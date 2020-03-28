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 В Сумах жителям запретили выходить на улицу без надобности, - горсовет

Исполком Сумского городского совета принял решение об усилении ограничительных мер в Сумах на время карантина из-за коронавируса в Украине.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Согласно решению исполкома, начиная с 28 марта и до завершения карантина жителям Сум и Сумской городской объединенной территориальной общины запрещается:

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  • покидать свои дома (разрешается только для передвижения на работу, посещение аптеки или магазинов, визита к врачу, проведения ритуальных обрядов, выгула животных, посещения правоохранительных органов или категорий людей, которым необходима помощь);
  • выходить на улицу без средств индивидуальной защиты;
  • пользоваться детскими и спортивными площадками;
  • передвигаться по улицам группами более двух человек, кроме некоторых случаев;
  • детям в возрасте до 14 лет передвигаться по улицам без сопровождения взрослых, а детям в возрасте от 14 до 18 быть на улице после 20:00;
  • курить, употреблять пищу и напитки в парках, скверах, лесопарковых зонах, прибрежных полосах;
  • посещать заведения, работа которых запрещена во время карантина.

При выходе на улицу граждане должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и по требованию правоохранителей обязаны предъявить эти документы, а также сообщить свое место проживания и цель, с которой вышли на улицу.

Источник: https://censor.net.ua/n3185098
 
 
 Топ комментарии
 
ідіоти.... мабуть, теж в Трускавці курси закінчували..... Перебування на свіжому повітрі, в сонячну погоду, взагалі виключає можливість підхопити цю заразу(якщо не контактувати з хворим)... Носіння маски на вулиці - повний нонсенс(тільки закриті приміщення)...
Вершина дибілізму - "посещать заведения, работа которых запрещена во время карантина"(якщо їх робота заборонена, то як їх можна відвідати... а якщо вони працюють, то куди дивиться влада?)
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А как выйти в аптеку за маской, если у меня нет маски, чтобы выйти в аптеку за маской?
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Бритва Оккама

@RazortongueN1

·7 ч

А вы заметили, с какой лёгкостью и скоростью вас лишили базовых конституционных прав без всякого голосования?
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Лучше перебдеть, чем не добдеть. Перепуганные чиновники не знают, что бы им придумать, что бы ответственность с себя снять.
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Смотрите.
За одни сутки мы впустили в страну 37 тысяч человек.
Большинство из них - из стран, где ширится эпидемия коронавируса.
Мы померяли им температуру (но это не точно), и спросили их, не больны ли они. Они мамой поклялись, что нет, они здоровы. Мы поверили им на слово, потому что тестов у нас ни *** нет по-прежнему.
Так что мы вернувшихся не посадили в карантин, мы не поместили их в обсервацию, мы спросили у них адрес и записали, но они не обязательно именно там живут, и мы им строго-настрого наказали соблюдать самоизоляцию, и они снова мамой поклялись, что обязательно будут, вот только зайдут к куму, к брату, к свату, всех поцелуют, куму ещё и вые...ут, потом в церкву надо, и шесть раз в магазин, и два раза на рынок, и на рыбалку с друзьями, и потом ещё со школьными друзьями отметить это дело надо, и потом они сразу самоизолируются.
В общем, мы сделали, всё что могли! Вы же видите!
Так что ЕСЛИ ВДРУГ ТАК ВНЕЗАПНО ВЫЙДЕТ, что через недельку е...ёт ещё пять тысяч новых случаев, то это вы плохо соблюдали карантин, и надо ввести комендантский час и обыски на улицах.
Просто имейте в виду.
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Забыли запретить кашлять и чихать на улице. А то я вот выйду на улицу и скажу, что у меня такая цель - на улице откашляться, чтоб не дома.
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- выходить на улицу без средств индивидуальной - врачи говорят, что маски - накопитель вируса
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оно так и есть .. больше 2 часов одну маску носить нельзя .. я молчу, что у всех работников магазинов одна маска на все случаи жизни ..
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есть подозрение, что даже хти накопители хрен где купишь
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С какой же радостью эти падлюки берут людей за горло! Сколько заболевших с Сумах? Эпидемия? Да? В Сумах жителям запретили выходить на улицу без надобности, - горсовет - Цензор.НЕТ 8205
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Кіровоградщина - єдина область, де не зафіксували коронавірус

