 Въезд в Винницу ограничили из-за коронавируса

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу полиции Винницкой области в Фейсбуке.

"Внимание!!! Сегодня, 28 марта, с 20.00. будут ограничены въезды в г.Винницу. Водителям въехать в город можно будет с киевского, немировского и хмельницкого направлений", — сказано в сообщении.

Теперь на въездах в областной центр работают карантинные посты, на которых несут службу полицейские, медики, представители ДСНС и Нацгвардии. Они будут предупреждать водителей о карантинных мероприятиях, делать скрининг температуры водителям и пассажирам и проводить дезинфекцию транспортных средств.

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"Обращаемся к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с карантинными мероприятиями, ограничить свое передвижение и без необходимости оставаться дома. От этого зависит ваша жизнь и здоровье", — добавили в полиции.