфекційну тебе точно не покладуть Зеленскому не хватает голосов за "антиКоломойский" закон, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9797 будеш переживать дефолт разом з Наполеоном
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олігархи давно змовились прибрати Петю.
хіба не помітно, як вони голосують.. частина СН і жоппоблок
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Олiгархи змовились прибрати олiгарха?😁
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Блін, ото обрали проблему на свою голову....
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Не всі. 73% зараз в Кривому Розі ліки шукають, хай шукають. Вони зробили це разом.
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Неужели пол партии уже успели продаться олигархам, это мрак..
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Возьмите на помощь Сивоху,он продюссер,он вам организует процесс.
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Скорее всего они всунут какую-то лозейку в этот закон.Евреи парни креативные
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Це було відомо ще два дні тому, схоже тягають воза у різні боки
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Когда плясать прикажете?Злопыхатели Украины.
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Россия приняла закон о рынке земли в 2002 году.Но истерика в кремле жуткая,Украина удирает от нас,каравул
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Вова, тебе же говорили, не надо тебе это. Нет, полез на трон на свою и на всех украинцев голову. Ты же понимаешь, что будет с тобой, если объявят дефолт, да?
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Ясно одно, государственная машина не работает, коллапс не загорами.
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лучше ужасный конец, чем ужас без конца...
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