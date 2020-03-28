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 Политика Украины
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 Украина разрешила разовую посадку самолета с украинцами из США, - посольство

Самолет с украинцами вылетает из Нью-Йорка в Киев в субботу, 28 марта.

Как сообщили Голосу Америки в посольстве Украины в США, на спецрейс МАУ "Нью-Йорк - Киев" зарегистрировано 354 пассажира, вылет запланирован на 15:00 (21:00 по киевскому времени), передает Цензор.НЕТ.

Разрешение дано, так как специальный рейс Международных Авиалиний Украины был сформирован еще неделю назад, сообщили в посольстве.

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Отметим, что на электронном табло аэропорта Борисполь указано четыре рейса, прилетающих 29 марта: из Нью-Йорка, Бангкока, Тель-Авива и Дохи.

Украина разрешила разовую посадку самолета с украинцами из США, - посольство 01

Напомним, с 28 марта в связи с распространением коронавируса Украина закрыла границы, чтобы прекратить пассажирское сообщение с другими странами.

26 марта первый специальный рейс МАУ вывез из США в Украину 354 человек. Всего в украинское посольство в Вашингтоне поступило около тысячи заявок.

Министерство иностранных дел обратилось ко всем гражданам Украины за рубежом с просьбой не покупать билеты на рейсы после 27 марта и рассмотреть возможность остаться на время карантина.

Также читайте: США дают Украине $1,2 млн для борьбы с COVID-19

Источник: https://censor.net.ua/n3185122
 
 
 Топ комментарии
 
На месячную изоляцию не выходя из самолета
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мы всех тифозных принимаем....самая дурная нация Украина разрешила разовую посадку самолета с украинцами из США, - посольство - Цензор.НЕТ 7482
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а если бы НЕ разрешила... вылезает человек из обломков и говорит , ну и замашки у вас бл****ие... Украина разрешила разовую посадку самолета с украинцами из США, - посольство - Цензор.НЕТ 5125
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На месячную изоляцию не выходя из самолета
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шо за бред, интересно..... а если бы НЕ разрешила?
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мы всех тифозных принимаем....самая дурная нация Украина разрешила разовую посадку самолета с украинцами из США, - посольство - Цензор.НЕТ 7482
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а если бы НЕ разрешила... вылезает человек из обломков и говорит , ну и замашки у вас бл****ие...
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Разова посадка не допоможе !Потрібно щоб судова система була не корумпована !😈
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Эх, раз да исчо раз!
Исчо многа, многа раз!
Да и шо-пральна !
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Я понимаю, почему Украина принимает, но ПОЧЕМУ, б..., эти люди их Нью-Йорка сюда прутся? Украина разрешила разовую посадку самолета с украинцами из США, - посольство - Цензор.НЕТ 822
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И что дальше пропиарились а потенциальные носители куда их по зеленскому получается в народ их и только в народ носителей заразы
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Вот интересно - все эти прибывшие за последние надцать дней потенциально заразные борты обрабатывают так же, как и "санжарский" скайап...
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Єдиний правильний вибір у даній ситуації - приклад Швеції. Нічого не змінювати у повсякденному житті.
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А якщо помре 5% від 80% населення, то нічого?
А якщо 20% бо хворим не нададуть допомогу?

Що там смерті великої кількості людей, та хвороби легень на все життя - ускладнення, головне евакуювали усіх і забезпечили їм комфорт за рахунок 37 млн.
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Отовсюду собрал, урод. Где начинается эпидемия там всех мы забираем.
Комфорт 75000 за счёт 37 млн людей.
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перепись телефонов показала что зарплат и пенсий на всех не хватит.
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зе не розуміє, що відбувається, і тому діє інстинктивно.
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Я не є прихильником влади зе, але що, на Вашу думку, треба робити з українцями, які залишились в інших країнах? Просто, цікаво почути саме Вашу думку.
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А маруф з росії для уставших ат вайни привезли?
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Они все вероятные носители вируса, как их просто так принимают?!......Будет вторая Италия....
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будет , вазелиново кодло надеется шо єта беда их минет ...
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