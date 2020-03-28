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 Лукашенко не хочет менять распорядок жизни из-за пандемии коронавируса: Лучше умереть стоя, чем жить на коленях

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Именно поэтому никакие вирусы не могут повлиять на его график.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на госагентство БелТА.

"Лучше умереть стоя, чем жить на коленях", - цитирует госагентство слова Лукашенко, сказанные журналистам телеканала ОНТ во время состоявшегося в субботу хоккейного матча.

Таким образом президент прокомментировал слова о том, что никакие вирусы не влияют на его график.

Журналисты спросили президента: может ли что-то остановить его от выхода на лед. "А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю... Здесь нет вирусов никаких. Это холодильник (ледовая площадка - ИФ). Самое лучшее здоровье! Лучше, чем спорт, особенно лед (ничего нет). Антивирусное лекарство, самое настоящее", - сказал Лукашенко.

Читайте также: Лукашенко не планирует отменять парад в Беларуси: "Господь нас должен хранить от коронавируса"

Источник: https://censor.net.ua/n3185090
 
 
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Це путіну розкажіть пане Лукашенко, про коліна...
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Гордый мудрый Батька... В своем репертуаре, чо
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Це путіну розкажіть пане Лукашенко, про коліна...
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Так они тысячи приехавших в страну до закрытия границ отправили по пансионатам на настоящий карантин.
У них 100 заболевших - все под контролем, все из тех, кто из заграницы приехал. Всё локализовано.
Страна маленькая, приехавших мало было - справились.
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Заболевших могло быть еще меньше, если бы сотню тестов не завезли.
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Не обольщайся, один священник даст полизать иконьі толпе и вьі только через две недели узнайте, что у вас 1000 носителей разносят дальше заразу.
Велком в реальность)
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Та Вьі шо...местньіе пишут про битком забитьіе больницьі. Пневмония.
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Непотопляемый бацька. Запер всех своих вирусоносых турыстов за границей и в ... не дует. Лукашенко не хочет менять распорядок жизни из-за пандемии коронавируса: Лучше умереть стоя, чем жить на коленях - Цензор.НЕТ 58
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рекомендую потратити 10 хв

Латвийский доктор Петерис Апинис на своей страничке в Фейсбуке на русском языке дал латвийцам (и не только) максимально конкретные советы о том, как переболеть коронавирусом, но максимально легко.



Лукашенко не хочет менять распорядок жизни из-за пандемии коронавируса: Лучше умереть стоя, чем жить на коленях - Цензор.НЕТ 3031

https://zakarpatia.info/desyat-rekomendaczij-yak-perehvority-kornavirusom-ale-maksymalno-legko/?unapproved=289&moderation-hash=949cb9f3ff54853b1f8f8e70222359a9#comment-289





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конечно стоит прочесть, но вот выполнение этих деиствительно полезных и хороших совтов не так лехко. Кстати, эти правила и так все знает, но не соблюдает.
Да ещё, он нарколог и не ждите от него что то ух и ах о вирусах, вот тут всё правильно: Доктора умны. Лучше верить врачу, чем политическим лидерам. В телевизоре и в интернете верьте специалистам по инфектологии и вирусологии;

Не верьте советам употреблять алкоголь как лекарство от вируса! Алкоголь открывает для вируса ворота дыхательных путей, подавляет защиту организма. В качестве смертоносного дезинфекционного средства для вируса употребляется раствор спирта, который составляет по меньшей мере 60 градусов. Если вы приобрели такой крепкий алкогольный напиток, спускайте его на салфетку и чистите руки и поверхности;

........
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это не панацея, согласен - это просто посыл нации о благоразумии и не впадать в панику...- а советы очень реальные и дельные.... да знаем - да , и как правило игнорируем - такова наша природа...- а потом всегда звоним в полицию и врачам ...- и требуем и просим Лукашенко не хоче міняти розпорядок життя через пандемію коронавірусу: Краще померти стоячи, ніж жити навколішки - Цензор.НЕТ 4131
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Почему умные люди- простые доктора в Латвии, а дебилы сидят в правительствое Украины и работают Комаровскими? Лукашенко не хоче міняти розпорядок життя через пандемію коронавірусу: Краще померти стоячи, ніж жити навколішки - Цензор.НЕТ 7426
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Как на меня очередная куча банальщины для самопиара...
Лечить свои хронические заболевания(С)

Да они блин потому и называются хроническими, что не поддаются полному излечению. а если их не контролировать то гыкнешь по быстрому и без вируса... оставь диабетика или астматика без их лекарств - и никакого вируса не надо!
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Ды каб ты і здох ад гэтага каранавіруса.
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Это вам не поможет, т.к . Ваша проблема сидит в Кремле!
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ну..не буди лихо пока оно тихо...а лучше съезди-ка в мацкву...расцелуй троекратно *****
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Лукашенко - це типовий ЗЕбіл(ДЕбіл). Епідемія буде тривати 3 роки, як аналогічні епідемії і потрібно скоритися з реальністю, що на одну людину потрібно виділяти 100 грамів крупи і більше нічого. Зараз така можливість є, у 1933 про таке лише мріяли.
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Так ничего не мешает собирать урожай.
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Никакой грипп дольше трёх месяцев не живёт. Просто эта разновидность результативно бьёт в жизненно важный орган. Два года,.три года, все умрём. ..- полная херня. В мае начнём забывать.
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Я себе такое буду делать, а может и лучше.
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Результат за пять минут: в США запускают производство революционных тестов на коронавирус4.1т15:32, 28.03.2020Читать материал на украинскомAbbott Laboratories запустит массовое изготовление быстрых тестов на коронавирус.
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Беларусь как была колонией Московии ,так и осталась и с колен не вставалаЛукашенко не хочет менять распорядок жизни из-за пандемии коронавируса: Лучше умереть стоя, чем жить на коленях - Цензор.НЕТ 5017
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Дебил.
Вирусу пох на твое мнение.
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более того - практика показывает, что тому, кто особенно куражится над проблемой, эта проблема достанет из принципа
Нафиг ото надо шутить в таком возрасте?
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Такий же гидкий диктатор як Кастро або путєн.
На лукашенка точто апарата штучної вентиляції легень вистачить і достатньо лікарів. Але це за рахунок інших людей. Потвора.
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Тот случай, когда пожилой электорат стал больше поддерживать Рашку, а не бацку и поэтому его можно немного проредить.
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"Лучше умереть стоя, чем жить на коленях", - плагіат?
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Добра,Али.Да просто всё перекрыл без объявления карантина.Моим снова на неделю отложили вылет.И не чартер,как он говорил.Просто редкийчеловек-дурогон.
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Турецкий супермаркет работает, товара валом внутри и на улице -- людей: 4 мужика и одна барышня, в платке, но без детей и без мужа. Вообще турок в городе не видно. Съездил вдоль речки из Центра, километров на 5 -- там луга и красотень -- народ на травке валяется, педалит, роликает, доскачит, променадничает в достаточно большом количестве, но мусульман вообще никаких, даже сирийцев...
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Так у Вас все супер і короновірус Вам допомагає!😄
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як колись - стара добра заможна Німеччина
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У нас везде таблички -- изображение вируса и две фигурки -- мужская и женская -- в запрещающих знаках. Написано: Соблюдайте дистанцию 1,5 метра!
...снизу приписано от руки: От женщин! *)
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Слова видного деятеля испанской коммунистической партии Долорес ******** (1895-1989), которую товарищи по партии называли «Пассионарней» («Пламенная») за ее страстные выступления против франкистского режима и в защиту демократических ценностей.
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кто знает, сколько **** забывает за игру этот разгонятель небес?
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он когда на лед выпадает, в шлеме задом наперед, они уже все забитые в воротах лежат)))
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Точно меньше Пути, который то 6, то 8 за игру с бывшими профессионалами забивает
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Доля здравого смысла в его словах конечно же есть. Но с другой стороны можно на пол-года притормозить но потерять меньше людей. С голодухи всеравно сейчас никто не умоет если конечно не будет какого-то глобального катаклизма.
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а то, что потеряем на притормаживании (людей в том числе) - это, конечно, фигня? жадность - это плохо!
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А Бацка пример показать не хочет как надо стоя умирать? А то что-то мне кажется, что в случае первого чиха лучшие врачи, оборудование и реаниматологи страны( а может и зарубежья) окажутся у его койки как по волшебству и будут его у смерти зубами вырывать. Так можно быть храбрым.
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Поехавший братишка, дядь Лукавый....
просто если насморк подхватит, то на коленях призовет врачей из Германии, а они такие: - нет. мы лечим граждан, а не дебилов с клюшками.
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а такую поговорку "у бреженого всегда ... толще" саныч не знает видимо...
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такой себе белорусский долорес ********* )) с по новому -"но пацанам!" )
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Разница между обычной работой и трудовым героизмом можно легко пояснить на примере яичницы с беконом: курица на неё просто поработала, а вот свинья - героически пожертвовала собой.
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Один говорят от вируса на Валдай свалил - (на поверку не хочет в рай).
Второй смелый такой, потому как больничку за пол ярда $ успел себе отстроить.
Нет, вирус их не возьмет - "кому суждено быть повешенным - тот не утонет". Спросите у Каддафи и Хуссейна.
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Обезопасить себя или других во время инфекционной болезни-это жить на коленях?
Дешевые понты.
Пусть люди болеют...о своей шкуре там заботяться...
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Хммм....есть такая вещища, называется....сибирская язва. И енто ..всего лишь разработанная бактерия. В двух словах...

Общепринятое на сегодняшний день наименование сибирской язвы - антракс, от др.-греч. ἄνθραξ «уголь, карбункул»: такое название было дано по характерному угольно-чёрному цвету сибиреязвенного струпа при кожной форме болезни.
Возбудитель сибирской язвы - бацилла Bacillus anthracis. Она представляет собой крупную спорообразующуюграмположительную палочку размером 5-10 × 1-1,5 мкм. Бациллы сибирской язвы хорошо растут на мясопептонных средах, содержат капсульный и соматический антигены и способны выделять экзотоксин, представляющий собой белковыйкомплекс, состоящий из вызывающего отёк (повышение концентрации цАМФ), протективного (взаимодействует с мембранами клеток, опосредует активность других компонентов) и летального (цитотоксический эффект, отёк лёгких) компонентов. Капсула - антифагоцитарная активность.
Сибиреязвенная бактерия вне организма при доступе кислорода образует споры, вследствие чего обладает большой устойчивостью к высокой температуре, высушиванию и дезинфицирующим веществам. Споры бактерий сибирской язвы могут сохраняться годами; пастбище, заражённое испражнениями и мочой больных животных, может долгие годы сохранять сибиреязвенные споры. Вегетативные формы сибиреязвенной палочки быстро погибают при кипячении и воздействии обычных дезинфектантов. При автоклавировании споры при температуре 110 °C гибнут лишь через сорок минут. Сухой жар при температуре 140 °C убивает споры через два с половиной - три часа. Прямые солнечные лучи споры сибирской язвы выдерживают в течение десяти - пятнадцати суток. И ...собственно ...далее про Минск!!!
Последний случай этого заболевания среди животных зарегистрирован в д. Хотомель Столинского района 10 августа 2019 года. По данным санитарно-эпидемиологической службы г. Минска, всего на территории РБ зарегистрировано 505 почвенных очагов сибирской язвы.
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А понтов сколько то. Зачес, без своей шушары ты обычный чел, как и *****, кстати.
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Лукашенко не хоче міняти розпорядок життя через пандемію коронавірусу: Краще померти стоячи, ніж жити навколішки - Цензор.НЕТ 1383
Ещё один момент, который следует учесть - срок созревания и период посадки растений. При грамотном планировании возможно получить по урожаю двух различных культур с одного участка. Например, в начале весны можно посадить лук на перо или редис, а после их сбора на этой же делянке посеять бахчевые культуры или помидоры.Грядки и дорожки между ними должны иметь удобные форму и размер. Следует выбрать такую ширину делянки, чтобы с обеих сторон можно было достать до её середины (оптимально - от 80 до 100 см). Что касается тропинки, то она должна быть такой, чтобы по ней было удобно ходить, а ещё лучше - чтобы свободно проезжала садовая тачка.
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Как здОрово! Столько труда! И сколько витаминов!) А Вы не выращиваете у себя на участке деревья? Например, инжир?
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За неимением лучшего, белорусов решили понтами лечить.
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и это правильно ! плешивый бог сказал в рай, значит в ад !
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В Одессе первый зараженный коронавирусом узнал о неправильном результате теста через 12 дней из сми https://www.youtube.com/watch?v=GRYQbIHijeo&feature=emb_title
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Мобильный огород станет прекрасной идеей при отсутствии отдельного участка земли.
Лукашенко не хоче міняти розпорядок життя через пандемію коронавірусу: Краще померти стоячи, ніж жити навколішки - Цензор.НЕТ 8599
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Я пару лет назад на лоджии клубничку посадиоа в 3 вазона. Т. которая может расти на подоконниках) Сами её опялыли кисточкой) Помидорки. огурчики, перц сладкий. Это так интересно). Вот теперь, глядя на Ваши фото, прям сейчас хочу посадить)) Но пока нету рассады. Буду заказывать)) Умеете Вы раззадорить)
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Скажите ему кто-то что холод вирус не убивает.
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Саша парит байки одетый в ОЗК и в окружении 10 реаниматоров .
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Мій друг казав:" Лучше умєрєть стоя, чем плить на каное."
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ПРАВИЛЬНО!!!
- Нащо знімати штани, заради якоїсь дирки у підлозі???
- Тре гордо срати прямо у штани!!!
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В Беларусии, как и в России, коронавируса нету. Откуда тогда люди с пневмонией в больницах и умершие? Лукашенко ******** старый. Перед ****** раком станет, а прессе ****** какой он грамотный
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