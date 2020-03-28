 Въезд в Винницу ограничили из-за коронавируса

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу полиции Винницкой области в Фейсбуке.
"Внимание!!! Сегодня, 28 марта, с 20.00. будут ограничены въезды в г.Винницу. Водителям въехать в город можно будет с киевского, немировского и хмельницкого направлений", — сказано в сообщении.
Теперь на въездах в областной центр работают карантинные посты, на которых несут службу полицейские, медики, представители ДСНС и Нацгвардии. Они будут предупреждать водителей о карантинных мероприятиях, делать скрининг температуры водителям и пассажирам и проводить дезинфекцию транспортных средств.
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"Обращаемся к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с карантинными мероприятиями, ограничить свое передвижение и без необходимости оставаться дома. От этого зависит ваша жизнь и здоровье", — добавили в полиции.
Так, по состоянию на 26 марта, капуста подорожала на 86% до 8,46 гривны/кг, морковь - на 48% до 8,1 гривны/кг, свекла - на 47% до 8,45 гривны/кг, картофель - на 39% до 16,8 гривны/кг.
Также выросли в цене гречневая крупа на 50% до 55,61 гривны за 800 г и сахар - на 9% до 14,48 гривны
пускай малоросня на хлеб мажет более тонким слоем...