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 Парламент хочет разрешить врачам использовать для лечения коронавируса лекарства, которые не предназначены для борьбы с гриппом, - "слуга народа" Кравчук

Речь идет о так называемых лекарствах off label, которые не должны бы помогать в лечении коронавируса, но почему-то помогают.

Об этом замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Один из законопроектов касается так называемых лекарств off label. Мы много читаем об этом в медиа: в Италии, Испании и других странах применяются лекарства, которые не должны были бы применяться против гриппа, но они дают позитивный результат (в борьбе с коронавирусом. - Ред.). Поэтому мы хотим дать возможность украинским медикам использовать эти препараты, если пациент или его родные не против", - сказала Кравчук.

Соответствующий законопроект может быть рассмотрен на внеочередном заседании Рады, которое состоится в понедельник, 30 марта.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вы в Украине, у нас ничего нет, везите сами. Тестов на коронавирус нет, - жительница Кривого Рога Бабаева рассказала, как лечат ее сына

На сегодня не существует ни специфических лекарств от коронавируса, ни вакцины от него. На разработку вакцины может уйти, по разным оценкам, от 3 месяцев до 2 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3185115
 
 
 Топ комментарии
 
Ну що ж друзі , я і моя дружина більше не беремо участь у народному флешмобі "підвези медика" !!!!
і не розповідайте що вони бувають різні !
за два тижні ми підвезли два десятки осіб медперсоналу ....
висновки - всі вони поголовно голосували за зеленського та за винятком однієї тітки прибиральниці ( років так 45ти) всі продовжують бути переконаними зелебобиками !
молода дівонька 27ми років яка думає тільки про чоловічі органи і відкрито заявляє, що їй треба вдало заміж , а робота в лікарні це все херня . тітки молодший медперсонал які працюють по двом-трьом лікарням і зарлата яким не настільки важлива, як то що дають ( те що вони самі вимагають з пацієнтів і дають!!!) "вдячні" родичі !
лікарі, які працюють одночасно в Борисі-Феофанії-5ой лікарні ! але таксі Бориса ,їм замовити в падлу, тому що вони просто впевнені ,що їх зобов'язаний безкоштовно підвезти такий ось водій як ми , ну а че ? вони ж медики , а країну до цього пиздецю НАШ ПОРОШЕНКО ДОВІВ !!!!!
РОЗУМІЄТЕ ??????
не ЇХ зеленський за цей рік , а НАШ ПОРОШЕНКО !!!!
і їм пох₴р при якій владі жити і взагалі нехай вже рашка зайде так хоч порядок буде .
везли сьогодні останнього персонажа ,ця тварина травматолог працює в Олександрівській, Військовому госпіталі та в БСП так воно просто
ненавидить Юсупову
за те що та не дає брати гроші з сімей поранених ! за те що зробила їм нормальну їжу в їдальні .
Ненавидить всіх і вся, хто за нормальне життя , тому що операція коштує грошей , і він тепер змушений (!!!!!!!!!) ви розумієте ?
ВИМУШЕНИЙ !!!!! солдат оперувати безкоштовно !!!
ця тварина чесно зізнається ( загалом як і всі інші) що голосувала за зеленського пАтАмучта треба перестати тиснути на медиків і вони повинні за операції отримувати з хворих !
коротше у мене все ! висновки робіть самі ! !
Андрій Старцев ..............Парламент хочет разрешить врачам использовать для лечения коронавируса лекарства, которые не предназначены для борьбы с гриппом, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 4749
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Пальчевский Зеле теперь кокс будет двигать на законных основаниях ?
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Всупереч рішенню Кабміну від 20 березня, яким уряд дозволив без мит і ПДВ ввозити в країну обладнання, необхідне для боротьби з коронавірусом, митниця не пропускає апарати штучної вентиляції легенів, закуплені Дніпром.
Про це в Facebook повідомив голова громадської ради Дніпра Геннадій Корбан.
Так, за його даними, місто Дніпро через ProZorro придбав апарати ШВЛ, він вони вже третій день стоять на митниці. Тим часом, згідно з постановою Кабміну від 20 березня №224 і з додатком до нього, цей товар зобов'язані розмитнити як критичний імпорт без сплати вхідного ПДВ.
"Апарати негайно повинні надійти в інфекційну лікарню №21 без зволікань. Однак Київська митниця вже третій день вимагає сплати ПДВ і якісь довідки, довідки, довідки. Останнє, що вони зажадали - підтвердження МОЗ про те, що цей вантаж призначений для потреб в боротьбі з епідемією. через ідіотів і бюрократів, можуть померти люди, які очікують екстреної допомоги в Дніпрі", - написав Корбан.https://uprom.info/news/other/mytnyczya-ne-puskaye-v-********-aparaty-shvl-i-vymagaye-pdv-vsuperech-rishennyu-uryadu/
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СПЕЦТЕМА

