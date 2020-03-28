 Одесских медиков, живущих в области, будут подвозить в город на спецавтобусах, - ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесской облгосадминистрации.
"В Одесской области для медицинских работников организовали автобусные маршруты. Воспользоваться транспортом можно, показав удостоверение медработника. Сейчас существует пять маршрутов", - отметили в ОГА.
Управление транспортно-коммуникационной инфраструктуры Одесской ОГА также опубликовало почасовой график движения спецрейсов.
Напомним, 26 марта в Одесской области лабораторно подтвержден пятый случай заражения коронавирусом.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 92 новых случая.