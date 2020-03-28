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 Одесских медиков, живущих в области, будут подвозить в город на спецавтобусах, - ОГА

Для медиков в Одесской области организовали специальные маршруты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесской облгосадминистрации.

"В Одесской области для медицинских работников организовали автобусные маршруты. Воспользоваться транспортом можно, показав удостоверение медработника. Сейчас существует пять маршрутов", - отметили в ОГА.

Управление транспортно-коммуникационной инфраструктуры Одесской ОГА также опубликовало почасовой график движения спецрейсов.

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Одесских медиков, живущих в области, будут подвозить в город на спецавтобусах, - ОГА 01

Напомним, 26 марта в Одесской области лабораторно подтвержден пятый случай заражения коронавирусом.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 92 новых случая.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185116
 
 
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В подвозе сотрудников нуждаются не только медицинские учреждения, но и предприятия, выпускающие продукты питания. Некоторые предприятия из-за отсутствия автобусного сообщения, потеряли сотрудников и вынуждены закрыться. После этого цены на продукты питания в магазинах, которые не закрыты, начинают расти. То есть, если закроются продпредприятия, магазины опустеют.
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Через 2-3 тижні медиків будуть на мерсах підвозити, правда тих, які залишаться )
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Так вроде разрешили транспорт для всех в Одессе, только в пределах сидячих мест и в масках. Или это секрет?
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В статье про область, как добраться из области, а не про городской транспорт.
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Какие все таки недоумки сейчас рулят нашей страной. Это просто ужас. По нормальному городские власти, для врачей из области, обязаны были снять гостиницу в городе.
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Вы думаете о чем говорите? У людей семьи, дети, может больные старые родители..., личная жизнь, в конце концов, что они рабы вам?
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В стране объявлена чрезвычайная ситуация. Вы еще напишите, что им кошечку не на кого оставить.
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