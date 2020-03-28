 Украинцы могут вернуться на автомобиле по транзитным коридорам в Австрии, Венгрии и Румынии, - МИД

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.
Из Германии, Австрии и Чехии можно доехать до Украины на автомобиле по транзитному коридору через Австрию и Венгрию.
Отмечается, что транзит из Германии разрешен по трассе А1 Мюнхен Зальцбург. Он работает с 17:00 до 01:00. В те же часы возможно движение по территории Австрии.
Пересекать чешско-австрийскую границу нужно с полным баком бензина и проехать территорию Австрии транзитом, без остановок, до границы с Венгрией.
В Венгрию можно въехать через пункт пропуска Никельсдорф-Хедьешхалом (Nickeldorf-Hegyeshalom). На территории Венгрии коридор работает с 21:00 до 5:00. Въехать оттуда в Украину через пункт пропуска Чоп-Захонь.
Из Литвы и Латвии транзит возможен только через Беларусь.
Из Сербии возможен транзит через Румынию. Однако для этого посольство Украины в Румынии должно заблаговременно подать Министерству иностранных дел Румынии официальную ноту с перечнем лиц, которые планируют осуществить транзит.
Из Беларуси, РФ, Молдовы, Словакии, Румынии и Польши можно вернуться на авто через пункты пропуска, которые обозначены зеленым на интерактивной карте Государственной таможенной службы.
"Если у вас есть возможность остаться в стране вашего настоящего пребывания, пожалуйста, учтите все риски. Ваше ответственное поведение может сохранить ваше здоровье и жизнь людей вокруг", - добавили в МИД.
Напомним, в Министерстве иностранных дел (МИД) советуют украинцам за рубежом не покупать имеющиеся в онлайн-системах билеты на самолеты после 27 марта.
Урядове рішення стосується так званих "не життєво важливих" магазинів, які продають велосипеди, товари для садівництва, будівельні матеріали, побутову та комп'ютерну техніку. Також можуть працювати нотаріуси та адвокати.
Ці магазини повинні дотримуватися тих же гігієнічних стандартів, що і продуктові магазини. Клієнти повинні носити маски, мати можливість скористатись дезінфектором та рукавичками, дотримуватись дистанції у 2 метри.
У магазині може перебувати тільки 1 покупець на 25 квадратних метрів площі.
- дорогой, моя мама не смогла улететь, рейс отменили... надо бы ее еще приютить…
- ютить твою мать…сколько придется???
Ролікавія канькі.. Слабо??