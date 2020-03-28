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Все про:Генштаб ВС (1044) Зеленский (5026) указ (416) ВСУ (490)

 Зеленский изменил положение о Генштабе ВСУ, - указ

Теперь Генеральный штаб подает Стратегический план применения Вооруженных сил на рассмотрение главкому ВСУ, руководствуется его приказами и директивами.

Соответствующий указ №122/2020 президент Владимир Зеленский подписал 27 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Генштаб осуществляет стратегическое руководство Вооруженными силами и другими силами обороны, которые привлекаются к выполнению задач по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Генеральный штаб в своей деятельности руководствуется теперь как Конституцией и законами Украины, актами президента и Кабинета министров, постановлениями Верховной Рады, приказами и директивами Верховного главнокомандующего ВСУ, приказами и директивами Министерства обороны Украины и министра обороны, так и приказами и директивами главнокомандующего ВСУ.

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Основными задачами Генерального штаба являются:

- участие в формировании и реализации государственной политики в сфере обороны, стратегии военной безопасности, оборонном планировании мероприятий по развитию Вооруженных сил;

- осуществление планирования обороны государства в пределах полномочий, координация и контроль выполнения задач в сфере обороны различными органами власти;

- стратегическое планирование и применение (раньше было "управление применением") Вооруженных сил и других составляющих сил обороны;

- организация подготовки ВСУ к выполнению возложенных на них задач, координация и контроль подготовки других составляющих сил обороны к выполнению задач;

- планирование мероприятий, направленных на развитие, техническое оснащение, всестороннее обеспечение и поддержание возможностей ВСУ, осуществление контроля состояния готовности к выполнению задач по обороне государства ВСУ и других сил обороны, которые спланированы для передачи в подчинение главкому Вооруженных сил.

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Кроме этого, Генштаб:

- продолжает участвовать в оценке уровня военных угроз национальной безопасности Украины;

- осуществляет оценку военно-стратегической обстановки в интересах планирования обороны государства, применения ВСУ и других сил обороны;

- осуществляет анализ и прогноз тенденций развития средств вооруженной борьбы, форм и способов ее ведения, оценку обстановки в районах возможных действий ВСУ.

Генштаб осуществляет разработку проекта Стратегического замысла применения ВСУ и других сил обороны для отражения вооруженной агрессии, и Стратегического плана применения ВСУ, который представляет на рассмотрение главкому ВСУ вместе с проектом соответствующего совместного приказа министра обороны Украины и главкома ВСУ (ранее – министру обороны вместе с проектом соответствующего совместного приказа Министерства обороны и Генерального штаба).

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Генеральный штаб украинской армии организует планирование территориальной обороны Украины, осуществляет координацию и контроль над подготовкой других составляющих сил обороны, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления к выполнению задач в области обороны; планирует мероприятия по оперативному оборудования территории государства.

Он также организовывает подготовку к применению военных частей Вооруженных сил для реагирования на террористические акты в воздушном пространстве, в территориальных водах Украины, пресечения деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций; планирование операций ВСУ и других сил обороны в киберпространстве.

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Генштаб теперь готовит предложения об участии национальных контингентов и национального персонала ВСУ в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, а не обеспечивает подготовку и участие.

Также Генштаб в особый период:

- обеспечивает деятельность высшего коллегиального стратегического органа военного руководства обороной государства в случае его создания (ранее речь шла о Ставке Верховного Главнокомандующего ВСУ);

- осуществляет в пределах полномочий выполнение мероприятий по мобилизации и демобилизации в ВСУ и других силах обороны;

- осуществляет во взаимодействии с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины управление телекоммуникационными сетями через специальный национальный центр.

Генеральный штаб обеспечивает осуществление непосредственного военного руководства Вооруженными силами Украины главнокомандующим ВСУ (ранее было, что Генштаб осуществляет свои полномочия непосредственно и через органы военного управления ВСУ).

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При этом из основных задач Генштаба убраны подпункты об осуществлении мониторинга и анализа космической обстановки в интересах Вооруженных сил и других сил обороны для выполнения задач по обороне государства; организует и осуществляет контроль в пределах полномочий за выполнением в Вооруженных силах мер по защите войск и объектов от средств воздушного нападения.

