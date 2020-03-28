 В Тернопольской области коронавирус обнаружили у 4 детей, один из них в тяжелом состоянии

Об этом сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом, передает Цензор.НЕТ
"По состоянию на 17 часов 28 марта в Тернопольской городской детской больницы - 6 пациентов с COVID-19. Сегодня COVID-19 подтвердили еще у двух детей и мамы с Монастыриского района. Они находятся в инфекционном отделении. Детям 13 и 14 лет, их состояние средне-тяжелое, состояние мамы - относительно-удовлетворительное", - говорится в сообщении.
"Также в инфекционном отделении находится одиннадцатилетний ребенок и его мама с Монастыриского района. Состояние больных - относительно-удовлетворительное. В реанимационном отделении Тернопольской городской детской больницы проходит лечение ребенок, которому 1,5 года, из Кременецкого района. У него подтвердили COVID-19. Состояние ребенка - стабильно тяжелое, подтверждена пневмония. Вероятный источник заражения - родственник, который вернулся из Польши", - рассказали в штабе.
Всего в Тернопольской области по состоянию на утро 28 марта были подтверждены 43 случая коронавирусной болезни.
Детей с астмой диабетом и хроникой очень много, и молодых с середечно-сосудистыми.
В любом случае, попасть с пневмонией в больницу и лишиться части функции лёгких ничего хорошего, а пневмонией средней тяжести болеют и молодые в ЕС.
Поэтому все так боятся этого вируса, не было бы такого кипиша, если бы он бы как грипп.
И ещё, его постоянно сравнивают с гриппом, но весь вопрос в количестве заражённых. Этот вирус сдерживают, количество заболевших меньшее чем гриппом, что если его не сдерживать?
Что если заболеет 1 млн, 10 млн или 40-80% населения?
Кто будет лечить больных пневмонией и какая будет смертность без лечения?
Если это диверсия, то её организаторы действовали целенаправленно, а не потому что глупы...
Статистика чи ні, для кожної окремої людини то лотерея. Саме тому краще перестрахуватись ніж шкодувати після.
Звертаюсь до заробітчан-прибульців! Можете мене зaкидaти кaмiнням, можливо це буде грyбо, але вже нема сил за цим спостерігати! Хочеться вeрeщaти! Що ж ви робите, мaть вaшу? Коли почaлaсь вiйнa в Україні, багато хто з вас тікали, як криси з тонучого корабля, щоб не потрапити під мобілізацію. Бо вам відкрили кордон, за який гuнyлu люди на майдані, щоб піти до Європи! В той час коли мій чоловік та багато чиїхось чоловіків, синів, татусів захищали рідну землю і тих, кого ви тут залишили. Ви там гарно жили, працювали, над головою ніхто не стріляв, в той час коли я ночами не спала, чекаючи дзвінка, сидячи в новинах і плaчучи над дітьми! І таких як я тисячі! А тепер що? Чому тікаєте звідти? А тому, що корабель почав тoнути на іншому березі. У вас навіть поваги нема до таких же, як і ви українців. Ви замість того, щоб сидіти дома, як усі на КАРАНТИНІ, йдете до друзів, шатаєтесь по магазинам і наражаєте на небезпеку нас, наших дітей та батьків. А звідки у вас совість? Вам же пофіг на чийсь сон, на чуже життя! Гадаєте, що вас тут не наздожене і не торкнеться та зараза. Помиляєтесь! Куди будете тікати, якщо залишитесь живі! Приїхали, то будьте людьми і поважайте інших, заради вас, заради ваших рідних!
Здоров'я та терпіння! Прислухайтесь та пересидьте, на то він і Карантин!
Oлена Казакова-Прокопчук
http://24-news.life/e-e-a----------a--a-1
Еще вопросы есть по моему отношению к данной личности?
Даже без возврата заробитчан - в Украину вернули такое огромное количество туристов со всех стран (без нормальных проверок), что заробитчане всего лишь несколько ускорят процесс.
Относительно сути комментария: я помогал арми и деньгами и продуктами в 14-15ых годах, со мной работал (в Польше) парень которому при выходе из Илловайска покалечило руку, со мной работают те кто воевал на передке в станице-луганской. И вот теперь ответь - какое он имеет право ********* меня и этих парней? Да они теперь работают в Польше и что?
2. Как-цапія найменш піклується про как-цапів, не тому, що вірус, а тому що вигідно для *****, і тому, що творець вірусу, знає, як його подолати.
3. Усвідомлюючи такий перебіг подій, лідери найбагатших країн, вирішили погратися з как-цапією, створивши для неї несприятливі умови для економіки.
Їх можна зрозуміти. Кожен би це зробив на їхньому місці.
4. Коронавірус - глобальна гра в якій переможуть або комуністи на чолі з ******,
або Трамп, який назавжди увійде в історію.
(цей коментар - моя особиста думка (авторські права))
Ти б світився від імені как-цапського вченого?
Як на мене, Китай тут - перша УЗГОДЖЕНА жертва как-цапського експерименту.
У даній ситуації, кожен суб'єкт захищає свої інтереси.
Клоун Зебіл просто використовує момент, щоб збагатитися.
Клоун Трамп хоче знову стати президентом.
***** збирається ПРОСТО володіти світом.
Відчуваєш різницю?
https://www.youtube.com/watch?v=P0ZoOLgarxM
После зимних соплей, питания без витаминов и.д. есть риски у всех.
А всього-то навсього потрібно було - всіх додому, і з окремої кімнати не виходити два тижні... Під підкиску за кримінальну відповідальність...