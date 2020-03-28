 Украина разрешила разовую посадку самолета с украинцами из США, - посольство

Как сообщили Голосу Америки в посольстве Украины в США, на спецрейс МАУ "Нью-Йорк - Киев" зарегистрировано 354 пассажира, вылет запланирован на 15:00 (21:00 по киевскому времени), передает Цензор.НЕТ.
Разрешение дано, так как специальный рейс Международных Авиалиний Украины был сформирован еще неделю назад, сообщили в посольстве.
Отметим, что на электронном табло аэропорта Борисполь указано четыре рейса, прилетающих 29 марта: из Нью-Йорка, Бангкока, Тель-Авива и Дохи.
Напомним, с 28 марта в связи с распространением коронавируса Украина закрыла границы, чтобы прекратить пассажирское сообщение с другими странами.
26 марта первый специальный рейс МАУ вывез из США в Украину 354 человек. Всего в украинское посольство в Вашингтоне поступило около тысячи заявок.
Министерство иностранных дел обратилось ко всем гражданам Украины за рубежом с просьбой не покупать билеты на рейсы после 27 марта и рассмотреть возможность остаться на время карантина.
Исчо многа, многа раз!
Да и шо-пральна !
А якщо 20% бо хворим не нададуть допомогу?
Що там смерті великої кількості людей, та хвороби легень на все життя - ускладнення, головне евакуювали усіх і забезпечили їм комфорт за рахунок 37 млн.
Комфорт 75000 за счёт 37 млн людей.
😂