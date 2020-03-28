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 Первый случай COVID-19 зафиксирован на оккупированной Луганщине, - правозащитники

На оккупированной части Луганщины, вероятно, есть первый подтвержденный случай заражения COVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо, об этом сообщает Восточная правозащитная группа со ссылкой на свои источники.

Жителя Славяносербска, который вернулся из Польши, госпитализировали с симптомами на COVID-19. Такое решение приняли после результатов анализов из областной лаборатории.

Сейчас мужчина в инфекционном отделении областной больницы Луганска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ не пустили в оккупированный Луганск ехавших на похороны родственников и возвращавшуюся к мужу беременную, - ГПСУ

Правозащитники уточняют информацию, добавили в Восточной правозащитной группе.

В комментарии Громадському радіо исполнительная директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова рассказала, что они располагают информацией о том, что с оккупированной территории Луганщины образцы для анализов направляются в лабораторию в Ростове-на-Дону.

Есть ли тесты лаборатории на оккупированной части Луганщины, пока неизвестно.

Напомним, по оперативной информации уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей уже около 800 человек обратились за помощью в связи с острой респираторной вирусной инфекцией. "Из них около 150 - госпитализированы с подозрением на наличие пневмонии, в частности двое детей 11 и 13 лет находятся под наблюдением врачей", - сообщила она 27 марта. По ее словам, диагностировать коронавирусную инфекцию на оккупированных территориях невозможно из-за отсутствия соответствующих тестов в больницах.

Также читайте: Заболевший коронавирусом житель Луганщины контактировал с народным депутатом, у которого ранее обнаружили COVID-19, - председатель ОГА Гайдай

Источник: https://censor.net.ua/n3185118
 
 
 Топ комментарии
 
проблема сепартистов ЛУГАНДы рассосется сама собой Первый случай COVID-19 зафиксирован в оккупированной Луганщине, - правозащитники - Цензор.НЕТ 9128
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проблема сепартистов ЛУГАНДы рассосется сама собой Первый случай COVID-19 зафиксирован в оккупированной Луганщине, - правозащитники - Цензор.НЕТ 9128
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та що ж ми не люди! треба їм в цьому допомогти! більше дохлих сєпарів, краще для нас.
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если они действительно закрыты то там веселуха и массовый падеж начнется. и это прекрасно.то, что не дали сделать добровольцам и всу сделают маленькие , но полезные для дамбасских кротов микробы.
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это не мое. так дамбасню еще до 14 года футбольшые болельщики называли.
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"Шахтер", вообще-то, показал себя вполне нормально в новоросской ситуёвине.
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Смертность будет совершенно одинаковая что в Киеве что в Донецке... Вирус он не выбирает...
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не факт. Там полный аллес капут со всем - от документов и почты до медицины. А по врачам вообще катастрофа.
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Під виглядом гуманітарних міркувань, санкції проти Росії вводилися не через коронавірус, а через грубе порушення Статуту ООН та інших норм міжнародного права, санкції "ніяк не обмежують гуманітарну допомогу, за яку так розхвилювалися в Кремлі" і можуть бути скасовані лише за умови припинення протиправних дій.
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Нехай окупант вирішує проблеми лугандона. Не розумію чого було з Польщі їхати у цю клоаку?
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Мы бродячие зебилы,
Мы в дороге день за днем.
И фургончик в поле чистом,
Это наш привычный дом.
Мы великие таланты,
Но понятны и просты.
Мы певцы и музыканты,
Акробаты и шуты
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Мы певцы и музыканты,
трускавецкие и шуты
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Шахт там достаточно, так что можно даже на могилы не тратиться.
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врут они все. это дамбасня вирус в шахтах нарыла.
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Знову місто не дає тобі нормального сну?
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Сьогодні я ********** думку, що автором коронавірусу є как-цапія на чолі з ******.
Хто може заперичити?
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Как-цап 133133, ти ж палишся.
У всіх на очах.
Проси дозволу змінити номер троля *****.
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это приказ от вышестоящего ?

скажи этому гондону, шо я не в вашей бригаде.
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Саме так.
"вышестоящий" наказав тобі не ганьбити *****.
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і через тебе передав ?

Мощно ти камінгаут зачебучив )))
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У мене є пес. І я навчився розрізняти його наміри.
Чому я не повинен вміти відрізняти наміри людей, о найпримітивніший серед homo sapiens!
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у тебе пес в шахи скільки партій з десяти виграє ?

а яка позиція твого пса стосовно Ніцше ?

