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 Политика Украины, Здоровье
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 В больницах, принимающих пациентов с Covid-19, будут кормить медработников и оборудуют комнаты отдыха для полицейских, - Минздрав

В медицинских учреждениях Украины, где оказывают медицинскую помощь пациентам с COVID-19, будет организовано питание медиков и оборудованы комнаты отдыха для полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Такое распоряжение подписал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 27 марта по результатам совещания с руководителями региональных штабов.

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"Все медработники, которые вовлечены в борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Украине и постоянно находятся на работе, будут обеспечены питанием", - отмечается в сообщении Минздрава, размещенном в соцсетях.

Также в учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным с коронавирусной болезнью, должны быть оборудованы комнаты отдыха для сотрудников полиции.

Ответственность за выполнение распоряжения возложена на руководителей работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в областях и в г.Киев.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185102
 
 
 Топ комментарии
 
За неделю,резервы ЦБ Рашки упали на 30 миллиардов долларов! Что кацапье,да здравствует ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ? В больницах, принимающих пациентам с Covid-19, будут кормить медработников и оборудуют комнаты отдыха для полицейских, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1169
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У лікарнях і без цього годують низькооплачуваних медичних працівників за рахунок того, що пацієнти після операцій не можуть їсти. Завжди є їжа. Це єдине, що їм допомагає. Ще добрі пацієнти іноді підкинуть невеликі гроші чи пригостять. Так, що від міністерства не треба такої дебільної турботи. Скажіть краще, що їх не будуть звільняти та збільшують зарплату у 2,5 раза.
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Це ми піднялись до рівня московитів, чи вони спустились до нашого?
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За неделю,резервы ЦБ Рашки упали на 30 миллиардов долларов! Что кацапье,да здравствует ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ? В больницах, принимающих пациентам с Covid-19, будут кормить медработников и оборудуют комнаты отдыха для полицейских, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1169
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Це ми піднялись до рівня московитів, чи вони спустились до нашого?
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Если сказал "а", то говори уже и "б"! А свои заморочки вместе со смайликом можешь засунуть себе в одно место!
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Masovo uvolniajet liudej s raboti Raske i na 30% umensajet zarplati takze В больницах, принимающих пациентам с Covid-19, будут кормить медработников и оборудуют комнаты отдыха для полицейских, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1848
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сами по горло в гамне, а у соседа свинья сдохла, и на душе так тепло и спокойно стало.
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Кацапи друзів не мають. Мають лише ворогів та холуїв. Нехай готуються до того що усі "сусіди" (колишні окуповані ними країни) з піднесенням підуть їх добивати. Китай вже наніс удар у першу чергу по кацапах.
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Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь.
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Я не фанат "Авраамічних релігій". Дискусію закінчено.
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В українській мові - "кормити" = худобу(ВРХ) годувати.
щось це слово мене.... здійснює думати шо тут щось не те.
А в кацапській - навіть кислі "щі" - сайдьот. Забезпечте захист! Медпрацівникам!
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У лікарнях і без цього годують низькооплачуваних медичних працівників за рахунок того, що пацієнти після операцій не можуть їсти. Завжди є їжа. Це єдине, що їм допомагає. Ще добрі пацієнти іноді підкинуть невеликі гроші чи пригостять. Так, що від міністерства не треба такої дебільної турботи. Скажіть краще, що їх не будуть звільняти та збільшують зарплату у 2,5 раза.
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Захочеш лікуватися, то джем подаруєш.
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Мені колись проїзд компенсували , молоко давали , 1,75ставки платили ....Державна лікарня , епідемічна ситуація лише на сухоти , ВІЛ і гепатити різних видів ... Романтика ...
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А зараз у медсестер та інтернів жебрацька зарплата і погрози з планами на звільнення.
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Коли відмінили пільги і знизили зарплату , я не став працювати погано за незадовільну плату , я пішов в найми в приватний бізнес .А ті , що працюють за незадовільну плату - або крадуть , або погано працюють.
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Вони ж знали рівень оплати праці в своїй сфері , хіба ні ?
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Знали, але неправильно вимагати складну роботу і не платити. З свого досвіду скажу, що вони більше роблять, ніж їм платять. І не всі можуть йти у приватний бізнес.
