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 Первый случай коронавируса официально подтвержден на Харьковщине. ВИДЕО

Заболевший мужчина находится в самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме.

Об этом в видеообращении сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, информирует Цензор.НЕТ.

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"На Харьковщине зафиксирован официально первый случай коронавируса. Лицо находится в самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме. Круг контактных лиц известен. Эти лица находятся под наблюдением врачей, проводятся соответствующие медицинские работы. Ситуация полностью контролируемая", - подчеркнул председатель ХОГА.

По его словам, госпитализация мужчине не нужна.

Алексей Кучер отметил, что область обеспечена тест-системами на выявление коронавируса. Решение по их использованию принимает врач.

По данным местного издания Медиапорт, пациенту меньше 30 лет, недавно он вернулся из Франции.

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По данным пресс-службы ОГА, в контакте с больным было 17 человек. Все они находятся в самоизоляции. В обладминистрации также уточнили, что указанный случай является подтвержденной подозрением, о которое 25 марта сообщило в Харьковском лабораторном центре.

Напомним, вечером 25 марта в Харьковской области было зарегистрировано одно подтвержденное подозрение на COVID-19. Главный государственный санитарный врач Харьковской области, директор Харьковского областного лабораторного центра Минздрава Любовь Махота тогда сообщила, что подтвержденный в области случай не учитывается, поскольку алгоритмом ВОЗ предусмотрено обязательное подтверждение в национальной референс-лаборатории в Киеве.

Источник: https://censor.net.ua/n3185093
 
 
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В Одессе первый зараженный коронавирусом узнал о неправильном результате теста через 12 дней из сми https://www.youtube.com/watch?v=GRYQbIHijeo&feature=emb_title
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Бедный видать в франции жабок захотелось пожрать
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Да завидует лаптеногий. Ему не увидеть ни Риму ни Парижу никогда!
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У Франції від коронавірусу померла 16-тирічна дівчина. У неї не було ніяких проблем зі здоров'ям до того...
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Бездарное правление квартального "гения" во всей красе. Нагнать в страну сотню тысяч туристов и гастербайтеров без принудительного двухнедельного карантина, при этом полностью остановить экономику страны, чтобы никто из аборигенов не заразился - этот случай войдет в хрестоматии, как самый талантливый способ в кратчайшие сроки сделать 15% трудоспособного населения - безработными.
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я подумал это чел. из больницы...а это кучер
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