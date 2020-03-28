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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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Все про:карантин (1630) Киевская область (1906) Буча (64) Федорук (18) COVID-19 (2417) коронавирус (1033)

 Подтвержден первый случай COVID-19 в Буче, - мэр Федорук

Коронавирус подтвержден у жителя Бучи, который работал в Киеве. Мужчина в больнице.

Об этом пишет в Facebook Бучанский городской голова Анатолий Федорук, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что заболевший находится в состоянии средней тяжести под постоянным наблюдением медиков, "которые действуют в соответствии с отработанными методами Минздрава".

"Определены контактные лица, которые находятся на самоизоляции под медико-санитарным надзором (жена и двое детей). Организовано проведение дезинфекционных работ по месту его проживания", - уточнил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туристическая Киевщина: появился сайт с виртуальными турами по самым интересным местам региона

Он призвал жителей сознательно соблюдать условия карантина.

Подтвержден первый случай COVID-19 в Буче, - мэр Федорук 01

Напомним, в Киевской области по состоянию на утро 28 марта официально подтверждено 42 случая заболевания коронавирусом, из них 18 - в Обуховском районе (в т.ч. один ребенок из поселка Козин), 7 – в Киево-Святошинском, 4 - в Бориспольском, 3 - в Броварах, 2 - в Ирпене, 2 - в Белой Церкви и по одному в Ворзеле, Васильковском, Белоцерковском, Броварском, Ставищенском и Макаровском районах.

Также читайте: Туристическая Киевщина: появился сайт с виртуальными турами по самым интересным местам региона

Источник: https://censor.net.ua/n3185109
 
 
 Топ комментарии
 


подтвердилось....
было сделано специально, что бы замарать и небесную сотню и Майдан...

Подтвержден первый случай COVID-19 в Буче, - мэр Федорук - Цензор.НЕТ 3809 jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·20 ч

Теперь вы понимаете,что во Львове и Новых Санжарах был исключительно проект власти шума,шин,столпотворения по поводу возвращения украинцев из Уханя? Сколько тысяч уже вернулось-и народ не бунтует! Все это было сделано в ДЕНЬ ПАМЯТИ НЕБЕСНОЙ СОТНИ И РЕВОЛЮЦИИ ДОСТОИНСТВА!



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Оо уже внутри страны заражения к концу апреля мы мягко говоря о...еем боюсь и италию переплюнем
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ГОНЧАРЕНКО ЖЖЕТ НАПАЛМОМ: ВОЛОДЯ, ТЕБЕ КОГДА-ТО ПРИДЕТСЯ ПОСТОЯТЬ В ТАКОЙ ЖЕ ОЧЕРЕДИ НА ГРАНИЦЕ:
https://www.youtube.com/watch?v=jrp25teYU5k&feature=youtu.be
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Оо уже внутри страны заражения к концу апреля мы мягко говоря о...еем боюсь и италию переплюнем
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Найлогічніша версія поширення вірусу з **********.
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Х**лостан не пропускает гуманитарный(медицинский) транзит в Украину через свою тнрриторию.
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Звичайно не пропускає, бо Україна і ********* знаходяться у стані війни.
Питання полягає в іншому.
ЯКУ ДОПОМОГУ УКРАЇНІ МОЖЕ НАДАТИ КИТАЙ - СОЮЗНИК ТВОРЦЯ КОРОНАВІРУСУ?
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Звичайно можу.
Але, спочатку спробуйте самі для себе вияснити:
1. Якій імперській країні ця історія з коронавірусом найбільш вигідна у даній ситуації?
2. Яка країна могла собі дозволити створення цього ЛАБОРАТОРНОГО вірусу?
3. Яка країна могла собі дозволити узгодження з Китаєм експерименту на живих людях на території Китаю?
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ЗЕчмо перетворило Київ в розсадник зарази.
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Жуй шаленої бджілки побільше, кажуть, виліковує всі віруси.
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ГОНЧАРЕНКО ЖЖЕТ НАПАЛМОМ: ВОЛОДЯ, ТЕБЕ КОГДА-ТО ПРИДЕТСЯ ПОСТОЯТЬ В ТАКОЙ ЖЕ ОЧЕРЕДИ НА ГРАНИЦЕ:
https://www.youtube.com/watch?v=jrp25teYU5k&feature=youtu.be
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Блин, я думал что-то на украино-белорусской границе случилось... Тебе то что переживать?
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А тестування всіх контактів не організовано? Правильно, економте.
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Оце так підкинули піндоси болячку всьому світові.
Потрібно щоб піндостан поніс саме суворе покарання за це.
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подтвердилось....
было сделано специально, что бы замарать и небесную сотню и Майдан...

Подтвержден первый случай COVID-19 в Буче, - мэр Федорук - Цензор.НЕТ 3809 jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·20 ч

Теперь вы понимаете,что во Львове и Новых Санжарах был исключительно проект власти шума,шин,столпотворения по поводу возвращения украинцев из Уханя? Сколько тысяч уже вернулось-и народ не бунтует! Все это было сделано в ДЕНЬ ПАМЯТИ НЕБЕСНОЙ СОТНИ И РЕВОЛЮЦИИ ДОСТОИНСТВА!



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Коли вже в продаж надійдуть , VIP паталого-анатомічні мішки , не хто не знає ???😈
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Кому суждено сгореть , тот не утонет .
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А кому обгадиться , той не обмочиться ! Не подумайте що це про всю владу , яка весь час нарудювала в країні, з самої незалежності !!!😈
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Заражені начальник поліції Києва і Зорян з Шкіряком.
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