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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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 С 30 марта РФ полностью закроет границу, но будет пускать жителей ОРДЛО по российским паспортам

Правительство Российской Федерации приняло решение о закрытии движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска.

Соответствующее постановление от 27 марта размещено на сайте российского ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Пересекать границу России смогут только дипломаты и члены официальных делегаций, водители грузового транспорта, жители Калининградской области, жители оккупированных территорий Луганщины и Донетчины с российскими паспортами, а также россияне, выезжающие из страны из-за смерти близкого родственника.

Срок действия распоряжения в документе не указан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия превратила оккупированные Крым и Донбасс в территории гуманитарной катастрофы, – МИД Украины

Напомним, в пятницу, 27 марта, из Киева выехал поезд в Москву с 700 гражданами России, которые пожелали выехать из Украины в связи с пандемией коронавируса, в воскресенье он вернет на Родину граждан Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3185096
 
 
 Топ комментарии
 
Кадыров реально запаниковал за свою жалкую жизнь. Он перекрыл любое передвижение людей в Чечне. Закрыл наглухо столицу Грозный...
Но этого ему показалось мало, слишком запуган он. Боится сдохнуть от короновируса.
Поэтому уже потребовал сажать "нарушителей", заболевших кононвирусом в изолятор, лишать их пищи и закапывать в ямах, приравняв заболевших к террористам.
По логике Кадырова, если человек вышел в магазин купить хлеб и не знал что он заражен, то его надо убить
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С 30 марта РФ полностью закроет границу, но будет пускать жителей ОРДЛО по российским паспортам - Цензор.НЕТ 6572 А Зеленский хочет мира ! Россия и Мир - взаимоисключающие понятия , если кто не в курсе ....
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Кадыров реально запаниковал за свою жалкую жизнь. Он перекрыл любое передвижение людей в Чечне. Закрыл наглухо столицу Грозный...
Но этого ему показалось мало, слишком запуган он. Боится сдохнуть от короновируса.
Поэтому уже потребовал сажать "нарушителей", заболевших кононвирусом в изолятор, лишать их пищи и закапывать в ямах, приравняв заболевших к террористам.
По логике Кадырова, если человек вышел в магазин купить хлеб и не знал что он заражен, то его надо убить
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А скока в Грозном зараженных короновирусом сейчас...?
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Мдааа....а похоже в Мацквабаде жопа жопейшая, испепеляющая бездну.
Президент распорядился быть готовым к закрытию российской столицы в любую минуту, начиная с понедельника. Однако слишком многое для этого не готово.Подготовка к закрытию Москвы включает: оформление пропусков для передвижения по городу, оформление пропусков на автотранспорт, включение номеров транспортных карт "тройка" в отдельную базу данных. То есть пользоваться метро смогут лишь те, чьи транспортные карты включены в эту базу.Из Сбера сообщают, что ВСЕ банковские терминалы в столице могут быть закрыты на выдачу и прием денег. Формальное обоснование: вирус способен жить на банкнотах до 48 часов.Не только Интернет, но и мобильная связь могут быть отключены "в случае возникновения панических настроений в обществе".
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устроит как было тогда - "сахар", обвинит.... не знаю кого и что-то сделает.

просто коротышка уже просрал знач. часть Стабфонда - братва недовольна.
Оно еще беды наделает. "Оно" = Россиюшка. а Россиюшка = "Оно"
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там вообще происходят странные вещи, посмотрите вот это:
https://www.youtube.com/watch?v=u4Xlz701Cfk
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Когда в лепрозории начнется бенефис , раша закроет им границу за 5 минут
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раша со своим лепрозорием не может и не хочет справляться, ей по фиг на своих.
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С 30 марта РФ полностью закроет границу, но будет пускать жителей ОРДЛО по российским паспортам - Цензор.НЕТ 6572 А Зеленский хочет мира ! Россия и Мир - взаимоисключающие понятия , если кто не в курсе ....
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такое рисуют и дети ордло, кто они и как их называть не знаю.
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Две фотографии с торжества в честь дня рождения сестры Игоря Крутого Аллы 13 марта. Лещенко - Крутой- Песков -? Песков! ты донес привет к х..лу?)

Лещенко целовался с Громовым и еще....там груповуха с короною была ...
С 30 марта РФ полностью закроет границу, но будет пускать жителей ОРДЛО по российским паспортам - Цензор.НЕТ 7510 С 30 марта РФ полностью закроет границу, но будет пускать жителей ОРДЛО по российским паспортам - Цензор.НЕТ 4551
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Главное чтобы в Украину их не пускать. Глядишь, и так по одному на паРашу и свалят. Скатертью дорога- лугандоны👌
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отлично! пусть они туда поедут, и там сдохнут!
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кацапы как раз и свозят в ордло всех инфецированых ..
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ДНР в одностороннем порядке закрыла границу с ЛНРС 30 марта РФ полностью закроет границу, но будет пускать жителей ОРДЛО по российским паспортам - Цензор.НЕТ 3181
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"Международная панорама", продолжение хроники о жизни **@нутых стран

С 30 марта РФ полностью закроет границу, но будет пускать жителей ОРДЛО по российским паспортам - Цензор.НЕТ 5306
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Меньше чем за месяц - 38 смертей. Коронавируса в ДНР официально нет.С 30 марта РФ полностью закроет границу, но будет пускать жителей ОРДЛО по российским паспортам - Цензор.НЕТ 8923С 30 марта РФ полностью закроет границу, но будет пускать жителей ОРДЛО по российским паспортам - Цензор.НЕТ 8370
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