 Госструктуры купили почти 15 тысяч тестов на коронавирус на сумму в 7,2 млн грн, - Prozorro. ИНФОГРАФИКА

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Prozorro.

"По состоянию на 25 марта, через Prozorro государственные структуры закупили почти 15 000 тестов на сумму 7,2 млн грн.

Большинство из них - тесты на антитела (экспресс-тесты). ПЦР тесты, которые являются наиболее точным методом диагностики COVID-19, покупали через Prozorro в Тернополе (150 штук) и Львове (250 штук)", — сказано в сообщении.

Через Prozorro покупали не все тесты, которые есть в Украине. Так, 11 марта Минздрав сообщил, что за средства министерства закупили почти 20 тыс. упаковок быстрых тестов на COVID-19, что позволит протестировать более 90 000 человек. А 23 марта в Украине из Китая было доставлено 250 000 экспресс-тестов, а также ПЦР-тесты для диагностики коронавируса.

Читайте на Цензор.НЕТ: Тестировать на коронавирус нужно 240 тысяч человек в неделю, мы тестируем 1 тысячу, - и.о. директора ЦОЗ Кузин

"Среди крупнейших поставщиков тестов на Prozorro КП "Фармация" (2150 тестов), ООО "АЛТ УКРАИНА ЛТД" (2000 тестов), и ООО "МЕДБИОАЛЬЯНС" (1816). Все тесты на коронавирус, которые есть в Украине, иностранного производства", — сообщили в Prozorro.