Теперь Генштаб:

- не осуществляет организацию мероприятий по морально-психологическому обеспечению подготовки и применения ВСУ; обеспечению правопорядка и соблюдения воинской дисциплины в армии; обеспечение мероприятий по сохранению жизни и здоровья личного состава;

- не участвует в выполнении задач по противоминной деятельности;

- не организует в ВСУ комплексное выполнение задач радиоэлектронной борьбы и обеспечения радиоэлектронной защиты;

- не осуществляет организацию радиационной, химической, биологической защиты и экологической безопасности в армии, организацию навигационного обеспечения и выполнения комплекса топографо-геодезических и картографических работ в интересах обеспечения обороноспособности и безопасности Украины, а также при выполнении мероприятий землеустройства земель обороны.

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К основным задачам Генштаба теперь не относятся выполнение мероприятий по содержанию, эксплуатации, восстановлению (ремонту) вооружения и военной техники, хранению и использованию боеприпасов, ракет и другого военного имущества для нужд армии; выполнение мероприятий обеспечения живучести, взрыво- и пожарной безопасности арсеналов, центров обеспечения, баз и складов ВСУ; функции по логистическому и медицинскому обеспечению армии, учета, закрепления и списания военного имущества.

Также среди основных задач Генштаба больше нет сотрудничества с вооруженными силами других государств и международными организациями по безопасности.

Источник: https://censor.net.ua/n3185119
 
   
 Топ комментарии
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Совет форумчанПравила форума
 
Він ще у відставку не подав? Чи є вже петицій з такою назвою?
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Одни перемоги. Главный виновник Иловайска стал Главнокомандующим. Генштаб превращен в завхоз. Ура товарищи зебилы.
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Тобто в Криму рашистської агресії вже нема...
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Конечно нет,ведь пленных военных моряков обменяли,они зашли по ошибке не в свои воды, советский народ Украины ,который сейчас у власти с надеждой смотрит в сторону Московии и её колоний.
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Утяжеление управления открывает новые возможности для добровольцев.
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Так что там? Генштаб уже кремлю подчиняется или нет?
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Генштаб разрабатывает стратегию вероломной подачи днепровской воды в Крым в 4-00 22 июня 2020 г Зеленский изменил положение о Генштабе ВСУ, - указ - Цензор.НЕТ 9306
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Правильне і своєчасне рішення - ще один крок в приведенні ЗСУ до стандартів НАТО ...
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Пошёл вон! Из-за таких как ты страну просрём. Идиот ты!
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Вова-сцыко всю ответственность с себя сбрасывает.
Нет не отвертишься, ублюдок!!!
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Все подписывает что требуют кураторы сроссии
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изменил положение о Генштабе ВСУ
Идиоты, голосовавшие за парашенку или зельца(ранее - за кучму или симоненко) - этот пост для вас.
В ваших домах или квартирах поселятся буряты или кадыровцы, возможно, у кого дети - симпатичные(с их или ***** точки зрения) девочки или мальчики, те тоже останутся там в статусе прислуги + сами понимаете, кого... или чего...
Вам - смерть или землянка в лесу...
Это называется у наших соседей-врагов "рускиймир".
Жрите, скоты, не обляпайтесь.
Ну, и, еще неделю, наверно, посижу в бане - на этой помойке все модеры - парашенкаботы или расиянцы = не люди.
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прирожденный военный, а если бы на его месте был четырежды косарь какой?
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Zebobicus Primarius так вдумчиво вглядывается в документы.... наверно знакомые буквы ищет.....
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Текста много,только не ясно-территории,освобождать будем?🤔
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а они вам сильно нужны? лично мне - нет, и кормить этих пид*сов, которые в меня стреляли и будут стрелять, я тоже не собираюсь....
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І купляйте тепер 250 тон папіру, бо тепер всі папірці будуть рік переробляти і затр....хають всіх вимогами ці папірці перобити якось по новому. Зеленський змінив положення про Генштаб ЗСУ, - указ - Цензор.НЕТ 795
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Логика зебобов: Опытный вояка Бубочка знает, что делает! А если он опять наговняет в оборонной сфере, дайте ему еще шанс. Он же такой неопытный! Вам что, Украину жалко?
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я думаю, что взрослые дяди, зашли поздно вечером к Вовочке в кабинет, когда тот уже расслабился и дрочил на фейсбук, сняли с него штаники и высекли розгами....
теперь он будет послушным мальчиком и будет делать ВСЕ, что они скажут.....
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