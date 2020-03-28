 Количество инфицированных коронавирусом на Киевщине выросло до 42: подозрение на заражение имеют 103 человека, - ОГА

Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации со ссылкой на данные Центра общественного здоровья, передает Цензор.НЕТ.
Так, в Киевской области по состоянию на утро 28 марта официально подтверждено 42 случая заболевания коронавирусом, из них 18 - в Обуховском районе (в т.ч. один ребенок из посёлка Козин), 7 – в Киево-Святошинском, 4 - в Бориспольском , 3 - в Броварах, 2 - в Ирпене, 2 – в Белой Церкви и по одному в Ворзеле, Васильковском, Белоцерковском, Броварском, Ставищенском и Макаровском районах.
Из них на стационарном лечении находятся 16 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 26.
Кроме того, подозрение на заражение имеют 103 человека: 21 - в Обуховском районе, 24 – в Киево-Святошинском, 15 – в Броварском, 20 - в Ирпене, 3 - в Белой Церкви, 7 - в Вышгородском, 8 – в Бориспольском, 2 - в Фастовском, 2 - в Макаровском и 1 – в пгт Ворзель.
Установлено медицинское наблюдение за 371 контактным лицом.
2. Как-цапія найменш піклується про как-цапів, не тому, що вірус, а тому що вигідно для *****, і тому, що творець вірусу, знає, як його подолати.
3. Усвідомлюючи такий перебіг подій, лідери найбагатших країн, вирішили погратися з как-цапією, створивши для неї несприятливі умови для економіки.
Їх можна зрозуміти. Кожен би це зробив на їхньому місці.
4. Коронавірус - глобальна гра в якій переможуть або комуністи на чолі з ******,
або Трамп, який назавжди увійде в історію.
(цей коментар - моя особиста думка (авторські права))
Продовжуй, как-цап Петренко Иван
1. Цей вірус придуманий в лабораторіях (дуже ймовірно как-цапських).
2. Как-цапія найменш піклується про как-цапів, не тому, що вірус, а тому що вигідно для *****, і тому, що творець вірусу, знає, як його подолати.
3. Усвідомлюючи такий перебіг подій, лідери найбагатших країн, вирішили погратися з как-цапією, створивши для неї несприятливі умови для економіки.
А тепер, спробуй спростуй мої твердження.
Маю надію, що на цей раз ти мене почуєш.
З теперішньою владою все зрозуміло-*********.
А тепер, будь ласка, пропозиції від попередньої - в студію!
Медична реформа. Добре.
А що далі?
Зарас пойдзе скардзiцца на вас, цi зашыецца пад лауку.
Вось не так дауно абурауся, што "зеулада" не дазваляе мiтынгi - "дыктатура" скавытау. А цяпер неузабаве пераабууся - "улада зрабiла мала..."
І мені цікаво почути КОНКРЕТНІ пропозиції вирішення проблеми коронавірусу, з точки зору тих, хто представляє Порошенка.
Карпарацiуна заспамiлi. У вашым выпадку - зашыецца пад лаву.
Разъясните, что значит установлено наблюдение? Ждете когда болезнь вылезет наружу или провели экспрес диагностику но пока нет результатов. Или наблюдаете с кем эти лица еще проконтактируют чтобы получить более весомую цифру. Всякая недосказанность у одних порождает бурную фантазию у других панический страх. Какая ваша цель?
Німців, під чиїм прапором світишся. ?
Американців, про яких розповідаєш, ніби ти там був присутній. ?
Чи українців?