Дятел, ти зі своєю собакою на одному рівні інтелекту
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Давай я тебе познайомлю зі своїм псом.
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Даже интересно, с помощью чего луганские учёные опредилили корону?)))
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дамбасские ученые и мыслители настолько суровы, что определяют вирус на глаз.
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Тобто не знаєте, що вірус визначають на нюх!
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у дамбасни есть многослойные тесты.
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Я не жартую, бо при короновірусі зникає нюх.
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)) я уже больше года, как не чувствую ни вкуса, ни запахов. серьёзно, междупрочим. (таблетку номер 13 не предлагать)
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Угу.Если над больным начинают кружиться мухи,то капельницу можно не ставить. Перший випадок COVID-19 зафіксовано в окупованій Луганщині, - правозахисники - Цензор.НЕТ 3754
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а там и не утверждают, шо определили )) там просто допускают вероятность - "вероятно есть,." вскритіє покаже )
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)ну так в ростове на дону есть не только знаменитые ростовские вчоные, но даже один проффесор!
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Про всі віруси до цього, я нічого не можу сказати, бо на це доведеться витратити ще одне життя.
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ипать-капаць )))

а на тот комп, шо ты свои пальцы тыкаешь, сколько поколений изобретали железо, пластик и микросхемы ?
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Нарешті ти знайшов себе в как-цапській мові.
Зачем стеснялся, урод?
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так мені не доплачують за спілкування українською, як тобі, собака кацапська
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Йди вже спати. Твоя зміна закінчується.
Твоя українська не погана (хохол-зрадник), але буква ы, інколи видає.
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Їм треба вийти на площі зберігаючи відстань 2м з прапорами і кричати.Або РОСІЯ або УКРАЇНА.Вже можуть порівнювати.
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В лугандоне тесты есть? А в Украине нету, охереть!
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Там,скорее всего рашкинские тесты,с точностью определения 30%,и то через неделю.
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Харьков... Первый случай COVID-19 зафиксирован в оккупированной Луганщине, - правозащитники - Цензор.НЕТ 9394

Первый случай COVID-19 зафиксирован в оккупированной Луганщине, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1970 Наталия Нерезенко
5 год ·

Если у кого то есть знакомые хорошие врачи или медсестры в 25 больнице, пишите в личку. Буду благодарна!!!♥
Мой отец со всеми признаками грипа сидел дома и лечился рекомендоваными средствами с понедельника. Семейный доктор консультировала аж 2 раза по телефону, ни разу не пришла. Температура у отца держалась под 40 три дня, потом резко упала, у него началась слабость, кашель. Сегодня ночью стал задыхаться, сознание помутнено. Пришлось вызывать скорую, со второй попытки его госпитализировали. Повезли в районную больницу. Сделали снимок - пневмония. Врачам все по барабану, еле допросились прочитать по телефону список лекарств. С 8.00 до 12.00 ему сделали рентген и кардиограмму и все!!! Мы передали лекарства в 12 часов, но первый укол с антибиотиком сделали нас не дождавшись (и на том спасибо),....я понимаю, что он погибает....ему хуже с каждой минутой, сил нет даже, чтоб поднять бутылку с водой, мед.персонал не приходит и не интересуется ничем. Работает один дежурный врач, который на расхват и не знает подробностей болячек всех больних. Никаких тестов, сказали делать не будут и ни о какой реанимации или системе винтеляции легких, речи нет....
Первый случай COVID-19 зафиксирован в оккупированной Луганщине, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1162
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ага...
жестокость ватного Харькова поражает...
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Антибиотики служат для лечения бактериальных инфекций, но на вирусы они не действуют, к сожалению((
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Американская компания Abbott получила разрешение на использование САМОГО БЫСТРОГО теста на выявление коронавируса,-положительные результаты через 5 минут,отрицательные результаты через 13 минут!
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Силикоз, туберкулёз, пневмокониоз - профессиональные болезни "мятежного края". Всё как любит короновирус... Первый случай COVID-19 зафиксирован в оккупированной Луганщине, - правозащитники - Цензор.НЕТ 9890
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не мятежного края, а маладых рицпублек.
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Кавычки-с забыли, молодой человек. Перший випадок COVID-19 зафіксовано в окупованій Луганщині, - правозахисники - Цензор.НЕТ 7180 Без кавычек звучит так, как будто вы уже признали отэтаот за "рицпублики"...
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какие кавычки? за что дамбасские диды в шахтах помирале? дамбас всю галактику кормит.
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А вот действительно интересный вопрос. За что лугандонята свои ласты так азартно клеят? Перший випадок COVID-19 зафіксовано в окупованій Луганщині, - правозахисники - Цензор.НЕТ 6982
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Окуповані території хай фінансує окупант.
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Щоб всі сепарасти повиздихали, коронавірус їм на допомогу. Всього найгіршого бажаю усім ще не здохлим мешканцям кацапії.
СЛАВА УКРАЇНІ!!
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а кацапни сколько налезло...барин ***** каникулы недельные обьявил
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,клоуна сородичі-дауни навароси бацильні.
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Это меняет отношение к вирусу с негативного на позитивный.
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Ну тут я только за, может поток ваты за второй пенсией маленько поутихнет.
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Щось мені підказує , що параду пабєдабєсія і дідів на патиках в ОРДЛО вже не буде ніколи . Мало людей . Вірус , віспа , санкції , відсутність ліків і медицини . Коротше повний звіздєц .
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