EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 За рубежом
  3244  49
Материалы по теме:
Все про:карантин (1630) Ухань (17) COVID-19 (2350) коронавирус (1033)

 Ухань, давший старт пандемии COVID-19, снимает жесткие двухмесячные ограничения

Китайский город Ухань, который стал эпицентром коронавируса и откуда инфекция распространилась на весь мир, начал возвращаться к нормальной жизни после двухмесячного жесткого карантина.

Об этом сообщает "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

28 марта были вновь открыты некоторые транспортные услуги, а также районы Ухани - столицы центральной провинции Хубэй, где было зарегистрировано 3177 из 3299 смертей из-за коронавируса.

Читайте также: Власти Китая с 25 марта открывают провинцию Хубэй после вспышки коронавируса

Ранее власти города ввели жесткие меры: от запрета выходить на улицу до прекращения транспортного сообщения. Это однако не предотвратило распространение коронавируса в Китае и по всему миру.

28 марта представители здравоохранения Китая сообщили о 54 новых случаях заболевания, которые, по данным властей, были "импортированы" из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что Ухань может полностью очиститься от коронавируса к концу марта.

Читайте также: COVID-19: в мире заболели 597 тыс. чел., умерли - 27 тыс. чел., выздоровели - 131 тыс. чел. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3185087
 
 
 Топ комментарии
 
Китай еще окажется на коне, пока вся остальная планета замрет, экономика Китая быстро вернет упущенное. Это будет очень иронично, в выигрыше останутся те, кто заразил все человечество )
 показать весь комментарий
 
Я серйозно. Хубее народ бунтует от разорения и голодухи. https://twitter.com/RFA_Chinese/status/1243527765137035265
 показать весь комментарий
 
И о положительных моментах пандемии

Не было бы счастья, так несчастье помогло. Разумеется, человеческие жизни, здоровье, мировой кризис и заточение граждан по хатам вряд ли можно чем-то восполнить, но в геополитике часто так бывает, когда беда консолидирует народы и продуцирует прогресс для дальнейшего развития жизни на Земле.

Что же положительного можно найти в мировой пошести коронавируса?

Ну, во-первых, это оздоровление экологии. Наша планета наконец-то вздохнула на полные легкие. Я ежедневно со своего балкона уже не наблюдаю привычного столичного смога. В Париже и околицах воздух стал чистым, каким не был за последние 40 лет! И так во всех точках планеты!
Да вы просто представьте, сколько маршруток, дизельных монстров, десятки тысяч рейсов самолетов, поездов и автобусов в эти дни прекратили отравлять наше довкілля!
Организм доноров привыкает к перманентному отбору крови и восполняет потерянную кровь. Когда донор не сдает очередную дозу, организм даже начинает негативно реагировать, мол, просит - спусти трошки крови.
Когда тысячи тонн вредных выбросов выливались в нашу атмосферу природа-матушка приспособилась частично это все лайно переваривать. Теперь же, когда у вредителей вынужденные каникулы, у планеты появился шанс разгрести собственные Авгиевы конюшни.

Другой положительный момент мы имеем во внешней политике. Прежде всего, пандемия вскрыла слабость России и никчемную политику Кремля. Шантаж Москвой ОПЕК вернулся к ней бумерангом обрушившихся нефтяных цен. Но, к несчастью Эрефии, цены на нефть и газ из-за пандемии коронавируса очень долго, если не навсегда, не поднимутся до прежних высот, что вынуждает империю зла идти по миру с протянутым копытом.

Московия сегодня стоит перед неразрешимой дилеммой: спасать население или рассыпаться, как карточный домик. Изоляция колоний Москвы обязательно потянет за собой сепаратизм и желание регионов оставлять скудные доходы в местной казне. В таком положении Москву голодная провинция кормить не захочет и не сможет. Самой Москве также придется умерить аппетиты, как и обнулить надежды на азиатских заробитчан. Теперь всё сами, москвичи, убирайте свое лайно своими лапами. Москва рискует повторить судьбу библейского Вавилона.

На внутреннем фронте тоже имеем ряд положительных моментов. Если до вируса олигарх у власти Коломойский смел ляпать языком о какой-то "помощи от Москвы" в 100 миллиардов, то теперь надежды пророссиян на своих патронов за паребриком разбились вдребезги. Мордору впору самому занимать, да никто не дает. Между тем, команда Зеленского вынуждена стать на колени перед МВФ, причем, приходится идти на условия, которые на пользу украинцам и во вред хозяевам Буратино. Мировой фонд требует закона против аппетитов Бени. Разве плохо?

Весна показала кто где нагадил зимой. Коронавирус вскрыл масштабную коррупцию режима Зеленского и сдачу интересов простых украинцев. Такое количество защитных, антисептических средств, масок, респираторов и т.д., которые в канун карантина продала власть за бугор не мог себе никто представить. А ВИП-палаты для избранных, с которыми обхезался офис презЕдента? Министр здравоохранения, пожелавший нашим пенсионерам смерти? Что ни день, то новый зашквар Зеленского. Единственно, что оберегает ЗЕрежим от народных волнений - карантин. Но и его продолжать вечно власть не сможет. В конце концов олигархам и властьимущим жрать будет нечего. И после снятия ЧС, что-то мне подсказывает, кое-кого попросят в отставку.

В целом пандемия приучила нас к гигиене. Многие ли из вас в последнее время во время эпидемий гриппа видели в медучреждениях, на кассах магазинов работников в масках? Теперь и с человека в маске никто не смеется, напротив, безалаберных безмасочников могут и пнуть ногой. И будут правы.

А сколько соотечественников пандемия пригнала домой? И многие из них будут вынуждены трудиться на благо родины, а не подметать за итальяшками-немчурой-якцапами. После карантина многие страны еще долго не будут нуждаться в лишних заробитчанах.

В конце концов, все наладится, мир переобуется, а бизнес, избавившись от многотонного налета финансовых пузырей, начнет адаптироваться и развиваться в новых реалиях 21 века.
Лучших учений гражданской обороны для всего мира сложно и придумать! Это человечеству поможет в дальнейшем организованно встречать вызовы в будущем.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
голодні бунти почнуться на московії через два місяці.
 показать весь комментарий
 
 
Я серйозно. Хубее народ бунтует от разорения и голодухи. https://twitter.com/RFA_Chinese/status/1243527765137035265
 показать весь комментарий
 
 
Цілком можливо.А що з голодухи ще лишається? Як немає чого жерти то тоді пофіг і вірус і усіляка пошесть.
 показать весь комментарий
 
 
вообщето там написано Hubei - его незакрівали на карантин
 показать весь комментарий
 
Ухань це столиця того Хубею, он вище в статті написано.
 показать весь комментарий
 
 
Даже не мечтай. Россия будет спасать весь мир своими вакцинами. Очень скоро.
 показать весь комментарий
 
Будет тебе и новичок, будет тебе и какава с чаем.
 показать весь комментарий
 
Карантин в них не одразу ввели,крім того літаки літали.Якось підозріло,що в них все закінчується.В Італії вже жорстий карантин давно триває,а кількість померлих не зменшується.
 показать весь комментарий
 
 
Антиколорадос писал, Главарь ВОЗ - китайцами поставлен.
Вот и лепили чушь. Оба чувака.

Это не только подозрительно, но просто на пожизненное тянет.
 показать весь комментарий
 
Китай еще окажется на коне, пока вся остальная планета замрет, экономика Китая быстро вернет упущенное. Это будет очень иронично, в выигрыше останутся те, кто заразил все человечество )
 показать весь комментарий
 
 
думаю, это не надолго .. счёт этим паразитам предъявят .. ну по крайней мере производство от туда ведущие компании выведут ..
 показать весь комментарий
 
 
А если не предъявят счёт на репарации-то грош цена этому мировому сообществу,значит по праву Китай всех подвинет
 показать весь комментарий
 
 
Якщо спрощено, дуже спрощено - ти живеш з заробітньої платні. А інші дві людини живуть з того, що один здає тобі житло, а другий забезпечує тебе їжою.
Так от, якщо ти перестанеш отримувати з.п. то про яке там "вєрнуть упущєноє" можуть мріяти інші двоє?
 показать весь комментарий
 
Давай, вперед... Мне вот всегда были интересны индивидуумы, пишущие подобное в интернете Ухань, давший старт пандемии COVID-19, снимает жесткие двухмесячные ограничения - Цензор.НЕТ 997
 показать весь комментарий
 
 
Якщо ти ними цікавишся, то спитаю - ти помічав в них речення які починаються з "я"? Майже все- надо, должни, необхідно, треба...
 показать весь комментарий
 
Они вообще то страшные распиз...дяи, поодиночке если, но могут мобилизоваться как никто, когда необходимо. Знаю точно, на собственном опыте
 показать весь комментарий
 
Так йди і роби! Чому нам на Цензорі це розповідаєш?
 показать весь комментарий
 
 
Коммунистам верить?.....
Это как рванул газопровод - около 600 совков в минус, но в газетах - ... как и в Рашке - произошел "хлопок" газа, никто не выжил все в форме
 показать весь комментарий
 
 
Мавр зробив свою справу, мавр може відпочивати.
 показать весь комментарий
 
 
_Думаю всё повторится. Нет ни одной правдоподобной причины, что помешала бы. Вирус если остановили, то только изоляцией и прекращением контактов между людьми. Контакты возобновляются, вирус снова торжествует. А допущение что в кетае нет ни одного не изолированного носителя совершенно невероятно. Так что...
 показать весь комментарий
 
 
++ Допустим в Ухани все переболели в разной форме и имеют уже иммунитет.
Но тогда хоть где-нибудь в остальном Китае найдется нулевой пациент-2 и все должно пойти по новой, но в другой провинции
 показать весь комментарий
 
 
А вообще, молодцы китайцы. Надеюсь, раз получилось у них, то и весь остальной мир справится
 показать весь комментарий
 
У всех остальных порядка такого нет, как у китаёзов. Так что, всем остальным гайки в большей или меньшей степени.
 показать весь комментарий
 
И о положительных моментах пандемии

Не было бы счастья, так несчастье помогло. Разумеется, человеческие жизни, здоровье, мировой кризис и заточение граждан по хатам вряд ли можно чем-то восполнить, но в геополитике часто так бывает, когда беда консолидирует народы и продуцирует прогресс для дальнейшего развития жизни на Земле.

Что же положительного можно найти в мировой пошести коронавируса?

Ну, во-первых, это оздоровление экологии. Наша планета наконец-то вздохнула на полные легкие. Я ежедневно со своего балкона уже не наблюдаю привычного столичного смога. В Париже и околицах воздух стал чистым, каким не был за последние 40 лет! И так во всех точках планеты!
Да вы просто представьте, сколько маршруток, дизельных монстров, десятки тысяч рейсов самолетов, поездов и автобусов в эти дни прекратили отравлять наше довкілля!
Организм доноров привыкает к перманентному отбору крови и восполняет потерянную кровь. Когда донор не сдает очередную дозу, организм даже начинает негативно реагировать, мол, просит - спусти трошки крови.
Когда тысячи тонн вредных выбросов выливались в нашу атмосферу природа-матушка приспособилась частично это все лайно переваривать. Теперь же, когда у вредителей вынужденные каникулы, у планеты появился шанс разгрести собственные Авгиевы конюшни.

Другой положительный момент мы имеем во внешней политике. Прежде всего, пандемия вскрыла слабость России и никчемную политику Кремля. Шантаж Москвой ОПЕК вернулся к ней бумерангом обрушившихся нефтяных цен. Но, к несчастью Эрефии, цены на нефть и газ из-за пандемии коронавируса очень долго, если не навсегда, не поднимутся до прежних высот, что вынуждает империю зла идти по миру с протянутым копытом.

Московия сегодня стоит перед неразрешимой дилеммой: спасать население или рассыпаться, как карточный домик. Изоляция колоний Москвы обязательно потянет за собой сепаратизм и желание регионов оставлять скудные доходы в местной казне. В таком положении Москву голодная провинция кормить не захочет и не сможет. Самой Москве также придется умерить аппетиты, как и обнулить надежды на азиатских заробитчан. Теперь всё сами, москвичи, убирайте свое лайно своими лапами. Москва рискует повторить судьбу библейского Вавилона.

На внутреннем фронте тоже имеем ряд положительных моментов. Если до вируса олигарх у власти Коломойский смел ляпать языком о какой-то "помощи от Москвы" в 100 миллиардов, то теперь надежды пророссиян на своих патронов за паребриком разбились вдребезги. Мордору впору самому занимать, да никто не дает. Между тем, команда Зеленского вынуждена стать на колени перед МВФ, причем, приходится идти на условия, которые на пользу украинцам и во вред хозяевам Буратино. Мировой фонд требует закона против аппетитов Бени. Разве плохо?

Весна показала кто где нагадил зимой. Коронавирус вскрыл масштабную коррупцию режима Зеленского и сдачу интересов простых украинцев. Такое количество защитных, антисептических средств, масок, респираторов и т.д., которые в канун карантина продала власть за бугор не мог себе никто представить. А ВИП-палаты для избранных, с которыми обхезался офис презЕдента? Министр здравоохранения, пожелавший нашим пенсионерам смерти? Что ни день, то новый зашквар Зеленского. Единственно, что оберегает ЗЕрежим от народных волнений - карантин. Но и его продолжать вечно власть не сможет. В конце концов олигархам и властьимущим жрать будет нечего. И после снятия ЧС, что-то мне подсказывает, кое-кого попросят в отставку.

В целом пандемия приучила нас к гигиене. Многие ли из вас в последнее время во время эпидемий гриппа видели в медучреждениях, на кассах магазинов работников в масках? Теперь и с человека в маске никто не смеется, напротив, безалаберных безмасочников могут и пнуть ногой. И будут правы.

А сколько соотечественников пандемия пригнала домой? И многие из них будут вынуждены трудиться на благо родины, а не подметать за итальяшками-немчурой-якцапами. После карантина многие страны еще долго не будут нуждаться в лишних заробитчанах.

В конце концов, все наладится, мир переобуется, а бизнес, избавившись от многотонного налета финансовых пузырей, начнет адаптироваться и развиваться в новых реалиях 21 века.
Лучших учений гражданской обороны для всего мира сложно и придумать! Это человечеству поможет в дальнейшем организованно встречать вызовы в будущем.
 показать весь комментарий
 
 
Китай свою задачу выполнил но теперь будет страдать весь мир ещё долго
 показать весь комментарий
 
ну...что сказать...скорее всего мы всю правду не узнаем...сколько и откуда и нафига!
думаю пока радоваться рано...и завидовать тоже...
дай Боже и нам скорее пройти этот путь, никого не потеряв из родных и любимых...
 показать весь комментарий
 
На все про все понадобилось всего-то три месяца...
 показать весь комментарий
 
ну и вот накуя была эта срачка с эвакуациями заразы из Китая, посидели бы там на карантине и сейчас бы спокойно во всем мире было бы...
 показать весь комментарий
 
Заразили твари весь мир а теперь радуются жизни а вы тысячами вымирайте,обложить этих пид@расов многотриллиардными выплатами а если будут упираться засыпать ядерными бомбами вдоль и поперек
 показать весь комментарий
 
Ты кацапский провокатор, или просто идиот?
 показать весь комментарий
 
Старт пандемии дали пиндосы, за что ответят...
 показать весь комментарий
 
Комми верить нельзя. Не зря они всех иностранных журналистов выслали оттуда, по сути, что там происходит говорит только рупоры ком партии. Ком партия вам правды не скажет, будут и дальше в геополитику играть...
 показать весь комментарий
 
 
А кто понесет наказание за создание и распространение вируса? Кто то же его создал и выпустил.
 показать весь комментарий
 
 
Ухань, давший старт пандемии ЦОВИД-19, снимает жесткие двухмесячные ограничения.
блин, звучит как угроза...
 показать весь комментарий
 
"Ухань, давший старт пандемии COVID-19, снимает........"Проти КНР потрібно застосувати санкції за те що їх уряд більше місяця приховував правду про передачу віруса від людини до людини як від своїх громадян та міжнародного співтовариства, що призвело до пандемії світового масштабу.
 показать весь комментарий
 
Если в Китае карантин через 2 месяца закончился, то у нас, с нашим умным руководством, закончится через 6 месяцев.
Ухань, що дав старт пандемії COVID-19, знімає жорсткі двомісячні обмеження - Цензор.НЕТ 8914
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх