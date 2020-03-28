 Черновицкая область хочет запретить въезд пассажирского транспорта, - глава ОГА Осачук

Об этом написал в Фейсбуке глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.

"Черновицкая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций инициирует обращение в Государственную комиссию ТЭБ и ЧС с предложением введения особого режима въезда и выезда в Черновицкой области и запрета межобластного передвижения пассажирского транспорта", — написал он.

По словам Осачука, это необходимо, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

"Движение во время действия особого режима будет разрешено только для грузового транспорта, который обеспечивает функционирование экономики области", — пояснил Осачук.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ресурсы ВСУ придется привлечь к борьбе с распространением коронавируса в ближайшие недели, - Смешко

По его словам, этот особый режим может въезда и выезда может действовать до 24 апреля.

Решение об ограничении въезда и выезда имеет право принять только Государственная комиссия ТЭБ и ЧС, о результатах ее заседания по этому вопросу глава ОГА обещает сообщить дополнительно.

Также на Цензор.НЕТ: В стране есть компетентные люди, переворота бояться не нужно. Тем, кто муссирует эту тему, могу сказать одно - идиоты, - Аваков