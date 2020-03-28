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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Экономика
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 Украину ждет краткосрочная рецессия, после которой последует восстановление экономики, - директор ЕБРР в странах Восточной Европы Патроне

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует сокращение украинского ВВП.

Об этом заявил директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"В целом мы прогнозируем сокращение ВВП, которое также вызовет сокращение налоговых поступлений. Вкупе с погашением внешнего долга в 2020 году это делает завершение переговоров по кредитному финансированию со стороны МВФ абсолютным приоритетом для властей Украины", - отметил Патроне.

По словам директора ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа, в организации базовым сценарием развития ситуации считают следующее: Украину ждет краткосрочная рецессия, после которой последует резкое восстановление экономики, которому будут способствовать инвестиции в государственный сектор. По мнению Патроне, банковская система находится в хорошем состоянии для преодоления вызовов.

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Несколько факторов, по его словам, определят особенности того, как коронавирус скажется на экономике Украины.

"Шок цепочки снабжения и сбыта в Украине, возможно, скажется менее остро, чем на других экономиках, потому что Украина еще не завершила процесс интеграции в глобальные цепочки добавленной стоимости, - заявил Патроне. - Украина почувствует последствия потребительского шока. Он станет результатом уменьшения спроса внутри страны и стандартного спроса".

По словам директора ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа, Украина как экспортер товаров почувствует последствия ценового шока на товарных рынках. Неуверенность на глобальном рынке также повлияет не девальвацию гривны и увеличение ставки евробондов.

Напомним, представители аналитических центров, украинского бизнеса и Офиса президента договорились создать открытую платформу для разработки решений, которые могут влиять на экономические вызовы, связанные с распространением коронавируса и введением карантина.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185120
 
 
 Топ комментарии
 
В смысле, зэбилы в своем бегстве будут соблюдать лаконичность? Украину ждет краткосрочная рецессия, после которой последует восстановление экономики, - директор ЕБРР в странах Восточной Европы Патроне - Цензор.НЕТ 9587
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Звідки він знає, скільки буде тягнутись епидемія і на скільки впаде економика.
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В смысле, зэбилы в своем бегстве будут соблюдать лаконичность?
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Перш, ніж писати "бред", було б доцільно хоч якось пояснити, в чому полягає цей "бред".
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Kiy Savicki - бред, потому что нет причин и предпосылок для роста...

Обвал промышленного производства, бюджета, управления произошел в Украине еще до Короновируса...
Задолго...
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Я не заперечую того, що клоунів не варто вибирати до влади. Але, в даному випадку, як мінімум дві НЕГАТИВНІ обставини наклалися одна на одну.
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Я уверен, что олигархи будут просто вынуждены вливать наворованное бабло назад в Украину, иначе им смерть.
Не допускаешь?
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не допускаю...
у них запасные аэродромы в других странах и несколько паспортов (у Бени три)...
если они и помогут, то только в обмен на управление Украиной или областями....
а это феодализм и сепаратизм, который закончится крахом страны...
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Та срать на паспорта и жилье в других странах. Кстати там тоже будет жопонька.
А производство здесь и его нужно реанимировать, а это вливание бабла.
А про управление областями и прочую чухню, так это уже есть со времён падлы чучмо.
А феодализм конкретно запустил пэтрусь своей децентрализацией.
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Допускаю, они могут умереть со смеху от подобных угроз, но маловероятно, что это заставит их выполнять эти требования.
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Звідки він знає, скільки буде тягнутись епидемія і на скільки впаде економика.
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А чому вас не цікавить, ЗВІДКИ взялася ця епідемія?
Чому вас цікавлять лише НАСЛІДКИ?
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та ты уже задолбал своей конспирологией.

Все предыдущие вирусы по чьему заговору появились ?
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Звичайно.
Спробуй заперечити, дебілко під номером 133133
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доводити - обов'язок того, хто стверджує
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Довести, що дебілко, що назвав себе 133133, насправді недебілко?
Читай Фрейда.
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Дві з половиною тисячі років доводять саме провинність, а не безневинність.

Ти не знало ?

Ти, мабуть, з Кацапії ?
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Тому що спочатку треба пережити епидемію, а з причинами виникнення вже працюють.
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Логіка раба.
Головне, поховати покійника. А причина - рука "господа".
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Ну да, коли пожежа треба шукати хто запалив, тушити можна піздніше.
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Про те, що почалася пожежа, знали ВСІ з самого початку.
Але, сподівалися, що той, хто ЗАПАЛИВ, чомусь, сам цю пожежу зупинить.
Тому, що для нього ввели санкції?
Налякали ***** кадилом.
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кацапа,а испанка в 1918 году-это заговор сионских мудрецов,или таки инопланетяне? На Україну чекає короткотермінова рецесія, за якою послідує відновлення економіки - директор ЄБРР у країнах Східної Європи Патроне - Цензор.НЕТ 4691
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директор робить заяви, репортери записують, сайти репостять і показують рекламу, піпл обговорює, нормальне бурлєніє медіашлаку
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Кронавірус - творіння как-цапії.

