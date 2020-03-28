 Ресурсы ВСУ придется привлечь к борьбе с распространением коронавируса в ближайшие недели, - Смешко

"Ведущие страны мира успешно используют вооруженные формирования для противодействия коронавирусу, привлекают, в том числе, и медицинские мощности армии. Стремительный рост количества больных в нашей стране свидетельствует о том, что ресурсы военных придется задействовать уже в течение следующих 1-2 недель", - подчеркивается в заявлении, обнародованном пресс-службой Смешко, передает Цензор.НЕТ.
Смешко подчеркнул, что заболеваемость в Украине будет расти по экспоненциальной модели, для которой характерен мгновенный рост количества инфицированных.
"В результате носителями вируса станут в большинстве те люди, которые не выезжали за пределы Украины. Именно такой сценарий мы видим в Италии, Испании и Великобритании. Наша медицинская система не готова адекватно среагировать на такой вызов и даже всплеск волонтерства и благотворительности не спасет ситуацию. Единственный выход - уже сейчас планировать и готовиться к широкому привлечению ресурсов Вооруженных сил Украины, Нацгвардии и Службы безопасности Украины для противодействия коронавируса. Судя по динамике заболеваемости, это может произойти в течение 1-2 недель", - заявил он.
По словам Смешко, на сегодняшний день у действующей власти есть возможность усилить привлечение армии и других вооруженных формирований к борьбе с коронавирусом, а также обеспечить четкую координацию и эффективное управление всей инфраструктурой.
"Сейчас необходима немедленная инвентаризация всех имеющихся ресурсов ВСУ, Нацгвардии и СБУ, которые могут быть применены в противодействии эпидемии, особенно средств защиты, военно-полевых госпиталей и оборудование для них. Также необходимо проверить способность системы территориальной обороны к активации в рамках борьбы с коронавируса. Все это нужно осуществить буквально за несколько дней, ведь времени катастрофически мало", - убежден Смешко.
ментов и нац.гвардию нужно привлечь... - их как собак не резанных на каждом углу...
ВСУ не трогайте, ВСУ занято обороной...
Ну невозможно же настолько тупить то(я про нашу власть). нигде нет такого шоб столько людей тупо распустили по домам, то есть заражать других.
Не ну че, нормально задвинул.
Давай еще солдат заразить и тогда .... я и говорю - Путину тогда "ввести" будет гораздо легче.
Баканов, проверь этого .... человека?
Там уже мышь повесилась.