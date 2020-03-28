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 Двое раненых в зоне ООС, с начала суток - 10 обстрелов, - штаб

В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Враг ведет огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также работает снайпер.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.

"Сегодня, 28 марта, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они были эвакуированы в военно-медицинское учреждение, где врачи оперативно предоставили надлежащую медицинскую помощь", — сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял наши позиции неподалеку от Красногоровки из 120-мм минометов, выпустив 24 мины.

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Вблизи Водяного оккупанты два раза осуществили обстрел опорных пунктов подразделений Объединенных сил из минометов калибра 120 мм и 82 мм, выпустив всего 23 мин, а также вели огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

По защитника Старогнатовки противник совершил два обстрела из стрелкового оружия, а неподалеку от Опытного применил автоматический станковый гранатомет.

По окрестностям Марьинки оккупанты вели огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от населенных пунктов Шумы и Хутор Вольный враг обстрелял позиции военнослужащих Объединенных сил из станкового противотанкового гранатомета, снайперского и стрелкового оружия.

"Наши защитники немедленно отреагировали на вражеские вооруженные провокации. Украинские военнослужащие открыли прицельный огонь по позициям противника, заставив его прекратить обстрелы", — сообщили в штабе.

"На сегодня случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", — добавили в пресс-службе.

Двое раненых в зоне ООС, с начала суток - 10 обстрелов, - штаб 01Двое раненых в зоне ООС, с начала суток - 10 обстрелов, - штаб 02
Двое раненых в зоне ООС, с начала суток - 10 обстрелов, - штаб 03
Двое раненых в зоне ООС, с начала суток - 10 обстрелов, - штаб 04

Источник: https://censor.net.ua/n3185108
 
 
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Когда крыша над трибунами рухнет на головы болельщиков?
Двое раненых в зоне ООС, с начала суток - 10 обстрелов, - штаб - Цензор.НЕТ 7613
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во время патрулирования Морская охрана Украины при поддержке пограничной авиации обследовала районы газоконденсатных месторождений и выявила захваченные самоподъемные плавучие буровые установки "Украина" (переименованная в "Крым-1") и "Таврида". На работающих буровых подняты флаги страны-агрессора.

Это не заслуживающая внимания новость?Ау ,Цензор!
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Одужання нашим героям. Бережи вас Господь, рідненькі
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А В ЭТО ВРЕМЯ: Зеленский додавил Слуг народа, Рада рассмотрит скандальный закон в разгар коронавируса: "Уже 30 марта"
https://politeka.net/politics/258582-zelenskiy-dodavil-slug-naroda-rada-primet-skandalnyy-zakon-v-razgar-koronavirusa-uzhe-30-marta
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Якщо Бог не дає ради тому, що відбувається, він допускає війну, щоб знищувати... Хотіли воювати, най воюють... тільки з жінкою з двома дітьми воювати то круто... а от з Путіним байки щодо психічних захворювань і крадіжок не проходять... тут потрібно відповідати за злочини і молдаван кегебістів Фільо і бандюг Зубиків, і судді Овсієнка А., поліцейської маніячки Муравської, мафії Кононенко, що віджимають батьківську і дідівську домівку, за знущання над батьками і братом, за смерть чоловіка задля моєї рідної землі і хати!!! Доки буде наявна злочинність поліції і управління, доти буде війна. А це не допоможе, буде - ядерна. стріляти ту брехливу шизануто-дебілкувату молдаво-українську падлоту за геноцид, репресії і мародерство… цих деградованих тварюк тільки винищувати... тут більше нічим не допоможеш.
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