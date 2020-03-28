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Все про:ВР (24674) внеочередное заседание (80) Слуга народа (763) Кравчук Евгения (50)

 "Слуга народа" выступает за проведение заседания в зале Рады, а не во дворе или на стадионе, - зампредседателя фракции Кравчук

Фракция "Слуга народа" выступает за проведение внеочередного пленарного заседания Верховной Рады в понедельник в сессионном зале парламента, а не во внутреннем дворике парламента или на стадионе.

Об этом заместитель председателя фракции Евгения Кравчук заявила в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Учитывая то, что мы будем иметь обширную повестку дня, целесообразнее будет сделать это в зале Верховной Рады, потому что это с точки зрения электронной системы "Рада" намного быстрее и сэкономит время пребывания в общем пространстве", - сказала Кравчук.

Она добавила, что депутаты могут дополнительно себя обезопасить перчатками, масками и очками и в аппарате Рады рассматривают такую возможность.

"Фракция "Слуга народа" все таки выступает за работу в понедельник в сессионном зале", - сказала заместитель председателя фракции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Достигнуты договоренности относительно принятия закона о рынке земли, - Зеленский

Она подтвердила, что действительно рассматривается вариант проведения внеочередного заседания Верховной Рады на открытом воздухе: во внутреннем дворике парламента или даже на стадионе. Окончательное решение по месту проведения заседания, по словам Кравчук, будет принято в воскресенье на заседании согласительного совета.

Напоминаем, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта.

Также на Цензор.НЕТ: На согласительном совете будем решать, где провести внеочередное заседание: в зале или во дворе Рады, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/n3185110
 
 
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ну, от і почалося...

Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
4 ч. ·

Насправді всі уряди світу зараз проходять свого роду тест на політичний цинізм (на "кому война, а кому мать родна"), але з ночі вперед по шкалі цинізму вирвалась Польща - замість відкласти вибори, призначені на 10 травня, вдосвіта Сейм проголосував зміни до виборчого права, що дозволяють дистанційне голосування ("з дому") для вікової категорії 60+ (за збігом, основного електорату ПіСу - а молодші сидітимуть вдома й на вибори не підуть, профіт!). Подробиці див. у блозі Едвіна Бендика - того самого, який (хто пригадує) в травні минулого року модерував наш з Ольгою Токарчук "Польсько-український діалог" у Перемишлі: здається, так недавно, а вже як в геть доісторичній реальності було!

Взяла той самий свій "Музей...")), сиджу, перечитую розмову Дарини з Вадимом у ресторані в 7-му розділі - 12 рр. тому писано:
"Розумієш, ні? Як тільки ті лохи в Євросоюзі введуть електронні вибори, на Європу можна буде забити" (с).
Ну, - розважливо відповідаю подумки своєму героєві, - не на Європу, а щонайбільше на ЄС, дорогенький, а це різні речі, - так, як планували твої куратори, не сподівайся, все одно не буде...)))
Цікаві часи. Ох і цікаві, хай їм грець.)
antymatrix.blog.polityka.pl/…/demokracja-nie-zyje-niech-zy…/
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Сам медведь сказал, ребяты, я горжусь козлом!Героическая личность, козья морда!
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правильно,
и еще теснее сплотитесь вокруг президиума и бубы...
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Зеленский додавил Слуг народа, Рада рассмотрит скандальный закон в разгар коронавируса: "Уже 30 марта"
https://politeka.net/politics/258582-zelenskiy-dodavil-slug-naroda-rada-primet-skandalnyy-zakon-v-razgar-koronavirusa-uzhe-30-marta
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да-да! права Шахова никак нельзя нарушать!
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пропагандист забыл вмантулить свою любимую картинку 12.10.2018 18:11

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"депутаты могут дополнительно себя обезопасить перчатками, масками и очками"
жаль не увижу прямую транслацию - зомби апокалипсис кто же хочет пропустить?
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Незаменимых у нас,как известно нет, да и дурачков - целых 73%,так что похороним одних и наберем других.Это называется круговорот дерьма в природе.
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Мы тоже за здание Рады. Только никаких масок, перчаток и очков. Зебильё их вывезло из страны, поэтому сидеть оно в Раде должно именно так, как и остальные граждане Украины. "Слуга народа" выступает за проведение заседания в зале Рады, а не во дворе или на стадионе, - зампредседателя фракции Кравчук - Цензор.НЕТ 5065
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Саме безпечне місце для засідання ,це VIP палата , в Олександрівській лікарні !😈
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если и правда случится худший расклад по вирусу, то он со многих депутан и депутанов автоматом посрывает маски. даже если они по несколько штук на свои впухастые рыла их будут натягивать))
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І скільки часу вони збираються ховатись?
Бо ж COVID-19, то вже, НАЗАВЖДИ.

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Ганьба ! Чому ще й досі, нема в продажу, VIP паталого-анатомічних мішків чи рюкзаків !!!😈
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интересное попалось от американцев на ихнем сайте - весь критический персонал южноукраинской аэс вывезли с хат в профилакторий под охрану и с него возят на работу и обратно при этом постоянная дезинфекция . адекватный директор станции видать не стал ждать чего то от ********* во власти .
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Суки обосранные, перекинули наигранную проблему с короновирусом во дворике , или в хоромах с хоботами на рожах или гандонами на огрызках на возможность проголосовать за продаж государства Украина!И народ этого не понимает?
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