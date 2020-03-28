 Рада рассмотрит на внеочередном заседании проект закона о поддержке наиболее пострадавших отраслей бизнеса, - "слуга народа" Кравчук

Об этом заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас финализируется и, я думаю, скоро будет зарегистрирован компромиссный законопроект от большинства фракций и групп. Он касается экономической поддержки наиболее пострадавших бизнесов. Это как раз туристическая отрасль, малый бизнес - те, которые страдают в первую очередь", - сказала Кравчук.

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Документом, по словам депутата, предоставляются различные налоговые льготы.

"Там будут налоговые льготы, в том числе отдельный пункт, который касается спиртовой отрасли, чтобы производители антисептиков получили ослабление по акцизу до 31 мая этого года, предварительно", - добавила заместитель председателя фракции "Слуга народа".

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