Поки ***** не завоює Україну, ніяких поступок з коронавірусом не буде.
Хоча, існує існує інший вихід з ситуації.
НЕ ЗВАЖАТИ, І ЖИТИ, ЯК ЖИЛИ.
Швеція пішла цим шляхом.
У всякому разі, економіка працює, а смертність не відрізняється від інших країн Європи (у процентному співвідношенні).
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як жили не получиться, смертність виросте, швидкі не встигатимуть як раніше виїджати на виклики та імітувати меддопомогу, доведеться відмовляти всім окрім знаючих чарівні слова $$$
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Людство так довго дурило ТВОРЦЯ своїми "перемогами" ліками над старістю.
Настав час розплати.
Уявіть себе на місці Творця.
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Європейська толерантність і дипломатія, ну не може людина сказати, що нам важко прийдеться
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Чукча Ma Cherie, ти з якої планети?
Саме тому, що існує Європейська толерантність і дипломатія, ми з тобою знаємо про те, від чого сьогодні помирають люди.
Якщо б не було Європейської толерантності і дипломатії, то ти б сьогодні покладався б лише на жидівську віру і на власне щастя.
Європейська толерантність і дипломатія - не найкращий вибір, але іншого немає.
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Украину ждет краткосрочная рецессия, после которой последует восстановление экономики, - директор ЕБРР в странах Восточной Европы Патроне - Цензор.НЕТ 9002другими словами:"зебил нас и мокшан устраивает,а денежек на немножко пожрать мы вам подкинем" Украину ждет краткосрочная рецессия, после которой последует восстановление экономики, - директор ЕБРР в странах Восточной Европы Патроне - Цензор.НЕТ 9002
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шо то краткосрочная рецессия уже скоро тридцать лет тянется. И это без короны!
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а в Польше шоковая терапия произошла именно 30 лет назад

и после этого пошло, как по рельсам.
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В Польшу ЕС ежегодно заливает огромное количество бабла. Ну, и такого наглого олихархата у них нет, это да.
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ежегодное вливание бабла произошло ПОСЛЕ шоковой терапии
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Краткосрочная -это как во временном измерении?А то вроде как цыганка погадала .
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Намекает на то, что сменится власть и придёт какой-нибудь кризис-менеджер, типа Яценюка на 108тыс. в казне.
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и снова попросит, чтобы нас перекредитовали под еще бОльшие проценты )) ну, чтобы было с чего олигархам и их слугам в последний раз поживиться ) и естестевенно, бросить народу последнюю косточку на пропитание ))
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Дефолт нужно объявлять, как Беня учил? Здравствуй Венесуэла?
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дефолт придется объявлять, хочешь ты этого или нет. и неважно, кто это говорил, хоть беня, хоть пуйло хоть пеця
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Вижу Вы эксперт, у меня иное мнение, но думаю - это не важно.
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Дефолт буде по внутрішнім зобов'язанням, а зовнішні або продовжать виплачувати (і пофіг в який курс гривні це виллється), або поведуться як янучари "вигребти останнє" і тоді Захід підтримає внутрішні заварухи у нас.
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**** один из самых уважаемых банков в мире. Это хорошо что он даёт такие прогнозы, хоть гривна сильно не обвалиться.
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Гривні від заяв якогось зіцпредсєдателя не холодно і не жарко. Її обвал цін та об'ємів українського сировинного експорту та схуднення потоку валюти від заробітчан продовжить нагинати.
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Під час карантину рівень злочинності знизився на 30%
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Да, у нас вже нацгвардію стягуюють до Києва.
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Мислять вчорашнім днем. Ще пару місяців карантину плюс підуть трупики як в еспаніях та італіях і ніякі силовики їх не врятують.
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Он уже пришел и, надев "слюнявчик", облизывается.
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Що таке 4-5 років порівняно зі світовою революцією. Дрібничка.
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"И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырёх животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить"
- (Откр. 6:1-2)
Первый всадник апокалипсиса - Чума. Следующий за ним - Война
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- Доктор, я буду ходить?
- Да, но под себя. )))
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цього полупокєра явно макароном створили: Украину ждет краткосрочная рецессия, после которой последует резкое восстановление экономики, которому будут способствовать инвестиции в государственный сектор. По мнению Патроне, банковская система находится в хорошем состоянии для преодоления вызовов.Воно **** больне по всій своїй руській душе
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