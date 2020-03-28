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 Политика Украины
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Все про:Аваков (3012) диктатура (122) переворот (251)

 В стране есть компетентные люди, переворота бояться не нужно. Тем, кто муссирует эту тему, могу сказать одно - идиоты, - Аваков

Украинцам не стоит бояться государственного переворота.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью "Бабелю", отвечая на вопрос о слухах касательно возможного госпереворота и установления диктатуры, передает Цензор.НЕТ

"Тем, кто так думает и муссирует эту тему, могу сказать одно — идиоты! Я буду счастлив заниматься тем, что мне нравится, а не обслуживать товарищей, которые чего-то боятся, а потом просят "вот сейчас спасите нас". Давайте радоваться, что в стране находятся компетентные люди. За эти качества я уважаю своих сотрудников. Но другие думают иначе, говорят: "О, с*ка, статью написал — наверное, хочет быть президентом". Нет, я просто выполняю свою работу так, как должен. Я один из самых опытных членов правительства, поэтому могу, хочу и буду высказываться на любую тему. А президент у нас выполняет свою функцию, и у нас хороший президент. И премьер-министр тоже не дурак, а трудолюбивый, адекватный человек. Поэтому не бойтесь переворота. Если переворот будет, мы его победим в пользу украинского народа", - заявил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185092
 
 
 Топ комментарии
 
стране нужен АнтиЗЕптик!
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Рюкзаков, а с чего ты взял, что народ Украины боится переворота? Народ Украины боится только того, что при перевороте не все, кто этого заслуживают, будут висеть на фонарях. В стране есть компетентные люди, переворота бояться не нужно. Тем, кто муссирует эту тему, могу сказать одно - идиоты, - Аваков - Цензор.НЕТ 262
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Чтоб ты съел, да только не п#здел, во деловар нашёлся, срамота одна, да и только. У країні є компетентні люди, перевороту не бійтеся. Тим, хто роздмухує цю тему, можу сказати одне - ідіоти, - Аваков - Цензор.НЕТ 3745
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ой вей...есть много компетентных людей...авакоф знает чито гаварит ...
У країні є компетентні люди, перевороту не бійтеся. Тим, хто роздмухує цю тему, можу сказати одне - ідіоти, - Аваков - Цензор.НЕТ 4642

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про курс доллара ещё скажи
Петя пришёл к власти, 2014 г. - 8 грн. за доллар
Петя у власти, 2015 г. - 25 грн. за доллар.
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Киздишь свинья . Петя пришёл к власти при баксе под 40 . А уже при нём доллар начал опускаться. Иди , у бени отсоси.
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И ШО етот мусор ляпнул по понятиям?, я так и не понял.
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Вот как этот мудак заговорил. **********, мол, у нас хороший. Грош цена такому "хорошему" **********у.
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Хорошо вылизал Зебилу. Молодец!
Скоро орден получит.
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аваков - бессменный министр МВД при Порошенко
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Зеленський і його шайка це зграя саботажників і зрадників ! Українські вчені розробили дуже ефективний тест на коронавірус і "уряд " замість того щоб почати массове виробництво ,відправляє науковців в неоплачувану відпустку !!! Якщо Аваков не хоче в країні бунту , то повинен зупинити цих саботажників !
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Так вже і зараз в Україні майже диктатура. Вся влада в слуг. Що хочуть, те і роблять, незважаючи на Конституцію і закони. Змінюють закони під свої інтереси. То переворот може бути тільки АНТИдиктаторський.
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идиоты, - Аваков/Некоторые министры жаждут мести за "рюкзаки", - Сытник о своем включении в список коррупционеров.- "Идиотов - жалко, им надо помогать", - Аваков ответил Сытнику/Как назвать с ним не согласных Аваков не напрягается.
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Орден Георгия Победоносца ему , да по-больше ! И маршала МВД .
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Сказал не надо бояться переворота. Переворот это хорошо, его не надо бояться. У нас есть грамотные люди способные провести переворот.
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Ах ты же мразь, забыла свои посты "мусора не люди"? Как к кормушке присосалась - так сразу точку зрения поменяла, мразь?
Давайте радоваться, что в стране находятся компетентные люди? С тобой коксом Бубочка делиться? Гребе, щи шо? Овоща не спас Беркут и вас не спасет ваши ручные мусора.
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"самьій опьітньій", передай своему хорошему преЗеденту, чтобьі люди оставшиеся без масок по вашей милости, еще и не голодали.
Хлебопекари призывают власть ограничить экспорт зерна во избежание подорожания хлеба.


Союз «Мукомолов Украины» и Всеукраинская ассоциация пекарей призывает ограничить экспорт зерновой продукции продовольственной группы с целью недопущения резкого роста цены на хлеб.
Об этом свидетельствует обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко.
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