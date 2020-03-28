 Рада рассмотрит на внеочередном заседании проект закона о поддержке наиболее пострадавших отраслей бизнеса, - "слуга народа" Кравчук

Об этом заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сейчас финализируется и, я думаю, скоро будет зарегистрирован компромиссный законопроект от большинства фракций и групп. Он касается экономической поддержки наиболее пострадавших бизнесов. Это как раз туристическая отрасль, малый бизнес - те, которые страдают в первую очередь", - сказала Кравчук.
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Документом, по словам депутата, предоставляются различные налоговые льготы.
"Там будут налоговые льготы, в том числе отдельный пункт, который касается спиртовой отрасли, чтобы производители антисептиков получили ослабление по акцизу до 31 мая этого года, предварительно", - добавила заместитель председателя фракции "Слуга народа".
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@Rage4oK
·7 ч
Тут чувак, купивший себе месяц назад королевский дворец за 200 млн еуро предупредил кредиторов о дефолте. Я так понимаю, спасать это говно будет бюджет Украины. Как всегда, в принципе.
Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило виробництво швидкого тесту на коронавірус. Про це напередодні повідомив розробник тесту, американська компанія Abbott Laboratories.
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"Компанія Abbott отримала від FDA дозвіл на використання в надзвичайних ситуаціях найшвидшого доступного молекулярного тесту на виявлення нового коронавірусу, який показує позитивні результати всього за п'ять хвилин, а негативні - за 13", - йдеться в повідомленні на сайті компанії.
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