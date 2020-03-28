 Подтвержден первый случай COVID-19 в Буче, - мэр Федорук

Об этом пишет в Facebook Бучанский городской голова Анатолий Федорук, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что заболевший находится в состоянии средней тяжести под постоянным наблюдением медиков, "которые действуют в соответствии с отработанными методами Минздрава".
"Определены контактные лица, которые находятся на самоизоляции под медико-санитарным надзором (жена и двое детей). Организовано проведение дезинфекционных работ по месту его проживания", - уточнил чиновник.
Он призвал жителей сознательно соблюдать условия карантина.
Напомним, в Киевской области по состоянию на утро 28 марта официально подтверждено 42 случая заболевания коронавирусом, из них 18 - в Обуховском районе (в т.ч. один ребенок из поселка Козин), 7 – в Киево-Святошинском, 4 - в Бориспольском, 3 - в Броварах, 2 - в Ирпене, 2 - в Белой Церкви и по одному в Ворзеле, Васильковском, Белоцерковском, Броварском, Ставищенском и Макаровском районах.
https://www.youtube.com/watch?v=P0ZoOLgarxM
Питання полягає в іншому.
ЯКУ ДОПОМОГУ УКРАЇНІ МОЖЕ НАДАТИ КИТАЙ - СОЮЗНИК ТВОРЦЯ КОРОНАВІРУСУ?
Але, спочатку спробуйте самі для себе вияснити:
1. Якій імперській країні ця історія з коронавірусом найбільш вигідна у даній ситуації?
2. Яка країна могла собі дозволити створення цього ЛАБОРАТОРНОГО вірусу?
3. Яка країна могла собі дозволити узгодження з Китаєм експерименту на живих людях на території Китаю?
https://www.youtube.com/watch?v=jrp25teYU5k&feature=youtu.be
Потрібно щоб піндостан поніс саме суворе покарання за це.
подтвердилось....
было сделано специально, что бы замарать и небесную сотню и Майдан...
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·20 ч
Теперь вы понимаете,что во Львове и Новых Санжарах был исключительно проект власти шума,шин,столпотворения по поводу возвращения украинцев из Уханя? Сколько тысяч уже вернулось-и народ не бунтует! Все это было сделано в ДЕНЬ ПАМЯТИ НЕБЕСНОЙ СОТНИ И РЕВОЛЮЦИИ ДОСТОИНСТВА!