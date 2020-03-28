 Украину ждет краткосрочная рецессия, после которой последует восстановление экономики, - директор ЕБРР в странах Восточной Европы Патроне

Об этом заявил директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"В целом мы прогнозируем сокращение ВВП, которое также вызовет сокращение налоговых поступлений. Вкупе с погашением внешнего долга в 2020 году это делает завершение переговоров по кредитному финансированию со стороны МВФ абсолютным приоритетом для властей Украины", - отметил Патроне.
По словам директора ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа, в организации базовым сценарием развития ситуации считают следующее: Украину ждет краткосрочная рецессия, после которой последует резкое восстановление экономики, которому будут способствовать инвестиции в государственный сектор. По мнению Патроне, банковская система находится в хорошем состоянии для преодоления вызовов.
Несколько факторов, по его словам, определят особенности того, как коронавирус скажется на экономике Украины.
"Шок цепочки снабжения и сбыта в Украине, возможно, скажется менее остро, чем на других экономиках, потому что Украина еще не завершила процесс интеграции в глобальные цепочки добавленной стоимости, - заявил Патроне. - Украина почувствует последствия потребительского шока. Он станет результатом уменьшения спроса внутри страны и стандартного спроса".
По словам директора ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа, Украина как экспортер товаров почувствует последствия ценового шока на товарных рынках. Неуверенность на глобальном рынке также повлияет не девальвацию гривны и увеличение ставки евробондов.
Напомним, представители аналитических центров, украинского бизнеса и Офиса президента договорились создать открытую платформу для разработки решений, которые могут влиять на экономические вызовы, связанные с распространением коронавируса и введением карантина.
Обвал промышленного производства, бюджета, управления произошел в Украине еще до Короновируса...
Задолго...
Не допускаешь?
у них запасные аэродромы в других странах и несколько паспортов (у Бени три)...
если они и помогут, то только в обмен на управление Украиной или областями....
а это феодализм и сепаратизм, который закончится крахом страны...
А производство здесь и его нужно реанимировать, а это вливание бабла.
А про управление областями и прочую чухню, так это уже есть со времён падлы чучмо.
А феодализм конкретно запустил пэтрусь своей децентрализацией.
Чому вас цікавлять лише НАСЛІДКИ?
Все предыдущие вирусы по чьему заговору появились ?
Спробуй заперечити, дебілко під номером 133133
Довести, що дебілко, що назвав себе 133133, насправді недебілко?
Читай Фрейда.
Ти не знало ?
Ти, мабуть, з Кацапії ?
Головне, поховати покійника. А причина - рука "господа".
Але, сподівалися, що той, хто ЗАПАЛИВ, чомусь, сам цю пожежу зупинить.
Тому, що для нього ввели санкції?
Налякали ***** кадилом.
Поки ***** не завоює Україну, ніяких поступок з коронавірусом не буде.
Хоча, існує існує інший вихід з ситуації.
НЕ ЗВАЖАТИ, І ЖИТИ, ЯК ЖИЛИ.
Швеція пішла цим шляхом.
У всякому разі, економіка працює, а смертність не відрізняється від інших країн Європи (у процентному співвідношенні).
Настав час розплати.
Уявіть себе на місці Творця.
Саме тому, що існує Європейська толерантність і дипломатія, ми з тобою знаємо про те, від чого сьогодні помирають люди.
Якщо б не було Європейської толерантності і дипломатії, то ти б сьогодні покладався б лише на жидівську віру і на власне щастя.
Європейська толерантність і дипломатія - не найкращий вибір, але іншого немає.
и после этого пошло, как по рельсам.
- (Откр. 6:1-2)
Первый всадник апокалипсиса - Чума. Следующий за ним - Война
- Да, но под себя. )))