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Про оплату треба було думати до підписання трудового договору . Бо вони проводять себе так само ,як державні постачальники , які виграли тендер на одну суму , але в процесі постачання збільшують її .
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Це неправильно, бо у всьому світі медичні працівники добре заробляють. Медик буде працювати медиком, а не шукати іншу професію. Тобто влада повністю неправа.
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В усьому світі можуть навіть в дупу кохатися , нам своє робити . Ті паскуди , що згодні працювати за копійки псують і якість оплати , і якість обслуговування і ставлення до професії загалом .
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Не псують! Нормально працюють і роблять все як слід. Кожні дві години вологе прибирання у всіх палатах, ручки протирають спиртом, нормально готують, вночі чергують...
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Litve doktor 2500 evro v mesiac srednem zarplata,medsestra 1300 evro gde to.Tut etim vraciam kto boritsia s virusom predprijatyja pomogajet odni kusat privozit bezplatno,drugyje,kofe,daze sok.Ocen bolsaja idiot poderzka nix.
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Tolko odnoj bolnice vyse 100 melkix i bolsix predprijatyji pomogajet cem mozet.Daze prosit nenado
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У нас медицина не краща за освіту чи "правоохоронну" систему. Ані лікар , ані вчитель ,а тим більш -"правоохоронець" жодної поваги не викликає . І це не я навчив їх вимагати "на штори , на вату , на папір чи бензин"...
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А у мене лікар і вчитель викликає повагу, бо ще працює у таких нелюдських умовах. Поки не буде поваги, то втратимо те, що є сьогодні.
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А в мене зовсім не викликає повагу той , хто сам погоджується на нелюдські умови .
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u nas dopustim policejskije oni na vtorom meste po oprosu tem komu doveriajet nasi liudi 68%,vyse ix tolko pozarniki 90%,mediki na 4 meste posle armiji
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А в нас найбільш вірять тому , хто найбільше збреше .Не важливо , скільки воно партій поміняло чи скільки разів наї.ало ,-вдягнув вишиванку , насупив сивого чола , або дурника увімкнув , що державною мовою володіє ще гірше , ніж своєю дружиною , - і можна обіцяти "закінчення війни" бидлу .
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А в Україні медсестра 120 євро, а лікар десь 300 євро. Це нормально?
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Так різко знизили ! Як вони це терплять , напевно , завтра бунтуватимуть , користуючись ситуацією !
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Саме тому влада планує їх звільняти.
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Тоді все повністю вірно робить . Суспільству більше потрібні торгівельно-розважальні центри , ніж лікарні.
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Неправильно вимагати оплату більшу , ніж домовився . На ціннику одна ціна , але кажуть , що треба більше , без жодних гальм і обмежень.
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А звільняти таку кількість медиків правильно? Чому медики на найнижчому рівні оплати, а слуги народу і їхні чиновники збільшили собі зарплати? Чому різниця в зарплатах не в 5 разів? Чому медсестра отримує 4 тисячі, а зебіли по 150 тисяч?
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Бо вони проводять себе , як здирники - домовились про певний рівень оплати , але потім кажуть "мало".
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Ніхто не говорить, але ціни виросли, а індексації і перегляду зарплат нема. Здирники, які отримають 4000 грн? Не смішіть.
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Не попадайте в реформовану лікарню, де не буде лікарів. Посміхніться після відмови у госпіталізації для термінової операції.
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ты по ходу в больниче давно не был , как там кормят , мягко говоря не очень , никто из персонала с котла не ест , брезгуют , зато у каждого врача машина не ниже средней ,
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Дійсно, що цілих 10 днів не був у лікарні. Коли ти там був?
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если ты док и питаешся с котла , то от меня респект , я таких не встречал
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Иди в медицину.греби бабло, кто тебе мешает. И детей отправь на инфекциониста.машины будут менять регулярно после 8 лет учебы и интернатуры и ещё лет 8-10 практики. в любой районой поликлинике куча вакантных мест : фтизиатров, терапевтов,педиатров.вперед вас ждут ,особенно в такое время
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Не дочекаємося таких працівників.🙄
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ты по теме говори , речь шла за питание
а по поводу твоей писанины , в провинции безработица жудкая , все забито под завязку
да вакансии врачей есть , но их не много , желающих мало , так как нет жилья , и возможности заработать ( нелегально ) в разы меньше чем в городе
у меня многие знакомые ездят лечится в провинцию бивни в днепродым , а остальное в царичанку , никополь
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За моїми прогнозами, коронавірус придуманий в лабораторіях как-цапстану.
Жодних інших логічних пояснень його виявлення я не бачу.
САМЕ З ЦІЄЇ ОБСТАВИНИ ПОТРІБНО ВИХОДИТИ, ЯК ЛІКУВАТИСЯ.
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Скорее в Китае...Кацапам такое не по зубам или не по мозгам придумать!
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Скоріше, навпаки.
Якраз как-цапи - НАЙТАЛАНОВИТІШІ розробники засобів масово знищення ЗА ВСЮ ІСТОРІЮ СВІТУ.
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Не спорю особо, но думал что они в основном по ядам! А генетика это высший пилотаж...
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Отрицание COVID-19 приравнено к отрицанию холокоста. Будьте осторожны, Голодомор может еще и сошел бы вам с рук но холокост...ой вэй!
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Правильно! Будут распространять CoVid-19 среди полЛЮцаев методом внутрибольничного инфецирования. Шоб в долгий ящик не откладывать. И в моргах полки резервировать.
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Креативно! А ще можна відкрити віппалати у моргах!
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Нащо там поліціянтам сидіти, щоб ризикували підхватити інфекцію ? Через місяць буде вал грабунків і краж, ось з цим щось треба робити.
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Та сідати на голову медсестрам, які заробляють по 4 тис грн!
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А типу вони колись з цим щось робили. Згадайте початок 14-го - поки ми тут чергували по ночах, вся мусорня никалася. Та і в інші роки - не особливо вони грабунками переймалися. Якщо везло по гарячих когось взяти - всі іншу випадки на них вішали і все.
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Скромно ..пора к каждой семье мента приставить ,.
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Да вы, суки, сначала хотя бы простыми шприцами больницы обеспечьте!
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На хріна поліцаям кімнати відпочинку?На них землю пахати треба.
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Рабов в белых халатах от побегов охранять...
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28 марта на Полтавщине подтвержден первый случай заболевания на коронавирус.
Больная 69 лет, до того, как три дня назад ее изолировали в бокс больницы интенсивного лечения «Кременчугская», некоторое время лежала в общей палате с пациентками пульмонологического отделения 1-й городской больницы. Теперь, после установления точного диагноза, все 19 сотрудников пульмонологического отделения ушли на две недели в самоизоляцию, в связи с чем отделение закроют. Больных, которые находились вместе с зараженной коронавирусом женщиной, протестируют и либо отправят долечиваться домой в условиях самоизоляции (если анализы будут негативными), либо переведут в подготовленные боксы инфекционной больницы (если анализы окажутся положительными). Под подозрение попадают также врачи инфекционного отделения больницы «Кременчугская», где больная лечилась до того, как ее госпитализировали в отделение пульмонологии. А оттуда она ездила общественным транспортом на рентген в поликлинику ПАТ «Укртатнефть»…
В общем, пока даже сложно сказать, скольким людям женщина, кстати, медик по профессии, могла передать коварный вирус. Состояние женщины с СOVID-19 удовлетворительное, на данный момент необходимости в кислородной терапии нет.
Кстати, у ее дочери, которая недавно вернулась из Польши и которую поначалу все считали переносчиком вируса, болезнь пока не обнаружена, но она будет находиться в самоизоляции дома.
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Кременчук! Ось чому не чутно Бакса!
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"... прінімающіх пацієнтам..."? У лікарнях, які приймають пацієнтів із Covid-19, годуватимуть медпрацівників і обладнають кімнати відпочинку для поліцейських, - МОЗ - Цензор.НЕТ 40 Це як? Цензорята падєжов нє ізучалі? У лікарнях, які приймають пацієнтів із Covid-19, годуватимуть медпрацівників і обладнають кімнати відпочинку для поліцейських, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1667
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Теперь это станет практикой! То ли вахта, то ли "субботник", всех медиков загоняешь на объект , приставляешь ментов и пусть пашут за еду! Можно даже 3200 не платить! Рабы...
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Nat@RedThyme 27 мар.

Це, що зараз, хто не зрозумів ще = нова іспанка, це вже не жарт.
Це не паніка, це реально. Просто повірте і сидіть дома, якщо навіть це втрати, незручності і важко. Просто треба вижити і по можливості зберегти інших. Як 1918, світ стане іншим, а поки що не важливо ніщо: ні раси, ні багатство, ні границі, ні орієнтація, ні вік, ні колір. Всі рівні, бо майже рівні серед рівних, перед новим реальним, що близько. Просто повірте і бережіть себе і своїх близьких, друзів, неважливо.
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Эх-хе-хех... На фото на сестричках маски які від вірусів (як навіть проходять через звичайні бактеріальні фільтри) практично не захищають. У таких масок великий підсос повітря з усіх боків, бо там неможливе щільне прилягання маски до лиця До того ж де захистні окуляри? Бо COVID-19 легко проникає в організм через слизові оболонки очей.
Такі маски як на фото придатні більше для хворих, щоб аєрозоль і бризки мокроти при чханні чи кашлі не летіли на велику відстань.
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"принимающих пациентам" - Цензор, поправте, п.ж.с.т.
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