 С 30 марта РФ полностью закроет границу, но будет пускать жителей ОРДЛО по российским паспортам

Соответствующее постановление от 27 марта размещено на сайте российского ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Пересекать границу России смогут только дипломаты и члены официальных делегаций, водители грузового транспорта, жители Калининградской области, жители оккупированных территорий Луганщины и Донетчины с российскими паспортами, а также россияне, выезжающие из страны из-за смерти близкого родственника.

Срок действия распоряжения в документе не указан.

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Напомним, в пятницу, 27 марта, из Киева выехал поезд в Москву с 700 гражданами России, которые пожелали выехать из Украины в связи с пандемией коронавируса, в воскресенье он вернет на Родину граждан Украины.