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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Экономика
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 Рада рассмотрит на внеочередном заседании проект закона о поддержке наиболее пострадавших отраслей бизнеса, - "слуга народа" Кравчук

На внеочередном заседании Верховной Рады будет рассмотрен законопроект о поддержке малого и туристического бизнеса, наиболее пострадавшего от пандемии коронавируса.

Об этом заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас финализируется и, я думаю, скоро будет зарегистрирован компромиссный законопроект от большинства фракций и групп. Он касается экономической поддержки наиболее пострадавших бизнесов. Это как раз туристическая отрасль, малый бизнес - те, которые страдают в первую очередь", - сказала Кравчук.

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Документом, по словам депутата, предоставляются различные налоговые льготы.

"Там будут налоговые льготы, в том числе отдельный пункт, который касается спиртовой отрасли, чтобы производители антисептиков получили ослабление по акцизу до 31 мая этого года, предварительно", - добавила заместитель председателя фракции "Слуга народа".

Также на Цензор.НЕТ: Более 2 млн украинцев испытывают трудности с работой в связи с карантином, - президент Торгово-промышленной палаты Чижиков

Источник: https://censor.net.ua/n3185121
 
 
 Топ комментарии
 
Сто процентов, Бенины отрасли самые пострадавшие.
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и Ахметова....




K0५EGAR

@Rage4oK

·7 ч

Тут чувак, купивший себе месяц назад королевский дворец за 200 млн еуро предупредил кредиторов о дефолте. Я так понимаю, спасать это говно будет бюджет Украины. Как всегда, в принципе.

Рада рассмотрит на внеочередном заседании проект закона о поддержке наиболее пострадавших отраслей бизнеса, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3983
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А народ эти долбаные слуги не хотят поддержать? Наголосовали деьилы!
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Сто процентов, Бенины отрасли самые пострадавшие.
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и Ахметова....




K0५EGAR

@Rage4oK

·7 ч

Тут чувак, купивший себе месяц назад королевский дворец за 200 млн еуро предупредил кредиторов о дефолте. Я так понимаю, спасать это говно будет бюджет Украины. Как всегда, в принципе.

Рада рассмотрит на внеочередном заседании проект закона о поддержке наиболее пострадавших отраслей бизнеса, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3983
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Ага 2 у нас пострадавших. Ахметка и Беня! Кстати ЗЕбилы почему не сидит Ахметов?
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эх! хто ж его посадит? он памятник, себе воздвиг нерукотворный!
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больше всех пострадал "квартал95" их больше в москву на корпоративы не приглашают. Надо компенсировать
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А народ эти долбаные слуги не хотят поддержать? Наголосовали деьилы!
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Уже Зеля "поддержал". Истинные масштабы мородерства

Рада рассмотрит на внеочередном заседании проект закона о поддержке наиболее пострадавших отраслей бизнеса, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 6529
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Я так поняв шо виявиться що самими постраждалими є Ахметов Коломойський і т.д.
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зеленский просто пошутил на выборах, поэтому всё для олигархов а не для народа
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Героическое преодоление созданных правительством трудностей.
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Чем поддерживать то? Откуда деньги? Снова зеленая макака будет побираться по карманам олигархов..."поддерживатель" сцаный
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а может аграриев и медицину...ну хоть чтоб выжить и не голодать...
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Кажуть,що даже короновірус в ступорі від "наших" депутатів.
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Дапмажітє погорілим іхтамнєтовим ! Олігархи мародери понад усе ! 😈
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кацапа,а как ты свои потребности удовлетворяешь? Рада рассмотрит на внеочередном заседании проект закона о поддержке наиболее пострадавших отраслей бизнеса, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3905

Рада рассмотрит на внеочередном заседании проект закона о поддержке наиболее пострадавших отраслей бизнеса, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3683
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А почему в Киеве метро закрыто, а в Москве работает?? Почему Украина просит помощь,а РФ сама помогает другим странам??
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кому помогает? Рада рассмотрит на внеочередном заседании проект закона о поддержке наиболее пострадавших отраслей бизнеса, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 5139итальянцы ваще в трансе,не знают как обратно отправить кацапню с их КПМками времен совка
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Там и так ходят в ведро, а потом виливают через окно.
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Ну дпа,это казовая,нефтяная,Рошен и предприятия Ахметова.
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Компанія Abbott Laboratories планує з наступного тижня наростити виробництво тестів до 50 тисяч за день.
Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило виробництво швидкого тесту на коронавірус. Про це напередодні повідомив розробник тесту, американська компанія Abbott Laboratories.

ЗА ТЕМОЮ


Українські компанії випустять два млн тестів на коронавірус
Вчора, 11:24

"Компанія Abbott отримала від FDA дозвіл на використання в надзвичайних ситуаціях найшвидшого доступного молекулярного тесту на виявлення нового коронавірусу, який показує позитивні результати всього за п'ять хвилин, а негативні - за 13", - йдеться в повідомленні на сайті компанії.
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а шо там Зебил думает насчет тестов?ИЛИ ТАК И БУДУТ ГОРОДА БЕЗ ТЕСТОВ ОСТАВАТЬСЯ?
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Смотрите Ленку бондаренчиху на ньюс лайно. Гражданская война, атошников в тюрьму.
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Она хорошо бы смотрелась за решеткой, очень подошла вместо вуали.
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мендельша сказала шо все будет зае..сь, тьфу помилывся, карашо!!! а я ей верю как самому себе.
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А у кого из украинских олигархов появился бизнес по другому
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Їм малий бізнес похер, за який хрін ми платимо податки, щоб рятувати бізнес олігархичній зграї тварюк.
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Давайте угадаю, самые пострадавшие бизнесы у коломойского и ахметова!
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Які будуть ціни,коли снімуть карантин?Скільки буде стоїти проїзд у межобластних автобусах?Так кого треба в першу чергу захищати?Бізнесмена,котрий не зможе поїхати за кордон за товаром і щоб мати прибіль почне наживатися на людях,чи беззахистних людей?
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Власть саму надо уже под руки поддерживать, без переворота и путча может упасть.
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