https://projektor.com.ua/2020/03/28/kirovohradshchyna-iedyna-oblast-de-ne-zafiksuvaly-koronavirus/

Что Вы можете сказатьоб этом?
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Скорее всего, тесты не дошли. Отсидеться само-собой не получится. "Теоретически" это (отсидеться) возможно, но это очень дорого, реально только для небольших режимных городков.
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А как выйти в аптеку за маской, если у меня нет маски, чтобы выйти в аптеку за маской?
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Та ну на, шо ещё шить надо , пусть привезут они должны
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А кто такой Петя?Пусть зелёная макака обеспечивает,он же играет роль президента.А ну да,маски то разворовали...ясно,понятно
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Возьми любой кусок ткани, старую простынь, что угодно и отрежь лоскут. Беспомощный совсем?
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Можете не виходити.Бо в аптеці теж немає масок
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Бритва Оккама

@RazortongueN1

·7 ч

А вы заметили, с какой лёгкостью и скоростью вас лишили базовых конституционных прав без всякого голосования?
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Итальянцам расскажи! Они пели в декабре тоже самое.
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ещё один поклонник гулага... сколько готов сидеть под домашним арестом? лет 50 нормалёк?
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то ли еще будет, когда будут сотнями в день умирать(не дай бог, конечно)...но тупые боты, типо тебя все равно будут орать про нарушение прав человека
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вся твоя "аргументация", пупсик, - это хамство и манипуляции. но тупой я. тест на IQ хошь?
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да иди со свои тестом...хотя зачем тебя куда то посылать, у тебя то, на что обычно посылают уже в мозг инсталлировано
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видишь, как всё отлично вышло: даже без теста стало ясно, кто из нас туп! У Сумах жителям заборонили виходити на вулицю без потреби, - міськрада - Цензор.НЕТ 7432 того, кому слабО на слабО не возьмёшь! У Сумах жителям заборонили виходити на вулицю без потреби, - міськрада - Цензор.НЕТ 4189
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то, что ты стрелки перевел(типо как) не делает тебя умным, а как раз таки о дебилизме и свидетельствует У Сумах жителям заборонили виходити на вулицю без потреби, - міськрада - Цензор.НЕТ 56а сейчас, вангую, ты совсем обленишься и начнешь про кацапов и 11.80 У Сумах жителям заборонили виходити на вулицю без потреби, - міськрада - Цензор.НЕТ 56
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"Листопад... листопад... если женщина просит" (с) то пусть получит на рюмку стекломоя. У Сумах жителям заборонили виходити на вулицю без потреби, - міськрада - Цензор.НЕТ 2159
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это те по телевизору в голову насрали?..
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Это статистика. Думаешь, Украина будет волшебным образом отличаться от Италии или Ирана?
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Коронавирус: почему именно в Италии так много жертв?.

Во-первых, средний возраст населения.
"Повышенный показатель смертности нельзя назвать абсолютно неожиданным, учитывая число проживающих в Италии очень пожилых и слабых здоровьем пациентов", - пишут исследователи.
Если средний возраст итальянских пациентов, у которых подтвержден коронавирус, составляет 63 года, то в Германии - 45 лет.
Вторая возможная причина - повышенное употребление в Италии антибиотиков. Эти препараты не действуют на вирусы, но способствуют появлению резистентных инфекций, которые могут сильно осложнить состояние тяжелобольных.
По статистике, итальянцы в среднем пьют в полтора раза больше антибиотиков, чем остальные жители Евросоюза. Итальянские фермеры, выращивающие животных, опять же используют для их лечения вдвое больше антибиотиков, чем в среднем в ЕС.У Сумах жителям заборонили виходити на вулицю без потреби, - міськрада - Цензор.НЕТ 4212Правообладатель иллюстрацииAFP
Неудивительно, что и резистентные инфекции в итальянских больницах встречаются в два с лишним раза чаще.
В общем, как было сказано выше, зерно коронавируса упало в Италии на сильно подготовленную почву.
А широкому распространению эпидемии, по мнению многих экспертов, сильно поспособствовал футбольный матч, прошедший 19 февраля в Милане. На игру из Бергамо приехало почти 50 тысяч человек - большинство из них общественным транспортом.
Первый итальянский пациент с коронавирусом, Алзано Ломбардо, был диагностирован на следующий день.
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а у нас прямо люди здоровьем отличаются?ну и общий уровень медицины, не дай бог резкий скачок тяжелых случаев, то будет еще похлеще италии...но тупые тролляки рассказывают, что то все куета, умрут только пенсионеры(как хорошо, что мы не пенсионеры, думают они)
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Я давно такое предполагала. Позже выяснится, что и по всему миру люди умирали из-за резистентности
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"Статистика"-?.А хто зту статистику составляет?Мне кажется,шо эти ,"стстисты" заодно з государственными лохотроньщиками.
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Если думать и говорить о плохом, то оно, как правило, прилипнет и его будет трудно отодрать) Не поступайте так, как Емец. Проговаривайте про себя, а лучше вслух, добрые слова. Гоните дурные мысли от себя прочь! Покажите им дулю)) Смотрите позитивные фильмы и программы. Читайте книги, которые несут в себе то, чего нам так не хватает в жизни. И всё будет хорошо!!
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Лол. То есть если у тебя болезнь, которой ты можешь заразить своих родных/друзей, и тебя просят посидеть дома, то эт у тебя Гулаг? Ты дебил? Ну, подожди месяцок.
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вся твоя "аргументация", пупсик, - это хамство и манипуляции. но тупой я. тест на IQ хошь?
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попугай ты сраный, ты совсем уже обленился, посты повторяешь?
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ты сегодня особо блещешь интеллектом. ставку за один ответ на твой высер срезали? или инфляция ***** срезала? У Сумах жителям заборонили виходити на вулицю без потреби, - міськрада - Цензор.НЕТ 7249
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ну кто бы уже кукарекал про ставки, но не тупой бот на ставке
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ідіоти.... мабуть, теж в Трускавці курси закінчували..... Перебування на свіжому повітрі, в сонячну погоду, взагалі виключає можливість підхопити цю заразу(якщо не контактувати з хворим)... Носіння маски на вулиці - повний нонсенс(тільки закриті приміщення)...
Вершина дибілізму - "посещать заведения, работа которых запрещена во время карантина"(якщо їх робота заборонена, то як їх можна відвідати... а якщо вони працюють, то куди дивиться влада?)
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Библиотеки и книжные магазины закрыты. Ломбарды открыты.
Скоро запретят в школу вообще ходить. В университеты. На работу. Покачто так и происходит. Думаю, что на 24 апреля они не остановятся.
А потом разберут все общественные автобусы энд троллейбусы и сдадут на металлолом.
У нас в городе всем миром строили огромное предприятие. Теперь от него остались рожки да ножки. Всё разобрали. Но перед этим разворовали все станки и конвейеры...
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я в курсе) Слышно, как дети бегают по подъездам и по квартирам. Им же на улицу нельзя...
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Це діти, треба їх чимось зайняти. Мені легше, своє подвір'я, кури, пси, кіт, папуга, доньці є чим зайнятись. В багатоповерхівках гірше.
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Данное решение незаконное ибо противоречит Конституции!
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ничего, скоро ещё "украинцев" из кацапии и италии подвезут, тогда и без костюма хим. защиты хер куда можно будет выйти ...
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Жители Сум хоть в курсе? А то ж Цензор.Нет не все ж читают.
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ну начнут мусора штрафовать, будут в курсе ...
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Боря Джонсон признаёт, что "мы преступно потеряли время"! Чё там порохоботня проскулит? В Сумах жителям запретили выходить на улицу без надобности, - горсовет - Цензор.НЕТ 6223
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От этого гриппа никто не захныкал
Во время весенних и зимних каникул.
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Таких эпидемий, таких эпидемий
Не знали учёные всех академий.
Откуда он взялся, откуда он вырос,
Загадочный вирус, загадочный вирус?
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Полкласса задачки решает со скрипом,
Полкласса болеет загадочным гриппом.
Таких эпидемий, таких эпидемий
Не знали учёные всех поколений.
Откуда он взялся, откуда он вырос?
Загадочный вирус, загадочный вирус.
Пусть он-то охрип от холодного кваса,
Но сразу не может охрипнуть полкласса.
Таких эпидемий, таких эпидемий
Не знали учёные всех поколений
Откуда он взялся, откуда он вырос?
Загадочный вирус, загадочный вирус
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Это противоречит Конституции! Под шумок хотят установить диктатуру!
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Пусть кто-то охрип от холодного кваса,
Но сразу не может охрипнуть полкласса.
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Скільки жителі Сум протримаються на карантині без грошей?
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У Сумах жителям заборонили виходити на вулицю без потреби, - міськрада - Цензор.НЕТ 868

А чому тільки Суми?
Гадаєш в інших містах краща ситуація?
Після 10-го квітня буде ойойой всім...
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хуже всех тем у кого удобства во дворе ))) надобность будет часто возникать )))
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Удобства на дворе в основному в тих, хто має своє подвір'я, там чужі не лазять.
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шоб срубить штраф, полиция во всех таких точках установит скрытые посты ))) (гаишники же, помню, под кабаками прятались, а когда выходцы за руль садились, тогда их и брали) ))
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Для цього є відро, а потім вночі вишиватимуть сусіду під двери🐸
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понятно обрабатывать подъезды
улицы --- зачем ?
или нам что-то не договаривают ?
если в округе метров 30 нет никого тоже нельзя выходить
/кому война барыжникам мать родна /
срочно ввести предельную наценку на товар
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В Каменском всем все по....й Смотрю в окно и вижу на детской площадке кучу детворы лет до 13. Наверное родителям не доходит еще.Ну ничего,думаю через пару недель будем друг от друга шарахаться,как от прокаженных,да поздно будет.
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Нарушение Конституции можно смело подавать иски в суды и выигрывать .если вдруг будет вказивка с Банковой судам неудовлетворять иски то прямая дорога в ЕСПЧ и уже по искам прийдется платить в евро
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"При выходе на улицу граждане должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и по требованию правоохранителей обязаны предъявить эти документы, а также сообщить свое место проживания и цель, с которой вышли на улицу."

У меня один вопрос: как менты будут проверять цель?
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надо будет показать справку из жэка
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А я сажу, что цель - почихать на улице (не запрещено ведь). Хотите проверить? Пожалуйста - ааапчхи!!
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Будет как с петардами в Киеве - они запрещены, но штраф за них законодательно не предусмотрен.
Решение в Сумах не имеет юридических оснований, посему посылание на норму закона не получится. Карантин введенный правительством таких мер не предусматривает.
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Таки да. Могут только пожурить и помахать пальчиком. "Так что нет у вас методов против Кости Сапрыкина" (с).
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И слава Богу! А то сейчас бы началась охота на ведьм
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азахахах какьой бред у нас нет такого кроме закрытия магазинов и ходит трое в маске на 10 человек все остальное работает все ходят гулябт и так дале..
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