EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  1727  26
Материалы по теме:
Все про:увольнение (1856) Трепак (82) Рябошапка Руслан (356) Офис генерального прокурора (195)

 Когда Трепак уйдет из Офиса Генпрокурора, мы можем забыть о том, что убийство Гандзюк будет расследовано должным образом, - Рябошапка

Экс-Генпрокурор Руслан Рябошапка считает, что после отставки замгенпрокурора Виктора Трепака можно забыть о надлежащем расследовании дела убитой активистки Екатерины Гандзюк.

Об это Рябошапка в комментарии "24 каналу", передает Цензор.НЕТ.

"Я теперь думаю, что когда Трепак уйдет из Офиса Генпрокурора, мы фактически можем забыть о том, что это дело будет расследовано должным образом", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гандзюк - Зеленскому: "Ваш новый генпрокурор начинает молотком ломать дело об убийстве моей дочери"

"По моему мнению, это очень плохое решение – устранить Трепака от процессуального руководства по этому делу, поскольку собственно Виктор Трепак был человеком, который, можно так сказать, вдохнул новую жизнь в это расследование. Исключительно благодаря оперативным возможностям Трепака удалось выяснить местонахождение одного из ключевых подозреваемых – Алексея Левина. Благодаря усилиям Трепака его удалось очень быстро экстрадировать из Болгарии в Украину. Кроме того, Трепак – единственный человек в Офисе Генпрокурора, который имеет системное и комплексное видение того, как это расследование может двигаться дальше. Я думаю, что для Венедиктовой это дело не представляет особого интереса", - резюмировал Рябошапка.

В пятницу, 27 марта, адвокат Маси Найем заявил об отстранении заместителя Генерального прокурора Виктора Трепака от расследования дела об убийстве Катерины Гандзюк.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Трепака не отстраняли, "его ключевые дела никто не забирал". При этом она подтвердила, что департамент спецрасследований вместо Трепака стал курировать назначенный сегодня заместителем Генерального прокурора Алексей Симоненко.

Виктор Трепак заявил, что подал в отставку и работает до понедельника. "Уже нет смысла просто", - пояснил он свое решение.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Продолжается суд над подозреваемым в заказе нападения Владиславом Мангером и Алексеем Левиным (Москаленко).

Источник: https://censor.net.ua/n3185086
 
 
 Топ комментарии
 
И что, Рябошапка уже полгода о Гандзюк говорит. Кто объяснит, как можно так долго думать о Гандзюк? Это ж можно шизонуться.
 показать весь комментарий
 
Когда Трепак уйдет из Офиса Генпрокурора, мы можем забыть о том, что убийство Гандзюк будет расследовано должным образом, - Рябошапка

Так-то да. А самому что, времени не хватило? Когда Трепак уйдет из Офиса Генпрокурора, мы можем забыть о том, что убийство Гандзюк будет расследовано должным образом, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4744
 показать весь комментарий
 
Можно. Гонгадзе - всё. Теперь Гандзюк. Когда Трепак уйдет из Офиса Генпрокурора, мы можем забыть о том, что убийство Гандзюк будет расследовано должным образом, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8560
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так, його Єрмак вишвирнув , але не вбив же... Й політично йому заяв ще вистачить ОГОГОна скільки !!!
 показать весь комментарий
 
Рябошапка после того как ты продавил юдашева прокурором Киева и этот коррупционный мудак теперь судится для меня тебя НЕТ !!! Твое мычание не интересно Когда Трепак уйдет из Офиса Генпрокурора, мы можем забыть о том, что убийство Гандзюк будет расследовано должным образом, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1464
 показать весь комментарий
 
И что, Рябошапка уже полгода о Гандзюк говорит. Кто объяснит, как можно так долго думать о Гандзюк? Это ж можно шизонуться.
 показать весь комментарий
 
 
Можно. Гонгадзе - всё. Теперь Гандзюк. Когда Трепак уйдет из Офиса Генпрокурора, мы можем забыть о том, что убийство Гандзюк будет расследовано должным образом, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8560
 показать весь комментарий
 
 
А що ми знаємо про те , чому Єрамк його вишвирнув- лише звинувачення Арахамії , що Пороха не посадив?
 показать весь комментарий
 
Цей Симоненко теж не дуже довго там буде.
 показать весь комментарий
 
Ну вот теперь всё стало на ссвои места!!! порохобот Рябаяшапка рвёт жопу за ГАНДЗЮКА!!!! нИ ДОБАВИТЬ НЕ ОТНЯТЬ))) ГНАТЬ саной тряпкой обоих!!
 показать весь комментарий
 
