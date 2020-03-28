 Зеленский изменил положение о Генштабе ВСУ, - указ

Соответствующий указ №122/2020 президент Владимир Зеленский подписал 27 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Генштаб осуществляет стратегическое руководство Вооруженными силами и другими силами обороны, которые привлекаются к выполнению задач по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Генеральный штаб в своей деятельности руководствуется теперь как Конституцией и законами Украины, актами президента и Кабинета министров, постановлениями Верховной Рады, приказами и директивами Верховного главнокомандующего ВСУ, приказами и директивами Министерства обороны Украины и министра обороны, так и приказами и директивами главнокомандующего ВСУ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский назначил новое командование ВСУ: Главнокомандующий - Хомчак, Начальник Генштаба - Корнейчук, Командующий Объединенными силами - Наев

Основными задачами Генерального штаба являются:

- участие в формировании и реализации государственной политики в сфере обороны, стратегии военной безопасности, оборонном планировании мероприятий по развитию Вооруженных сил;

- осуществление планирования обороны государства в пределах полномочий, координация и контроль выполнения задач в сфере обороны различными органами власти;

- стратегическое планирование и применение (раньше было "управление применением") Вооруженных сил и других составляющих сил обороны;

- организация подготовки ВСУ к выполнению возложенных на них задач, координация и контроль подготовки других составляющих сил обороны к выполнению задач;

- планирование мероприятий, направленных на развитие, техническое оснащение, всестороннее обеспечение и поддержание возможностей ВСУ, осуществление контроля состояния готовности к выполнению задач по обороне государства ВСУ и других сил обороны, которые спланированы для передачи в подчинение главкому Вооруженных сил.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский утвердил полномочия главнокомандующего ВСУ

Кроме этого, Генштаб:

- продолжает участвовать в оценке уровня военных угроз национальной безопасности Украины;

- осуществляет оценку военно-стратегической обстановки в интересах планирования обороны государства, применения ВСУ и других сил обороны;

- осуществляет анализ и прогноз тенденций развития средств вооруженной борьбы, форм и способов ее ведения, оценку обстановки в районах возможных действий ВСУ.

Генштаб осуществляет разработку проекта Стратегического замысла применения ВСУ и других сил обороны для отражения вооруженной агрессии, и Стратегического плана применения ВСУ, который представляет на рассмотрение главкому ВСУ вместе с проектом соответствующего совместного приказа министра обороны Украины и главкома ВСУ (ранее – министру обороны вместе с проектом соответствующего совместного приказа Министерства обороны и Генерального штаба).

Читайте также: Исключения будут лишь при критических жизненных обстоятельствах, - в штабе ООС объяснили, кому запрещен въезд в Луганскую и Донецкую области

Генеральный штаб украинской армии организует планирование территориальной обороны Украины, осуществляет координацию и контроль над подготовкой других составляющих сил обороны, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления к выполнению задач в области обороны; планирует мероприятия по оперативному оборудования территории государства.

Он также организовывает подготовку к применению военных частей Вооруженных сил для реагирования на террористические акты в воздушном пространстве, в территориальных водах Украины, пресечения деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций; планирование операций ВСУ и других сил обороны в киберпространстве.

Также на Цензор.НЕТ: Наемники РФ готовят 28 марта провокацию на КПВВ, - пресс-центр ОС

Генштаб теперь готовит предложения об участии национальных контингентов и национального персонала ВСУ в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, а не обеспечивает подготовку и участие.

Также Генштаб в особый период:

- обеспечивает деятельность высшего коллегиального стратегического органа военного руководства обороной государства в случае его создания (ранее речь шла о Ставке Верховного Главнокомандующего ВСУ);

- осуществляет в пределах полномочий выполнение мероприятий по мобилизации и демобилизации в ВСУ и других силах обороны;

- осуществляет во взаимодействии с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины управление телекоммуникационными сетями через специальный национальный центр.

Генеральный штаб обеспечивает осуществление непосредственного военного руководства Вооруженными силами Украины главнокомандующим ВСУ (ранее было, что Генштаб осуществляет свои полномочия непосредственно и через органы военного управления ВСУ).

Читайте на Цензор.НЕТ: Экс-руководство одного из оборонных заводов закупило на $1,7 млн металлолом вместо оборудования и сорвало госзаказ на дефицитные боеприпасы, - СБУ. ФОТОрепортаж

При этом из основных задач Генштаба убраны подпункты об осуществлении мониторинга и анализа космической обстановки в интересах Вооруженных сил и других сил обороны для выполнения задач по обороне государства; организует и осуществляет контроль в пределах полномочий за выполнением в Вооруженных силах мер по защите войск и объектов от средств воздушного нападения.

Теперь Генштаб:

- не осуществляет организацию мероприятий по морально-психологическому обеспечению подготовки и применения ВСУ; обеспечению правопорядка и соблюдения воинской дисциплины в армии; обеспечение мероприятий по сохранению жизни и здоровья личного состава;

- не участвует в выполнении задач по противоминной деятельности;

- не организует в ВСУ комплексное выполнение задач радиоэлектронной борьбы и обеспечения радиоэлектронной защиты;

- не осуществляет организацию радиационной, химической, биологической защиты и экологической безопасности в армии, организацию навигационного обеспечения и выполнения комплекса топографо-геодезических и картографических работ в интересах обеспечения обороноспособности и безопасности Украины, а также при выполнении мероприятий землеустройства земель обороны.

Также на Цензор.НЕТ: Россия с начала марта перебросила на оккупированный Донбасс более 30 вагонов с боеприпасами, - ГУР

К основным задачам Генштаба теперь не относятся выполнение мероприятий по содержанию, эксплуатации, восстановлению (ремонту) вооружения и военной техники, хранению и использованию боеприпасов, ракет и другого военного имущества для нужд армии; выполнение мероприятий обеспечения живучести, взрыво- и пожарной безопасности арсеналов, центров обеспечения, баз и складов ВСУ; функции по логистическому и медицинскому обеспечению армии, учета, закрепления и списания военного имущества.

Также среди основных задач Генштаба больше нет сотрудничества с вооруженными силами других государств и международными организациями по безопасности.