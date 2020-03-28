 Госструктуры купили почти 15 тысяч тестов на коронавирус на сумму в 7,2 млн грн, - Prozorro. ИНФОГРАФИКА

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Prozorro.
"По состоянию на 25 марта, через Prozorro государственные структуры закупили почти 15 000 тестов на сумму 7,2 млн грн.
Большинство из них - тесты на антитела (экспресс-тесты). ПЦР тесты, которые являются наиболее точным методом диагностики COVID-19, покупали через Prozorro в Тернополе (150 штук) и Львове (250 штук)", — сказано в сообщении.
Через Prozorro покупали не все тесты, которые есть в Украине. Так, 11 марта Минздрав сообщил, что за средства министерства закупили почти 20 тыс. упаковок быстрых тестов на COVID-19, что позволит протестировать более 90 000 человек. А 23 марта в Украине из Китая было доставлено 250 000 экспресс-тестов, а также ПЦР-тесты для диагностики коронавируса.
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"Среди крупнейших поставщиков тестов на Prozorro КП "Фармация" (2150 тестов), ООО "АЛТ УКРАИНА ЛТД" (2000 тестов), и ООО "МЕДБИОАЛЬЯНС" (1816). Все тесты на коронавирус, которые есть в Украине, иностранного производства", — сообщили в Prozorro.
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Брехнею і "Схемами"
Наразі Уряд України не закупив ЖОДНОЇ тест-системи ПЛР. Були лише ті, що як гуманітарну допомоги нам виділила ВООЗ (близько 1500 шт.). І 1000 штук змогли закупити "Повернись живим" для армії! І з Китаю необхідні тести до нас теж не летять попри оптимістичні завіряння влади. А це означає, що ми найближчим часом так і не зможемо запустити адекватні протоколи тестування і контролювати поширення епідемії - а тим паче з нею ефективно боротись" Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3183370
Атена П'ятак, 32 роки, Чехія. Чехії на 18 березня протестовано 9402. А скільки в Україні? Ми дуже переживаємо за Україну, там наші батьки та родичі. Источник: https://censor.net.ua/r3183215
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