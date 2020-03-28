EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  1628  13
Материалы по теме:
Все про:Черновицкая область (431) карантин (1630) ОГА (1683) COVID-19 (2350) коронавирус (1033)

 Количество случаев COVID-19 в Черновицкой области выросло до 59: трое пациентов в тяжелом состоянии, - ОГА

В Черновицкой области по состоянию на 28 марта зафиксированы 59 случаев коронавируса.

Об этом сообщила Черновицкая областная государственная администрация (ОГА) на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По данным ОГА, по состоянию на 15-ту час в области было выявлено 59 больных коронавирусом. В медицинских учреждениях сейчас находятся 24 человека, еще 35 человек лечатся дома, поскольку не имеют симптомов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области из-за коронавируса на карантин закрыли еще два села

Отмечается, что трое пациентов, у которых вчера диагностировали коронавирус, в тяжелом состоянии. Сейчас больные находятся на кислородной дотации. Состояние остальных зараженных коронавирусом стабильное.

Кроме того, уже 5 жителям области удалось выздороветь от коронавируса. Также зафиксирован 1 летальный случай от COVID-19.

Количество случаев COVID-19 в Черновицкой области выросло до 59: трое пациентов в тяжелом состоянии, - ОГА 01
Количество случаев COVID-19 в Черновицкой области выросло до 59: трое пациентов в тяжелом состоянии, - ОГА 02

Источник: https://censor.net.ua/n3185097
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Полный звиздец начнется уже на следующей неделе! Готовьтесь!
 показать весь комментарий
 
 
Если не будем принимать лекарство «сидидома», то да.
 показать весь комментарий
 
 
Церковь чо...
вот, кто хочет про церковь, или веру клип
https://www.youtube.com/watch?v=vrGHUsgY2WY&list=RDvrGHUsgY2WY&index=1
Ну сколько же им говорили - не иди в церковь бороться с вирусом - занесешь еще больше то...
 показать весь комментарий
 
 
Коронавирус в Одессе: инфекционку обвиняют в назначении сверхдорогих лекарств, врачи и мэрия все отрицают

Лечение первых заболевших новой коронавирусной инфекцией в Одессе проходит со скандалами.
Напомним, еще в четверг 26 марта пациент инфекционной больницы Шахин Асадов, у которого подтвердили COVID-19 рассказал, что врачи выписали ему иммуномодулятор «Биовен», одна ампула которого стоит от 8000 гривен. Всего пациент потратил за два дня 25 тысяч!

В мэрии и инфекционной больнице официально эту информацию никак не прокомментировали. Однако сегодня сегодня депутат горсовета от мэрской партии «Доверяй делам» Марина Лозовенко опубликовала на своей страничке в «Фейсбуке» гневный текст, из которого следует, что герой нашей публикации сам решил купить это лекарство.
«Больной самостоятельно решил , что ему необходим еще один препарат - биовен. Доктора согласились, что препарат хороший и может помочь, но его больница не может выдавать, так как этого препарата нет в перечне утвержденных министерством лекарств и больница не может его закупать!» - написала сторонница Геннадия Труханов.
Шахин Асадов ответил ей в комментариях, что знать не знал о таком лекарстве вообще:
«Я понятия не имел об этих лекарствах до этого времени и хотел бы дальше о них не знать, но мне медсестра принесла список лекарств и вдобавок сказала, что этих лекарств у них нет и они стоят немалых денег. И конечно же, я передал название этого лекарства своей семье, и они, быстро купив его, привезли сюда в больницу. После меня прокапали им, и сейчас я иду на поправку», - заявил пациент.
Корреспондент «Радио Свобода» Михаил Штекель выяснил, что иммуномодулятор биовен инфекционка пыталась назначить и «нулевому» одесскому пациенту» COVID-19 Максиму Г., который прилетел из США. Он отказался покупать препарат, проконсультировавшись с американским врачом. В комментариях под постом журналиста отметился вице-мэр Павел Вугельман, заявивший, что это «фейк».
Практикующие медики подтвердили нам, что биовен отсутствует в протоколе МОЗ, как и другие иммуноглобулины, но такие препараты (в частности, пентаглобин - он тоже очень дорогой) упоминаются в российских рекомендациях по лечению больных коронавирусной пневмонией. Насколько они эффективны в борьбе с инфекцией, пока не ясно: «Это мы узнаем только с опытом», - сказал один из наших собеседников.
Напомним, предыдущий министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая обещала, что все заболевшие коронавирусной инфекцией получат бесплатное лечение - для этого, мол, созданы все условия. https://dumskaya.net/news/_7379-111635/
 показать весь комментарий
 
 
Самое опасное коронавируса в том, что болезнь протекает со слабыми признаками простуды, иногда даже нет температуры, только на последней стадии появляется высокая температура и задышка и это уже пневмония...
 показать весь комментарий
 
 
1. Цей вірус придуманий в лабораторіях (дуже ймовірно как-цапських).
2. Как-цапія найменш піклується про как-цапів, не тому, що вірус, а тому що вигідно для *****, і тому, що творець вірусу, знає, як його подолати.
3. Усвідомлюючи такий перебіг подій, лідери найбагатших країн, вирішили погратися з как-цапією, створивши для неї несприятливі умови для економіки.
Їх можна зрозуміти. Кожен би це зробив на їхньому місці.
4. Коронавірус - глобальна гра в якій переможуть або комуністи на чолі з ******,
або Трамп, який назавжди увійде в історію.
(цей коментар - моя особиста думка (авторські права))
 показать весь комментарий
 
 
Це дуже багато. Бережи Господи здоров'я цих людей!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх