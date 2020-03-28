 Наемники РФ не пустили в оккупированный Луганск ехавших на похороны родственников и возвращавшуюся к мужу беременную, - ГПСУ

Как рассказала в комментарии Громадському радіо пресс-секретарь Луганского пограничного отряда Неля Доценко, инцидент произошел 27 марта, информирует Цензор.НЕТ.
"Оккупанты их развернули, продержав длительное время на своем так называемом пункте пропуска. И уже после окончания рабочего дня КПВВ, они их вернули без объяснения каких-либо обстоятельств. Конечно, мы продлили работу и пропустили этих граждан на подконтрольную территорию Украины", - рассказала Неля Доценко.
Она добавила: "То есть, похороны родителей, воссоединение семьи для оккупантов не является критически важными жизненными обстоятельствами. Хотя, для командующего Объединенных сил это обстоятельства, которые позволяют пересечь линию разграничения в направлении неподконтрольной территории Украины".
По словам Нелли Доценко, в частности 28 марта в штабе ООС позволили 24 людям с оккупированной территории попасть на подконтрольную через КПВВ в Станице Луганской.
Пограничники заранее получили информацию об этих людях от штаба ООС.
"Они обратились к командующему Объединенных сил с просьбой пропустить их на подконтрольную территорию. У всех у них были действительно критические жизненные обстоятельства - большинство из них были онкобольны и указывали на то, что на территории фейковых республики нет ни необходимых медикаментов, ни медицинского обслуживания, которое бы минимально поддерживало их жизнедеятельность", - рассказала пресс-секретарь Луганского пограничного отряда.
Также среди них были люди, которые направлялись, чтобы воссоединиться со своими семьями.
При этом у них была прописка на подконтрольной Украине территории, отметила Неля Доценко.
Напомним, с 16 марта в связи с карантином через КПВВ на Донбассе пропускали только в одну сторону.
С 22 марта пропуск людей и авто через линию разграничения временно приостановлен на неопределенный срок. Однако в случае критично важных жизненных обстоятельств командующий ООС может принимать отдельные решения о пропуске граждан через линию разграничения.
При этом у них была прописка на подконтрольной Украине территории, отметила Неля Доценко. Источник: https://censor.net.ua/n3185111
Просто поржать? Вот загадка - кого пропустили? Кто то один врёт. С целью или по дурости.
Перші експерименти втілені кілька років тому.
Масштабний експеримент проведений в Китаї. Вірогідно, за узгодженням з компартією Китаю.
Причина?
ГЛОБАЛЬНЕ ПАНУВАННЯ НАД СВІТОМ. ІНТЕРНАЦІОНАЛ ПО МАРКСУ-ЛЕНІНУ.
З точки зору ******** ліберальної логіки західного світу - нереально.
А з точки зору комунізму, чому б і ні?
При этом у них была прописка на подконтрольной Украине территории, отметила Неля Доценко. Источник: https://censor.net.ua/n3185111