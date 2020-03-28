 С 30 марта РФ полностью закроет границу, но будет пускать жителей ОРДЛО по российским паспортам

Соответствующее постановление от 27 марта размещено на сайте российского ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
Пересекать границу России смогут только дипломаты и члены официальных делегаций, водители грузового транспорта, жители Калининградской области, жители оккупированных территорий Луганщины и Донетчины с российскими паспортами, а также россияне, выезжающие из страны из-за смерти близкого родственника.
Срок действия распоряжения в документе не указан.
Напомним, в пятницу, 27 марта, из Киева выехал поезд в Москву с 700 гражданами России, которые пожелали выехать из Украины в связи с пандемией коронавируса, в воскресенье он вернет на Родину граждан Украины.
Но этого ему показалось мало, слишком запуган он. Боится сдохнуть от короновируса.
Поэтому уже потребовал сажать "нарушителей", заболевших кононвирусом в изолятор, лишать их пищи и закапывать в ямах, приравняв заболевших к террористам.
По логике Кадырова, если человек вышел в магазин купить хлеб и не знал что он заражен, то его надо убить
Президент распорядился быть готовым к закрытию российской столицы в любую минуту, начиная с понедельника. Однако слишком многое для этого не готово.Подготовка к закрытию Москвы включает: оформление пропусков для передвижения по городу, оформление пропусков на автотранспорт, включение номеров транспортных карт "тройка" в отдельную базу данных. То есть пользоваться метро смогут лишь те, чьи транспортные карты включены в эту базу.Из Сбера сообщают, что ВСЕ банковские терминалы в столице могут быть закрыты на выдачу и прием денег. Формальное обоснование: вирус способен жить на банкнотах до 48 часов.Не только Интернет, но и мобильная связь могут быть отключены "в случае возникновения панических настроений в обществе".
просто коротышка уже просрал знач. часть Стабфонда - братва недовольна.
Оно еще беды наделает. "Оно" = Россиюшка. а Россиюшка = "Оно"
https://www.youtube.com/watch?v=u4Xlz701Cfk
Лещенко целовался с Громовым и еще....там груповуха с короною была ...