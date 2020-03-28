 В Сумах жителям запретили выходить на улицу без надобности, - горсовет

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.
Согласно решению исполкома, начиная с 28 марта и до завершения карантина жителям Сум и Сумской городской объединенной территориальной общины запрещается:
- покидать свои дома (разрешается только для передвижения на работу, посещение аптеки или магазинов, визита к врачу, проведения ритуальных обрядов, выгула животных, посещения правоохранительных органов или категорий людей, которым необходима помощь);
- выходить на улицу без средств индивидуальной защиты;
- пользоваться детскими и спортивными площадками;
- передвигаться по улицам группами более двух человек, кроме некоторых случаев;
- детям в возрасте до 14 лет передвигаться по улицам без сопровождения взрослых, а детям в возрасте от 14 до 18 быть на улице после 20:00;
- курить, употреблять пищу и напитки в парках, скверах, лесопарковых зонах, прибрежных полосах;
- посещать заведения, работа которых запрещена во время карантина.
При выходе на улицу граждане должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и по требованию правоохранителей обязаны предъявить эти документы, а также сообщить свое место проживания и цель, с которой вышли на улицу.
За одни сутки мы впустили в страну 37 тысяч человек.
Большинство из них - из стран, где ширится эпидемия коронавируса.
Мы померяли им температуру (но это не точно), и спросили их, не больны ли они. Они мамой поклялись, что нет, они здоровы. Мы поверили им на слово, потому что тестов у нас ни *** нет по-прежнему.
Так что мы вернувшихся не посадили в карантин, мы не поместили их в обсервацию, мы спросили у них адрес и записали, но они не обязательно именно там живут, и мы им строго-настрого наказали соблюдать самоизоляцию, и они снова мамой поклялись, что обязательно будут, вот только зайдут к куму, к брату, к свату, всех поцелуют, куму ещё и вые...ут, потом в церкву надо, и шесть раз в магазин, и два раза на рынок, и на рыбалку с друзьями, и потом ещё со школьными друзьями отметить это дело надо, и потом они сразу самоизолируются.
В общем, мы сделали, всё что могли! Вы же видите!
Так что ЕСЛИ ВДРУГ ТАК ВНЕЗАПНО ВЫЙДЕТ, что через недельку е...ёт ещё пять тысяч новых случаев, то это вы плохо соблюдали карантин, и надо ввести комендантский час и обыски на улицах.
Просто имейте в виду.
https://projektor.com.ua/2020/03/28/kirovohradshchyna-iedyna-oblast-de-ne-zafiksuvaly-koronavirus/
Что Вы можете сказатьоб этом?
Бритва Оккама
@RazortongueN1
·7 ч
А вы заметили, с какой лёгкостью и скоростью вас лишили базовых конституционных прав без всякого голосования?
Во-первых, средний возраст населения.
"Повышенный показатель смертности нельзя назвать абсолютно неожиданным, учитывая число проживающих в Италии очень пожилых и слабых здоровьем пациентов", - пишут исследователи.
Если средний возраст итальянских пациентов, у которых подтвержден коронавирус, составляет 63 года, то в Германии - 45 лет.
Вторая возможная причина - повышенное употребление в Италии антибиотиков. Эти препараты не действуют на вирусы, но способствуют появлению резистентных инфекций, которые могут сильно осложнить состояние тяжелобольных.
По статистике, итальянцы в среднем пьют в полтора раза больше антибиотиков, чем остальные жители Евросоюза. Итальянские фермеры, выращивающие животных, опять же используют для их лечения вдвое больше антибиотиков, чем в среднем в ЕС.Правообладатель иллюстрацииAFP
Неудивительно, что и резистентные инфекции в итальянских больницах встречаются в два с лишним раза чаще.
В общем, как было сказано выше, зерно коронавируса упало в Италии на сильно подготовленную почву.
А широкому распространению эпидемии, по мнению многих экспертов, сильно поспособствовал футбольный матч, прошедший 19 февраля в Милане. На игру из Бергамо приехало почти 50 тысяч человек - большинство из них общественным транспортом.
Первый итальянский пациент с коронавирусом, Алзано Ломбардо, был диагностирован на следующий день.
Главный эпидемиолог Андерс Тегнелл считает, что шведы должны выработать коллективный иммунитет.
Премьер-министр 🇸🇪: «Жизнь и здоровье людей, их рабочие места находятся под угрозой. Заболеет много людей, и многим придется попрощаться со своими близкими».
Вершина дибілізму - "посещать заведения, работа которых запрещена во время карантина"(якщо їх робота заборонена, то як їх можна відвідати... а якщо вони працюють, то куди дивиться влада?)
Скоро запретят в школу вообще ходить. В университеты. На работу. Покачто так и происходит. Думаю, что на 24 апреля они не остановятся.
А потом разберут все общественные автобусы энд троллейбусы и сдадут на металлолом.
У нас в городе всем миром строили огромное предприятие. Теперь от него остались рожки да ножки. Всё разобрали. Но перед этим разворовали все станки и конвейеры...
Во время весенних и зимних каникул.
Не знали учёные всех академий.
Откуда он взялся, откуда он вырос,
Загадочный вирус, загадочный вирус?
Полкласса болеет загадочным гриппом.
Таких эпидемий, таких эпидемий
Не знали учёные всех поколений.
Откуда он взялся, откуда он вырос?
Загадочный вирус, загадочный вирус.
Пусть он-то охрип от холодного кваса,
Но сразу не может охрипнуть полкласса.
Таких эпидемий, таких эпидемий
Не знали учёные всех поколений
Откуда он взялся, откуда он вырос?
Загадочный вирус, загадочный вирус
Но сразу не может охрипнуть полкласса.
А чому тільки Суми?
Гадаєш в інших містах краща ситуація?
Після 10-го квітня буде ойойой всім...
улицы --- зачем ?
или нам что-то не договаривают ?
если в округе метров 30 нет никого тоже нельзя выходить
/кому война барыжникам мать родна /
срочно ввести предельную наценку на товар
Морские порты Украины увеличили экспорт пшеницы за неделю почти на 70%.
У меня один вопрос: как менты будут проверять цель?
Решение в Сумах не имеет юридических оснований, посему посылание на норму закона не получится. Карантин введенный правительством таких мер не предусматривает.