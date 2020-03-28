 В больницах, принимающих пациентам с Covid-19, будут кормить медработников и оборудуют комнаты отдыха для полицейских, - Минздрав

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Такое распоряжение подписал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 27 марта по результатам совещания с руководителями региональных штабов.

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"Все медработники, которые вовлечены в борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Украине и постоянно находятся на работе, будут обеспечены питанием", - отмечается в сообщении Минздрава, размещенном в соцсетях.

Также в учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным с коронавирусной болезнью, должны быть оборудованы комнаты отдыха для сотрудников полиции.

Ответственность за выполнение распоряжения возложена на руководителей работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в областях и в г.Киев.

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