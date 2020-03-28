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 В Киеве из-за коронавируса временно ограничили предоставление стоматологических услуг, - КГГА

В Киеве временно ограничили предоставление стоматологических услуг, кроме неотложных случаев.

Об этом говорится в распоряжении №4 руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, передает Цензор.НЕТ.

"Деятельность субъектов хозяйствования, которая предусматривает предоставление стоматологических услуг, а именно: ортодонтия, ортодонтическая стоматология, хирургическая стоматология, терапевтическая стоматология, детская стоматология, должна быть временно ограничена. Конечно же, кроме неотложных случаев", - отметил советник Киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

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Он пояснил, что основанием для принятия такого решения является забота о здоровье врачей и пациентов, ведь предоставление стоматологических услуг человеку, больному коронавирусной инфекцией, является опасным. В то же время, человек может не подозревать, что является инфицированным и переносить болезнь в легкой форме. Решение по поводу неотложности в каждом конкретном случае будет принимать непосредственно врач-стоматолог.

Источник: https://censor.net.ua/n3185089
 
 
 Топ комментарии
 
Люди рожают, лечат зубы, умирают... Может ещё ограничить предоставление медицинских услуг по родам?
А может ещё ограничить ритуальные услуги?
Ведь тоже есть риск заражения при этом.
Короче, не правильно всё это. Нельзя полностью остановить жизнь людей и их потребности.
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Садите все огороды вдруг голод будет.
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Будем сами вырывать и лечить народными методами как в 19 веке...
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Люди рожают, лечат зубы, умирают... Может ещё ограничить предоставление медицинских услуг по родам?
А может ещё ограничить ритуальные услуги?
Ведь тоже есть риск заражения при этом.
Короче, не правильно всё это. Нельзя полностью остановить жизнь людей и их потребности.
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Садите все огороды вдруг голод будет.
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ээх, какраз зуб с шифтом выпал, придёцца так ходить...
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Слава Кличко, вот как раз хотел оставить 2к. баксов или евро, но просто закрыли....
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Коротше кажучи, складайте зуби на полиці...
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Правильно. Зубы скоро не понадобятся.
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вирус испугается зубной боли?
а кто у нас ходит к стоматологу не по неотложным случаям?
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А в этом случае коронавирус самоуничтожается?
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Ок, пойдем длинным путем.
Если предоставление стоматуслуг ограничивается из-за риска коронавируса, но при зубнрой боли стоматуслуги предоставляются - это значит, что при зубной боли риск заражения исчезает?
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Будем сами вырывать и лечить народными методами как в 19 веке...
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Терапия это пломбы и кариес. Кариес бывает неотложным.

Они вообще в своём уме?
Может все мед услуги теперь убрать?
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Маски и спей одежду Врачам обеспечить слабо, теперь как в средневековье без зубного.
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В Москве такая же хрень. Поставил имплант неделю назад, хотел швы снять и фиг там. Принимают только с острой зубной болью, а мне посоветовали еще недельку со швами погулять
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в киеве вводят такую услугу, как "стоматология с самообслуживанием". номер счёта для оплаты работ будет сообщён дополнительно.
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Отправьте стоматологов, зубных техников, в инфекционные отделения помогать инфекционистам. Лечебники из них никакие, но хоть какая-то помощь, вроде тоже медики.
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...
И нет зубным врачам пути ,-
Слишком много просятся.
А где на всех зубов найти?
Значит - безработица!... (С)
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боковые сами сгнили за 5 лет лед пожувал один вырвал и норм..)
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Что это за вой по ночам в Киеве, Ватсон? Это люди с острым пульпитом стоматологов ищут. У Києві через коронавірус тимчасово обмежили надання стоматологічних послуг, - КМДА - Цензор.НЕТ 5138
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на таксі іщут...

Киев без цензуры 🇺🇦, [28.03.20 07:56]

У таксиста, который возил людей из Киева в аэропорт «Борисполь», обнаружили коронавирус.
Мужчина родом из города Бердичев, Житомирской области, работал таксистом, возя людей из столицы в аэропорт «Борисполь».
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Что-то я больше склоняюсь к методам Бацьки. Так, или иначе почти все этим вирусом переболеют. Так может не стоит гробить все и вся из-за этого вируса? Последствия локдауна могут быть серьезнее, чем последствия от коронавируса. Разве нет?
Я вижу ситуацию так: Строгий карантин на три недели. Никто никуда не ходит и не ездит. После этого жизнь должна продолжиться, но все должны ходить в масках. Ходить в масках должно стать культурой, как в Японии.
Это не первая и не последняя эпидемия на земле. Надеюсь, человечество подготовится надлежащим способом и не будет тупить, как в этот раз.
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