 Парламент хочет разрешить врачам использовать для лечения коронавируса лекарства, которые не предназначены для борьбы с гриппом, - "слуга народа" Кравчук

Об этом замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Один из законопроектов касается так называемых лекарств off label. Мы много читаем об этом в медиа: в Италии, Испании и других странах применяются лекарства, которые не должны были бы применяться против гриппа, но они дают позитивный результат (в борьбе с коронавирусом. - Ред.). Поэтому мы хотим дать возможность украинским медикам использовать эти препараты, если пациент или его родные не против", - сказала Кравчук.
Соответствующий законопроект может быть рассмотрен на внеочередном заседании Рады, которое состоится в понедельник, 30 марта.
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На сегодня не существует ни специфических лекарств от коронавируса, ни вакцины от него. На разработку вакцины может уйти, по разным оценкам, от 3 месяцев до 2 лет.
Про це в Facebook повідомив голова громадської ради Дніпра Геннадій Корбан.
Так, за його даними, місто Дніпро через ProZorro придбав апарати ШВЛ, він вони вже третій день стоять на митниці. Тим часом, згідно з постановою Кабміну від 20 березня №224 і з додатком до нього, цей товар зобов'язані розмитнити як критичний імпорт без сплати вхідного ПДВ.
"Апарати негайно повинні надійти в інфекційну лікарню №21 без зволікань. Однак Київська митниця вже третій день вимагає сплати ПДВ і якісь довідки, довідки, довідки. Останнє, що вони зажадали - підтвердження МОЗ про те, що цей вантаж призначений для потреб в боротьбі з епідемією. через ідіотів і бюрократів, можуть померти люди, які очікують екстреної допомоги в Дніпрі", - написав Корбан.https://uprom.info/news/other/mytnyczya-ne-puskaye-v-********-aparaty-shvl-i-vymagaye-pdv-vsuperech-rishennyu-uryadu/
"Компания Abbott получила от FDA разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях самого быстрого доступного молекулярного теста на выявление нового коронавируса, который показывает положительные результаты всего за пять минут, а отрицательные - за 13", - говорится в сообщении на сайте компании.
Отмечается, что компания планирует нарастить производство с целью начать со следующей недели поставлять американской системе здравоохранения 50 тысяч тестов в день.
Во время весенних и зимних каникул.
после масок.......
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«Научно-производственный центр «.......» с учетом китайского и французского опыта разработал схему лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина»
«Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом. Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких. Это обеспечит эффективное лечение пациентов с коронавирусной нфекцией различной степени тяжести»,
Как сообщает Лента.ру, представители Banner Health подчеркнули, что при заражении коронавирусом недопустимо принимать хлорохин - лекарство для лечения и профилактики малярии.
Предостережение было опубликовано после того, как супруги в возрасте 60 лет приняли содержащее хлорохин средство. В течение получаса после приема пару госпитализировали в ближайшую больницу. Мужчину реанимировать не удалось.
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Потому что хлорохин - это иммунодепрессант. Он применяется для предотвращения цитокинового шторма - избыточной реакции иммунной системы, которая наносит очень серьезный вред, вплоть до летального исхода. Хлорохин подавляет иммунитет
И используется в качестве комбинированной терапии вместе с сильными антибиотиками. Я не буду объяснять, что будет, если в период эпидемии питье его "для профилактики", думаю это и так понятно.
Народ, проверьте своих знакомых и родственников, особенно пожилого возраста(они очень доверчивы). Если они принимают "для иммунитету" такие препарата как: Иммард, Плаквенил или Делагил - категорически запретите им это делать. И, по возможности распространите эту инфу по своим знакомым. Принимать эти препараты - самоубийство.
Где я сказал, что нужно что-то принимать профилактически?
Мефлохин был разработан в армии США в 1970-х годах. Широкое распространение получил в 1980-х годах.Имеются побочные эффекты, такие, как депрессия, галлюцинации, звон в ушах. Не рекомендуется принимать людям с эпилепсией. Не рекомендуется беременным, а также кормящим[1]. Пациенты, принимавшие это лекарство, жаловались на появление галлюцинаций и даже попытки суицида при его приеме. В 2009 году сообщили, что Лариам (препарат, содержащий мефлохин) привёл к более чем 3000-м сообщений о появлении у пациентов психиатрических проблем[2].
Где я сказал, что нужно что-то принимать профилактически?
Только в госпиталях и под наблюдением лечащих врачей.
Говнюки недоношенные.
Йдеться про так звані ліки off label, які не повинні б допомагати в лікуванні коронавірусу, але чомусь допомагають.