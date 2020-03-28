 Украинцы могут вернуться на автомобиле по транзитным коридорам в Австрии, Венгрии и Румынии, - МИД

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Из Германии, Австрии и Чехии можно доехать до Украины на автомобиле по транзитному коридору через Австрию и Венгрию.

Отмечается, что транзит из Германии разрешен по трассе А1 Мюнхен Зальцбург. Он работает с 17:00 до 01:00. В те же часы возможно движение по территории Австрии.

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Пересекать чешско-австрийскую границу нужно с полным баком бензина и проехать территорию Австрии транзитом, без остановок, до границы с Венгрией.

В Венгрию можно въехать через пункт пропуска Никельсдорф-Хедьешхалом (Nickeldorf-Hegyeshalom). На территории Венгрии коридор работает с 21:00 до 5:00. Въехать оттуда в Украину через пункт пропуска Чоп-Захонь.

Из Литвы и Латвии транзит возможен только через Беларусь.

Из Сербии возможен транзит через Румынию. Однако для этого посольство Украины в Румынии должно заблаговременно подать Министерству иностранных дел Румынии официальную ноту с перечнем лиц, которые планируют осуществить транзит.

Из Беларуси, РФ, Молдовы, Словакии, Румынии и Польши можно вернуться на авто через пункты пропуска, которые обозначены зеленым на интерактивной карте Государственной таможенной службы.

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"Если у вас есть возможность остаться в стране вашего настоящего пребывания, пожалуйста, учтите все риски. Ваше ответственное поведение может сохранить ваше здоровье и жизнь людей вокруг", - добавили в МИД.

Напомним, в Министерстве иностранных дел (МИД) советуют украинцам за рубежом не покупать имеющиеся в онлайн-системах билеты на самолеты после 27 марта.