"Компания Abbott получила от FDA разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях самого быстрого доступного молекулярного теста на выявление нового коронавируса, который показывает положительные результаты всего за пять минут, а отрицательные - за 13", - говорится в сообщении на сайте компании.
Отмечается, что компания планирует нарастить производство с целью начать со следующей недели поставлять американской системе здравоохранения 50 тысяч тестов в день.
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нюх потерял - у тебя корона ,куда еще быстрее
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От этого гриппа никто не захныкал
Во время весенних и зимних каникул.
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Радуцкий хочет попилить на лекарстве от малярии

после масок.......
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Для Зе-лимаксов,налажено производство ушных макарон из ЗЕленых водорослей! Парламент хочет разрешить врачам использовать для лечения коронавируса лекарства, которые не предназначены для борьбы с гриппом, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 5359
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Неповажаюча влада,прийміть короновірус як Божью кару.Вона пришла за вами і це ви добре знаєте.
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кто ел дорогие антибиотики пачками от насморка тот и страдает ,простой человек с закаленным Иммунитетом
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Я все Гриппы на ходу переболел без лекарств
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То есть нужных лекарств нет! Спасибо жителям Кривого Рога за президента .........
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каких нужных лекарств? Вы наверное и название знаете?
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А в это время в параллельной галактике...

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«Научно-производственный центр «.......» с учетом китайского и французского опыта разработал схему лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина»

«Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом. Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких. Это обеспечит эффективное лечение пациентов с коронавирусной нфекцией различной степени тяжести»,
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Лекарственный препарат хлорохин назвали смертельно опасным для лечения коронавируса нового типа. Данную информацию предоставил сайт некоммерческой организации здравоохранения Banner Health.
Как сообщает Лента.ру, представители Banner Health подчеркнули, что при заражении коронавирусом недопустимо принимать хлорохин - лекарство для лечения и профилактики малярии.
Предостережение было опубликовано после того, как супруги в возрасте 60 лет приняли содержащее хлорохин средство. В течение получаса после приема пару госпитализировали в ближайшую больницу. Мужчину реанимировать не удалось.
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Потому что хлорохин - это иммунодепрессант. Он применяется для предотвращения цитокинового шторма - избыточной реакции иммунной системы, которая наносит очень серьезный вред, вплоть до летального исхода. Хлорохин подавляет иммунитет

И используется в качестве комбинированной терапии вместе с сильными антибиотиками. Я не буду объяснять, что будет, если в период эпидемии питье его "для профилактики", думаю это и так понятно.
Народ, проверьте своих знакомых и родственников, особенно пожилого возраста(они очень доверчивы). Если они принимают "для иммунитету" такие препарата как: Иммард, Плаквенил или Делагил - категорически запретите им это делать. И, по возможности распространите эту инфу по своим знакомым. Принимать эти препараты - самоубийство.
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Кто это занимается самолеченнием?
Где я сказал, что нужно что-то принимать профилактически?
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Мефлохин, также Лариам - лекарство, используемое для профилактики или лечения малярии[1]. Лекарство принимается орально[1].
Мефлохин был разработан в армии США в 1970-х годах. Широкое распространение получил в 1980-х годах.Имеются побочные эффекты, такие, как депрессия, галлюцинации, звон в ушах. Не рекомендуется принимать людям с эпилепсией. Не рекомендуется беременным, а также кормящим[1]. Пациенты, принимавшие это лекарство, жаловались на появление галлюцинаций и даже попытки суицида при его приеме. В 2009 году сообщили, что Лариам (препарат, содержащий мефлохин) привёл к более чем 3000-м сообщений о появлении у пациентов психиатрических проблем[2].
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Кто это занимается самолеченнием?
Где я сказал, что нужно что-то принимать профилактически?
Только в госпиталях и под наблюдением лечащих врачей.
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Пургена им и снотворного! И побольше!
Говнюки недоношенные.
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Парламент хоче дозволити лікарям використовувати для лікування коронавірусу ліки, які не призначені для боротьби з грипом
Парламент хоче дозволити лікарям використовувати для лікування коронавірусу ліки, які не призначені для боротьби з грипом, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 9887Йдеться про так звані ліки off label, які не повинні б допомагати в лікуванні коронавірусу, але чомусь допомагають.Парламент хоче дозволити лікарям використовувати для лікування коронавірусу ліки, які не призначені для боротьби з грипом, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 7812Парламент хоче дозволити лікарям використовувати для лікування коронавірусу ліки, які не призначені для боротьби з грипом, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 4101Парламент хоче дозволити лікарям використовувати для лікування коронавірусу ліки, які не призначені для боротьби з грипом, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 4573
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