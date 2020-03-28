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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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 Ресурсы ВСУ придется привлечь к борьбе с распространением коронавируса в ближайшие недели, - Смешко

Украина должна готовиться к привлечению военнослужащих Вооруженных сил к борьбе с распространением коронавируса уже в ближайшее время, считает экс-глава Службы безопасности Украины, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко.

"Ведущие страны мира успешно используют вооруженные формирования для противодействия коронавирусу, привлекают, в том числе, и медицинские мощности армии. Стремительный рост количества больных в нашей стране свидетельствует о том, что ресурсы военных придется задействовать уже в течение следующих 1-2 недель", - подчеркивается в заявлении, обнародованном пресс-службой Смешко, передает Цензор.НЕТ.

Смешко подчеркнул, что заболеваемость в Украине будет расти по экспоненциальной модели, для которой характерен мгновенный рост количества инфицированных.

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"В результате носителями вируса станут в большинстве те люди, которые не выезжали за пределы Украины. Именно такой сценарий мы видим в Италии, Испании и Великобритании. Наша медицинская система не готова адекватно среагировать на такой вызов и даже всплеск волонтерства и благотворительности не спасет ситуацию. Единственный выход - уже сейчас планировать и готовиться к широкому привлечению ресурсов Вооруженных сил Украины, Нацгвардии и Службы безопасности Украины для противодействия коронавируса. Судя по динамике заболеваемости, это может произойти в течение 1-2 недель", - заявил он.

По словам Смешко, на сегодняшний день у действующей власти есть возможность усилить привлечение армии и других вооруженных формирований к борьбе с коронавирусом, а также обеспечить четкую координацию и эффективное управление всей инфраструктурой.

"Сейчас необходима немедленная инвентаризация всех имеющихся ресурсов ВСУ, Нацгвардии и СБУ, которые могут быть применены в противодействии эпидемии, особенно средств защиты, военно-полевых госпиталей и оборудование для них. Также необходимо проверить способность системы территориальной обороны к активации в рамках борьбы с коронавируса. Все это нужно осуществить буквально за несколько дней, ведь времени катастрофически мало", - убежден Смешко.

Источник: https://censor.net.ua/n3185094
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Казну разворовали теперь за армию взялись.
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P.S.Улавливаете разницу между ПРИВЛЕЧЬ ВСУ и ПРИВЛЕЧЬ РЕСУРСЫ ВСУ?
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"Украина должна готовиться привлечению военнослужащих Вооруженных сил к борьбе с распространением коронавируса..... " Ресурсы нельзя использовать без привлечения военнослужащихИсточник: https://censor.net.ua/n3185094
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Ты еще не заразился? C твоей логикой у тебя все еще впереди.
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А кто такой смешко в этой стране, что он указывает на привлечение ресурсов ВСУ?
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Вот именно, что начали забывать. Приходиться делать очевидные заявления.
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О 6ку кума ***** довно не слышно было. Следующий ляшко должен чето сказать😷
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а, агент ФСБ Смешко и собутыльник Гордона... Ресурсы ВСУ придется привлечь к борьбе с распространением коронавируса в ближайшие недели, - Смешко - Цензор.НЕТ 5943
ментов и нац.гвардию нужно привлечь... - их как собак не резанных на каждом углу...
ВСУ не трогайте, ВСУ занято обороной...
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в порядке версии - Путин распылит над окопами вирус, а когда вспыхнут бунты, он "введет" и мир ниче не скажет, разве что Польша рыпнется.
Ну невозможно же настолько тупить то(я про нашу власть). нигде нет такого шоб столько людей тупо распустили по домам, то есть заражать других.
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Привлекать надо все силы ВСУ: рядовой состав, генеральский, ПВО, подразделения "Альфа", ВМС, ВВС, всех сотрудников СБУ, МВД,... всё, чтобы спасти страну!
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Да, тут вы правы, использовать ресурсы ВСУ и всё, что вы перечислели, в борьбе с ЗЕвирусом.
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Даа-ва! Наа-гнетай! Маа-ладец! Полу-чишь медаль!(мертвец).
Не ну че, нормально задвинул.

Давай еще солдат заразить и тогда .... я и говорю - Путину тогда "ввести" будет гораздо легче.
Баканов, проверь этого .... человека?
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Оооооо, всплыло, говно. Ресурсы ему ВСУ подавай. А может сначала используем рессурсы кипрского ТОВ "Квартал 95"?
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Но сперва всё таки ТОВ "Квартал 95". Так сказать - в первую очередь и под нумером 1.
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Хочется сказать Смешко - Все уже украдено. Сейчас необходима немедленная инвентаризация всех имеющихся ресурсов.
Там уже мышь повесилась.
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Ресурсы ВСУ надо привлечь, чтобы выкинуть зебилов и рыгов из страны (а многих, кто этого заслуживает- и прикопать поглубже ). А с коронавирусом после этого Украина и сама справится.
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Они этого не сделают,как не сделали многое из того,что можно было сделать. Так что....Да поможет нам Бог!
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Не надо врать это будет диктатура через 2 недели у людей закончится запас прочности и все нужно удержать в стойле
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А найкраще - це зробити навпаки , ніж пропонують пердуни Смішки . А ще , як виявилось , основне джерело зараження в Україні це вони . Ну і з біографії видно - досвідчений "професіАНАЛ" по розвалу силових структур . Ніяк не заспояться - ще й каркають при цьому . Йди вже на пенсію , муділо !
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Смешко зараз ніхто не буде слухати, бо зевлада себе рятує.
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ну с кацаповирусом похоже уже бороться нет смысла ...
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характерные такие патрийные щечки у товарища, он ерунды не скажет...
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давно пора , поиграли с вирусом в демократию ,нажрались вируса свободы ,пора по будкам принудительно его переваривать !!!
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