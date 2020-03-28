 Первый случай COVID-19 зафиксирован на оккупированной Луганщине, - правозащитники

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо, об этом сообщает Восточная правозащитная группа со ссылкой на свои источники.
Жителя Славяносербска, который вернулся из Польши, госпитализировали с симптомами на COVID-19. Такое решение приняли после результатов анализов из областной лаборатории.
Сейчас мужчина в инфекционном отделении областной больницы Луганска.
Правозащитники уточняют информацию, добавили в Восточной правозащитной группе.
В комментарии Громадському радіо исполнительная директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова рассказала, что они располагают информацией о том, что с оккупированной территории Луганщины образцы для анализов направляются в лабораторию в Ростове-на-Дону.
Есть ли тесты лаборатории на оккупированной части Луганщины, пока неизвестно.
Напомним, по оперативной информации уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей уже около 800 человек обратились за помощью в связи с острой респираторной вирусной инфекцией. "Из них около 150 - госпитализированы с подозрением на наличие пневмонии, в частности двое детей 11 и 13 лет находятся под наблюдением врачей", - сообщила она 27 марта. По ее словам, диагностировать коронавирусную инфекцию на оккупированных территориях невозможно из-за отсутствия соответствующих тестов в больницах.
Мы в дороге день за днем.
И фургончик в поле чистом,
Это наш привычный дом.
Мы великие таланты,
Но понятны и просты.
Мы певцы и музыканты,
Акробаты и шуты
трускавецкие и шуты
Хто може заперичити?
У всіх на очах.
Проси дозволу змінити номер троля *****.
скажи этому гондону, шо я не в вашей бригаде.
"вышестоящий" наказав тобі не ганьбити *****.
Мощно ти камінгаут зачебучив )))
Чому я не повинен вміти відрізняти наміри людей, о найпримітивніший серед homo sapiens!
а яка позиція твого пса стосовно Ніцше ?
Дятел, ти зі своєю собакою на одному рівні інтелекту
а на тот комп, шо ты свои пальцы тыкаешь, сколько поколений изобретали железо, пластик и микросхемы ?
Зачем стеснялся, урод?
Твоя українська не погана (хохол-зрадник), але буква ы, інколи видає.
Наталия Нерезенко
5 год ·
Если у кого то есть знакомые хорошие врачи или медсестры в 25 больнице, пишите в личку. Буду благодарна!!!♥
Мой отец со всеми признаками грипа сидел дома и лечился рекомендоваными средствами с понедельника. Семейный доктор консультировала аж 2 раза по телефону, ни разу не пришла. Температура у отца держалась под 40 три дня, потом резко упала, у него началась слабость, кашель. Сегодня ночью стал задыхаться, сознание помутнено. Пришлось вызывать скорую, со второй попытки его госпитализировали. Повезли в районную больницу. Сделали снимок - пневмония. Врачам все по барабану, еле допросились прочитать по телефону список лекарств. С 8.00 до 12.00 ему сделали рентген и кардиограмму и все!!! Мы передали лекарства в 12 часов, но первый укол с антибиотиком сделали нас не дождавшись (и на том спасибо),....я понимаю, что он погибает....ему хуже с каждой минутой, сил нет даже, чтоб поднять бутылку с водой, мед.персонал не приходит и не интересуется ничем. Работает один дежурный врач, который на расхват и не знает подробностей болячек всех больних. Никаких тестов, сказали делать не будут и ни о какой реанимации или системе винтеляции легких, речи нет....
жестокость ватного Харькова поражает...
https://www.youtube.com/watch?v=P0ZoOLgarxM
СЛАВА УКРАЇНІ!!