 
Когда Трепак уйдет из Офиса Генпрокурора, мы можем забыть о том, что убийство Гандзюк будет расследовано должным образом, - Рябошапка

Так-то да. А самому что, времени не хватило? Когда Трепак уйдет из Офиса Генпрокурора, мы можем забыть о том, что убийство Гандзюк будет расследовано должным образом, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4744
 показать весь комментарий
 
 
Бунт на судні , боцманом якого керує Козак від Лисого рашиста посилюється. Адже ПРотрубила ПРро свої наміри вголос Венедиктова , коли була ВО труби , потім ОПівський боцман Єрмак наполіг на її генПРокуростві , щоб вона все теобіцяне виконала ...
 показать весь комментарий
 
Если расследовать убийство Гандзюк, то можно садить в тюрьму смело всю когорту при власти сейчас и при Порошенко.
 показать весь комментарий
 
 
Трепак спасёт Украину....как то двусмысленно звучит.
 показать весь комментарий
 
 
А хто, хто зробили це разом? Невже і Венедиктова на генрюпрокурора Порошенко впзав? 😮
 показать весь комментарий
 
 
ганзюк нужно расследовать, но что, больше ничего жизненно-важного для народа нет?
 показать весь комментарий
 
 
В который раз убеждаемся, что из Зеленского реформатор, как из говна пуля.
Даже то, что было начато другим - угробил.
 показать весь комментарий
 
 
Моду взяли. Як когось виженуть, то вважає за святе вилазити на гору і всих поливать лайном
 показать весь комментарий
 
 
ЄРМАК - ВТІЛЮВАЄ В УКРАЇНІ те, про що пише олена Зеркаль :
Російський письменник Олександр Солженіцин колись сказав: «Насильству нічим прикритися, окрім брехні, а брехня може підтримуватися тільки насильством». На початку березня 2020 року під час попередніх слухань у справі MH17 в Гаазькому окружному суді прокурор цитував слова Солженіцина та підкреслював: «Коли сотні невинних людей вбиті, світ, який не бере на себе відповідальності встановити правду та покарати винних, надсилає повідомлення, що його люди - це належний об'єкт для нападу. Встановлення істини у цій справі може допомогти запобігти новому насильству в майбутньому».

Росія принесла терор на українську землю не тільки шляхом постачання зброї, *********** та фінансовою підтримкою бойовиків, а й шляхом прямого військового протистояння між російськими збройними силами та збройними силами України. Міжнародний кримінальний суд підтвердив існування міжнародного збройного конфлікту на сході України, який почався не пізніше 14 липня 2014 року. Більше того, докази, представлені у справі щодо MH17, чітко свідчать про те, що російські спецслужби безпосередньо залучені до збройного конфлікту в Україні і, зокрема, до збиття рейсу MH17.
Початок судового розгляду щодо MH17 у Нідерландах співпав з останнім засіданням Тристоронньої контактної групи в Мінську, де було оголошено про створення так званої «консультативної ради». https://ua.krymr.com/a/rosiysko-**********-viyna/30513048.html
 показать весь комментарий
 
 
Чому зараз прихильники Зе говорять, що Консультативна рада це теж саме, що робив Порошенко?
 показать весь комментарий
 
Новый генпрокурор, как и всё новое правительство - это сплошная антиреформа, это люди олигархов, это возврат к временам Януковича. Реванш антимайдана.
 показать весь комментарий
 
 
Надія лише на те, що пандемія та біда, що прийшла з нею , пришвидшить прояснення погляду українців на цю московьку операцію з виборами Зеленскього
 показать весь комментарий
 
..на себя выйти боятся,поэтому и убрали Трепака этого....дело генерала Назарова уже сколько лет болтается по кабинетам...
 показать весь комментарий
 
Щас соя и зебилы в екстазе будут поливать говном Рябошапку. Вот только папа Ганзюк сказал что и югик и бянядиктова-говно. Вот когда папа Ганьзюк чтото близко скажет про Рябошапку, тогда можете кидаться говном. А пока обтикайте 😷
 показать весь комментарий
 
«Покараємо винних», «Служіть народу України», «Нелюдів за грати»!!!

Коли Трепак піде з Офісу генпрокурора, ми можемо забути про те, що вбивство Гандзюк буде розслідувано належним чином, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4280
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх