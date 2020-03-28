 Ухань, давший старт пандемии COVID-19, снимает жесткие двухмесячные ограничения

Об этом сообщает "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
28 марта были вновь открыты некоторые транспортные услуги, а также районы Ухани - столицы центральной провинции Хубэй, где было зарегистрировано 3177 из 3299 смертей из-за коронавируса.
Ранее власти города ввели жесткие меры: от запрета выходить на улицу до прекращения транспортного сообщения. Это однако не предотвратило распространение коронавируса в Китае и по всему миру.
28 марта представители здравоохранения Китая сообщили о 54 новых случаях заболевания, которые, по данным властей, были "импортированы" из-за рубежа.
Ранее сообщалось, что Ухань может полностью очиститься от коронавируса к концу марта.
Вот и лепили чушь. Оба чувака.
Это не только подозрительно, но просто на пожизненное тянет.
Так от, якщо ти перестанеш отримувати з.п. то про яке там "вєрнуть упущєноє" можуть мріяти інші двоє?
Это как рванул газопровод - около 600 совков в минус, но в газетах - ... как и в Рашке - произошел "хлопок" газа,
никто не выжилвсе в форме
Но тогда хоть где-нибудь в остальном Китае найдется нулевой пациент-2 и все должно пойти по новой, но в другой провинции
Не было бы счастья, так несчастье помогло. Разумеется, человеческие жизни, здоровье, мировой кризис и заточение граждан по хатам вряд ли можно чем-то восполнить, но в геополитике часто так бывает, когда беда консолидирует народы и продуцирует прогресс для дальнейшего развития жизни на Земле.
Что же положительного можно найти в мировой пошести коронавируса?
Ну, во-первых, это оздоровление экологии. Наша планета наконец-то вздохнула на полные легкие. Я ежедневно со своего балкона уже не наблюдаю привычного столичного смога. В Париже и околицах воздух стал чистым, каким не был за последние 40 лет! И так во всех точках планеты!
Да вы просто представьте, сколько маршруток, дизельных монстров, десятки тысяч рейсов самолетов, поездов и автобусов в эти дни прекратили отравлять наше довкілля!
Организм доноров привыкает к перманентному отбору крови и восполняет потерянную кровь. Когда донор не сдает очередную дозу, организм даже начинает негативно реагировать, мол, просит - спусти трошки крови.
Когда тысячи тонн вредных выбросов выливались в нашу атмосферу природа-матушка приспособилась частично это все лайно переваривать. Теперь же, когда у вредителей вынужденные каникулы, у планеты появился шанс разгрести собственные Авгиевы конюшни.
Другой положительный момент мы имеем во внешней политике. Прежде всего, пандемия вскрыла слабость России и никчемную политику Кремля. Шантаж Москвой ОПЕК вернулся к ней бумерангом обрушившихся нефтяных цен. Но, к несчастью Эрефии, цены на нефть и газ из-за пандемии коронавируса очень долго, если не навсегда, не поднимутся до прежних высот, что вынуждает империю зла идти по миру с протянутым копытом.
Московия сегодня стоит перед неразрешимой дилеммой: спасать население или рассыпаться, как карточный домик. Изоляция колоний Москвы обязательно потянет за собой сепаратизм и желание регионов оставлять скудные доходы в местной казне. В таком положении Москву голодная провинция кормить не захочет и не сможет. Самой Москве также придется умерить аппетиты, как и обнулить надежды на азиатских заробитчан. Теперь всё сами, москвичи, убирайте свое лайно своими лапами. Москва рискует повторить судьбу библейского Вавилона.
На внутреннем фронте тоже имеем ряд положительных моментов. Если до вируса олигарх у власти Коломойский смел ляпать языком о какой-то "помощи от Москвы" в 100 миллиардов, то теперь надежды пророссиян на своих патронов за паребриком разбились вдребезги. Мордору впору самому занимать, да никто не дает. Между тем, команда Зеленского вынуждена стать на колени перед МВФ, причем, приходится идти на условия, которые на пользу украинцам и во вред хозяевам Буратино. Мировой фонд требует закона против аппетитов Бени. Разве плохо?
Весна показала кто где нагадил зимой. Коронавирус вскрыл масштабную коррупцию режима Зеленского и сдачу интересов простых украинцев. Такое количество защитных, антисептических средств, масок, респираторов и т.д., которые в канун карантина продала власть за бугор не мог себе никто представить. А ВИП-палаты для избранных, с которыми обхезался офис презЕдента? Министр здравоохранения, пожелавший нашим пенсионерам смерти? Что ни день, то новый зашквар Зеленского. Единственно, что оберегает ЗЕрежим от народных волнений - карантин. Но и его продолжать вечно власть не сможет. В конце концов олигархам и властьимущим жрать будет нечего. И после снятия ЧС, что-то мне подсказывает, кое-кого попросят в отставку.
В целом пандемия приучила нас к гигиене. Многие ли из вас в последнее время во время эпидемий гриппа видели в медучреждениях, на кассах магазинов работников в масках? Теперь и с человека в маске никто не смеется, напротив, безалаберных безмасочников могут и пнуть ногой. И будут правы.
А сколько соотечественников пандемия пригнала домой? И многие из них будут вынуждены трудиться на благо родины, а не подметать за итальяшками-немчурой-якцапами. После карантина многие страны еще долго не будут нуждаться в лишних заробитчанах.
В конце концов, все наладится, мир переобуется, а бизнес, избавившись от многотонного налета финансовых пузырей, начнет адаптироваться и развиваться в новых реалиях 21 века.
Лучших учений гражданской обороны для всего мира сложно и придумать! Это человечеству поможет в дальнейшем организованно встречать вызовы в будущем.
думаю пока радоваться рано...и завидовать тоже...
дай Боже и нам скорее пройти этот путь, никого не потеряв из родных и любимых...
блин, звучит как угроза...