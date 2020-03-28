 В Киеве из-за коронавируса временно ограничили предоставление стоматологических услуг, - КГГА

Об этом говорится в распоряжении №4 руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, передает Цензор.НЕТ.
"Деятельность субъектов хозяйствования, которая предусматривает предоставление стоматологических услуг, а именно: ортодонтия, ортодонтическая стоматология, хирургическая стоматология, терапевтическая стоматология, детская стоматология, должна быть временно ограничена. Конечно же, кроме неотложных случаев", - отметил советник Киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.
Он пояснил, что основанием для принятия такого решения является забота о здоровье врачей и пациентов, ведь предоставление стоматологических услуг человеку, больному коронавирусной инфекцией, является опасным. В то же время, человек может не подозревать, что является инфицированным и переносить болезнь в легкой форме. Решение по поводу неотложности в каждом конкретном случае будет принимать непосредственно врач-стоматолог.
А может ещё ограничить ритуальные услуги?
Ведь тоже есть риск заражения при этом.
Короче, не правильно всё это. Нельзя полностью остановить жизнь людей и их потребности.
а кто у нас ходит к стоматологу не по неотложным случаям?
Если предоставление стоматуслуг ограничивается из-за риска коронавируса, но при зубнрой боли стоматуслуги предоставляются - это значит, что при зубной боли риск заражения исчезает?
Они вообще в своём уме?
Может все мед услуги теперь убрать?
И нет зубным врачам пути ,-
Слишком много просятся.
А где на всех зубов найти?
Значит - безработица!... (С)
Киев без цензуры 🇺🇦, [28.03.20 07:56]
У таксиста, который возил людей из Киева в аэропорт «Борисполь», обнаружили коронавирус.
Мужчина родом из города Бердичев, Житомирской области, работал таксистом, возя людей из столицы в аэропорт «Борисполь».
Я вижу ситуацию так: Строгий карантин на три недели. Никто никуда не ходит и не ездит. После этого жизнь должна продолжиться, но все должны ходить в масках. Ходить в масках должно стать культурой, как в Японии.
Это не первая и не последняя эпидемия на земле. Надеюсь, человечество подготовится надлежащим способом и не будет тупить, как в этот раз.