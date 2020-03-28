 В стране есть компетентные люди, переворота бояться не нужно. Тем, кто муссирует эту тему, могу сказать одно - идиоты, - Аваков

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью "Бабелю", отвечая на вопрос о слухах касательно возможного госпереворота и установления диктатуры, передает Цензор.НЕТ.
"Тем, кто так думает и муссирует эту тему, могу сказать одно — идиоты! Я буду счастлив заниматься тем, что мне нравится, а не обслуживать товарищей, которые чего-то боятся, а потом просят "вот сейчас спасите нас". Давайте радоваться, что в стране находятся компетентные люди. За эти качества я уважаю своих сотрудников. Но другие думают иначе, говорят: "О, с*ка, статью написал — наверное, хочет быть президентом". Нет, я просто выполняю свою работу так, как должен. Я один из самых опытных членов правительства, поэтому могу, хочу и буду высказываться на любую тему. А президент у нас выполняет свою функцию, и у нас хороший президент. И премьер-министр тоже не дурак, а трудолюбивый, адекватный человек. Поэтому не бойтесь переворота. Если переворот будет, мы его победим в пользу украинского народа", - заявил он.
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Петя пришёл к власти, 2014 г. - 8 грн. за доллар
Петя у власти, 2015 г. - 25 грн. за доллар.
Скоро орден получит.
Давайте радоваться, что в стране находятся компетентные люди? С тобой коксом Бубочка делиться? Гребе, щи шо? Овоща не спас Беркут и вас не спасет ваши ручные мусора.
Хлебопекари призывают власть ограничить экспорт зерна во избежание подорожания хлеба.
Союз «Мукомолов Украины» и Всеукраинская ассоциация пекарей призывает ограничить экспорт зерновой продукции продовольственной группы с целью недопущения резкого роста цены на хлеб.
Об этом свидетельствует обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко.