 "Слуга народа" выступает за проведение заседания в зале Рады, а не во дворе или на стадионе, - зампредседателя фракции Кравчук

Об этом заместитель председателя фракции Евгения Кравчук заявила в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Учитывая то, что мы будем иметь обширную повестку дня, целесообразнее будет сделать это в зале Верховной Рады, потому что это с точки зрения электронной системы "Рада" намного быстрее и сэкономит время пребывания в общем пространстве", - сказала Кравчук.
Она добавила, что депутаты могут дополнительно себя обезопасить перчатками, масками и очками и в аппарате Рады рассматривают такую возможность.
"Фракция "Слуга народа" все таки выступает за работу в понедельник в сессионном зале", - сказала заместитель председателя фракции.
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Она подтвердила, что действительно рассматривается вариант проведения внеочередного заседания Верховной Рады на открытом воздухе: во внутреннем дворике парламента или даже на стадионе. Окончательное решение по месту проведения заседания, по словам Кравчук, будет принято в воскресенье на заседании согласительного совета.
Напоминаем, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта.
Также на Цензор.НЕТ: На согласительном совете будем решать, где провести внеочередное заседание: в зале или во дворе Рады, - Разумков
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
4 ч. ·
Насправді всі уряди світу зараз проходять свого роду тест на політичний цинізм (на "кому война, а кому мать родна"), але з ночі вперед по шкалі цинізму вирвалась Польща - замість відкласти вибори, призначені на 10 травня, вдосвіта Сейм проголосував зміни до виборчого права, що дозволяють дистанційне голосування ("з дому") для вікової категорії 60+ (за збігом, основного електорату ПіСу - а молодші сидітимуть вдома й на вибори не підуть, профіт!). Подробиці див. у блозі Едвіна Бендика - того самого, який (хто пригадує) в травні минулого року модерував наш з Ольгою Токарчук "Польсько-український діалог" у Перемишлі: здається, так недавно, а вже як в геть доісторичній реальності було!
Взяла той самий свій "Музей...")), сиджу, перечитую розмову Дарини з Вадимом у ресторані в 7-му розділі - 12 рр. тому писано:
"Розумієш, ні? Як тільки ті лохи в Євросоюзі введуть електронні вибори, на Європу можна буде забити" (с).
Ну, - розважливо відповідаю подумки своєму героєві, - не на Європу, а щонайбільше на ЄС, дорогенький, а це різні речі, - так, як планували твої куратори, не сподівайся, все одно не буде...)))
Цікаві часи. Ох і цікаві, хай їм грець.)
antymatrix.blog.polityka.pl/…/demokracja-nie-zyje-niech-zy…/
и еще теснее сплотитесь вокруг президиума и бубы...
https://politeka.net/politics/258582-zelenskiy-dodavil-slug-naroda-rada-primet-skandalnyy-zakon-v-razgar-koronavirusa-uzhe-30-marta
жаль не увижу прямую транслацию - зомби апокалипсис кто же хочет пропустить?
Бо ж COVID-19, то вже, НАЗАВЖДИ.