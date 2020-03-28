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 Полиция имеет техническую возможность отслеживать перемещения людей во время карантина, но об этом речь не идет, - Аваков

Министерство внутренних дел имеет техническую возможность отслеживать перемещения людей для соблюдения карантина, однако на данный момент речи об этом не идет.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью "Бабелю", отвечая на вопрос готовы ли правоохранительные органы в случае чрезвычайного положения отслеживать перемещение людей, чтобы соблюсти карантин, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что выступает против отслеживания перемещений людей даже в случае чрезвычайного положения.

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"Но если в случае чрезвычайного положения правоохранителям предоставят право нарушать приватность человека таким образом, то технически мы к этому готовы", - подчеркнул министр.

Аваков также уточнил, что на сегодняшний день ресурсов Национальной полиции и Национальной гвардии достаточно для того, чтобы поддерживать порядок в стране: "Сегодня наших сил достаточно, чтобы поддерживать порядок. Единственная важная проблема — средства защиты. Благодаря дополнительным средствам из резервного фонда мы, в том числе напрямую, покупаем их [средства защиты] в Китае. Скоро будет очередной рейс. Как правило, это защитные комбинезоны и респираторы — их можно использовать дольше, чем маски. Очень важный вопрос — средства дезинфекции на спиртовой основе, антисептики. Феноменальная вещь, Украина — один из крупнейших в Европе производителей спирта, в том числе технического, на основе которого делают антисептики. Но сейчас они у нас дефицит, продаются по бешеным ценам. Поэтому по моей инициативе мы на заседании правительства приняли решение — открыть все спиртовые заводы на полную катушку, включая те, что последние годы "придерживали", чтоб не было перепроизводства. Экспорт спирта запрещен. Еще одна проблема — акциз на технический спирт".

Источник: https://censor.net.ua/n3185095
 
 
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Глаза Большого брата Авакяна следит за нами
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молодец, патриот. только армян еще не было во власти у нас.
а то все уже были, даже Ехануров, бурят, и Богдан, тоже так же и прочие таки да. А, был кравчук, но он советской нацианальности. А, один был.... да ито Бджоляр Полиция имеет техническую возможность отслеживать перемещения людей во время карантина, но об этом речь не идет, - Аваков - Цензор.НЕТ 7267
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можем но не будем об этом )))
а надо бы!!!! ибо очень много вернулось из очагов и дай Боже чтоб без "сюрпризов"
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К перевороту готов,к отслеживанию готов...."Пионер Аваков"
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конечно имеет, столько бабок на вас выделили, значит работайте. Это нужно было начать уже давно и дубинками запасайтесь, что бы пофигистов учить.
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Сенс не в тому, що єврей армянський, а те що все бачить! Курва!
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Министерство внутренних дел имеет техническую возможность отслеживать перемещения людей для соблюдения карантина

Надо использовать. Заехал в Украину - наручником к батарее и перемещайся сколько влезет.
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кто бы сомневался, нарушать приватность человека любым образом, ето мы умеем, ето нам тока дай.
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Какой смысл? Пока распространение, по непонятным причинам, мало, как ни стремятся ухудшить ситуацию эвакуацией. До эпидемической границы весьма далеко. Посмотрите на рашу, что там творится. Не нужно бежать впереди паровоза.
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Гы-гы-гы...
Зебилы, за вами следят!
Все под шконку!
Спутник Лыбедь слышали?
Аваков видит даже как вы пукаете!
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Полиция имеет техническую возможность отслеживать перемещения людей во время карантина, но об этом речь не идет, - Аваков - Цензор.НЕТ 3153










Я так понимаю,что эту спец-группу,потом будут разыскивать,после контактов с контактами.
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