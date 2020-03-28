 Первый случай COVID-19 зафиксирован на оккупированной Луганщине, - правозащитники

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо, об этом сообщает Восточная правозащитная группа со ссылкой на свои источники.

Жителя Славяносербска, который вернулся из Польши, госпитализировали с симптомами на COVID-19. Такое решение приняли после результатов анализов из областной лаборатории.

Сейчас мужчина в инфекционном отделении областной больницы Луганска.

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Правозащитники уточняют информацию, добавили в Восточной правозащитной группе.

В комментарии Громадському радіо исполнительная директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова рассказала, что они располагают информацией о том, что с оккупированной территории Луганщины образцы для анализов направляются в лабораторию в Ростове-на-Дону.

Есть ли тесты лаборатории на оккупированной части Луганщины, пока неизвестно.

Напомним, по оперативной информации уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей уже около 800 человек обратились за помощью в связи с острой респираторной вирусной инфекцией. "Из них около 150 - госпитализированы с подозрением на наличие пневмонии, в частности двое детей 11 и 13 лет находятся под наблюдением врачей", - сообщила она 27 марта. По ее словам, диагностировать коронавирусную инфекцию на оккупированных территориях невозможно из-за отсутствия соответствующих тестов в больницах.

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