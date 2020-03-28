EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия
  769  33
Материалы по теме:
Все про:Госпогранслужба (3721) карантин (1630) Луганщина (4303) COVID-19 (2417) коронавирус (1033)

 Наемники РФ не пустили в оккупированный Луганск ехавших на похороны родственников и возвращавшуюся к мужу беременную, - ГПСУ

27 марта на оккупированную территорию Луганской области не пропустили семь человек. До этого их долго продержали на так называемом пункте пропуска.

Как рассказала в комментарии Громадському радіо пресс-секретарь Луганского пограничного отряда Неля Доценко, инцидент произошел 27 марта, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты их развернули, продержав длительное время на своем так называемом пункте пропуска. И уже после окончания рабочего дня КПВВ, они их вернули без объяснения каких-либо обстоятельств. Конечно, мы продлили работу и пропустили этих граждан на подконтрольную территорию Украины", - рассказала Неля Доценко.

Она добавила: "То есть, похороны родителей, воссоединение семьи для оккупантов не является критически важными жизненными обстоятельствами. Хотя, для командующего Объединенных сил это обстоятельства, которые позволяют пересечь линию разграничения в направлении неподконтрольной территории Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничники задержали в Луганской и Сумской областях двух граждан, нарушивших обязательства по самоизоляции

По словам Нелли Доценко, в частности 28 марта в штабе ООС позволили 24 людям с оккупированной территории попасть на подконтрольную через КПВВ в Станице Луганской.

Пограничники заранее получили информацию об этих людях от штаба ООС.

"Они обратились к командующему Объединенных сил с просьбой пропустить их на подконтрольную территорию. У всех у них были действительно критические жизненные обстоятельства - большинство из них были онкобольны и указывали на то, что на территории фейковых республики нет ни необходимых медикаментов, ни медицинского обслуживания, которое бы минимально поддерживало их жизнедеятельность", - рассказала пресс-секретарь Луганского пограничного отряда.

Также среди них были люди, которые направлялись, чтобы воссоединиться со своими семьями.

Также читайте: Исключения будут лишь при критических жизненных обстоятельствах, - в штабе ООС объяснили, кому запрещен въезд в Луганскую и Донецкую области

При этом у них была прописка на подконтрольной Украине территории, отметила Неля Доценко.

Напомним, с 16 марта в связи с карантином через КПВВ на Донбассе пропускали только в одну сторону.

С 22 марта пропуск людей и авто через линию разграничения временно приостановлен на неопределенный срок. Однако в случае критично важных жизненных обстоятельств командующий ООС может принимать отдельные решения о пропуске граждан через линию разграничения.

Источник: https://censor.net.ua/n3185111
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да может и правильно сделали. Зачем ехать в это говнопошею?
 показать весь комментарий
 
 
Ай-я яй какие нехорошие наёмники Опять обижают наше мирное королевство Ответим им нашим возмущённым пуком
 показать весь комментарий
 
Так понимаю, что придурки обидели прежде всего своих граждан.
 показать весь комментарий
 
 
превентивная мера. а они потом вернутся с похорон и будут рассказывать, как в реале стало там жить и лучше, веселее и как там идут дела с эпидемией.
 показать весь комментарий
 
 
Ali Hasan, у тебе є ВЛАСНА думка на рахунок походження цього вірусу, чи ти й надалі збираєшся підгавкувати тим, хто гучніше скавулить?
 показать весь комментарий
 
Власна думка є. Гавкати не вмію, а якщо ви десь чули гавкіт, то це тому що ви сміття не виносите і дружина вами незадоволена.
 показать весь комментарий
 
пока мужик в ДНР воюет, жена поехала в тыл врагам, а как забеременела- так назад к мужу? нехай щастить
 показать весь комментарий
 
 
Хоч сепари вправляють мозок даунбасцям.
 показать весь комментарий
 
 
фашисты пропустили жителей свободной республики ,у гордых республик есть все,кроме еды,лекарств и прочих элементарных средств для существования, а GPS датчик поставить на этих идиотов,куда они побегут сразу - в аптеку чи в АТБ ? эти вечно голодные,думающие желудком жители даунбасса
 показать весь комментарий
 
 
Alex Wyler - фашисты пропустили жителей свободной республики ,куда они побегут жители даунбасса

При этом у них была прописка на подконтрольной Украине территории, отметила Неля Доценко. Источник: https://censor.net.ua/n3185111
Просто поржать? Вот загадка - кого пропустили? Кто то один врёт. С целью или по дурости.
 показать весь комментарий
 
Коронавірус - творіння **********.
Перші експерименти втілені кілька років тому.
Масштабний експеримент проведений в Китаї. Вірогідно, за узгодженням з компартією Китаю.
Причина?
ГЛОБАЛЬНЕ ПАНУВАННЯ НАД СВІТОМ. ІНТЕРНАЦІОНАЛ ПО МАРКСУ-ЛЕНІНУ.
З точки зору ******** ліберальної логіки західного світу - нереально.
А з точки зору комунізму, чому б і ні?
 показать весь комментарий
 
 
это их проблемы, что там нет лекарств, выбрали жрите.
 показать весь комментарий
 
 
Ті, хто створили вірус, вміють його нейтралізувати.
 показать весь комментарий
 
если рефия первая найдет противовирусное не удивлюсь.
 показать весь комментарий
 
 
Читателям не читать (простите за каламбур) Для писателей - кто жрать будет?

При этом у них была прописка на подконтрольной Украине территории, отметила Неля Доценко. Источник: https://censor.net.ua/n3185111
 показать весь комментарий
 
Ali Hasan, а ти САМ, коли не-будь стояв на блок посту?
 показать весь комментарий
 
подозреваю что впопучленец. правильно сделали лугандоновцы никого не принимают..... вот и нам надо никого оттуда не примать. пускать да, но не принимать... а то сейчас фсб и гру нам инфицированных накидают, своих же нам мало. да зеля?
 показать весь комментарий
 
 
дебильная народная республика и ее население , 100% все клуши, заткнув пасть , прут с торбами 7-8 раз в месяц в атб , у дырявых,кстати,ща десяток яиц 70 рублей деревянных, хи хи хи
 показать весь комментарий
 
Нельзя провозить, кошачий корм тоже отбирают.
 показать весь комментарий
 
они поганцы, и хуже от этого не будут, как и лучше тоже..., а вот в наших больницах нет тестов, медперсонал не подходит к больным у которых подозрение на коронавирус и требуют приносить лекарства с собой, а еще родственникам умерших от коронавируса выбрасывают за порог больницы труп в мешке и пошли вон..., так кто мы?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх