 Лукашенко не хочет менять распорядок жизни из-за пандемии коронавируса: Лучше умереть стоя, чем жить на коленях

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на госагентство БелТА.

"Лучше умереть стоя, чем жить на коленях", - цитирует госагентство слова Лукашенко, сказанные журналистам телеканала ОНТ во время состоявшегося в субботу хоккейного матча.

Таким образом президент прокомментировал слова о том, что никакие вирусы не влияют на его график.

Журналисты спросили президента: может ли что-то остановить его от выхода на лед. "А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю... Здесь нет вирусов никаких. Это холодильник (ледовая площадка - ИФ). Самое лучшее здоровье! Лучше, чем спорт, особенно лед (ничего нет). Антивирусное лекарство, самое настоящее", - сказал Лукашенко.

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