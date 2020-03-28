 Когда Трепак уйдет из Офиса Генпрокурора, мы можем забыть о том, что убийство Гандзюк будет расследовано должным образом, - Рябошапка

Об это Рябошапка в комментарии "24 каналу", передает Цензор.НЕТ.

"Я теперь думаю, что когда Трепак уйдет из Офиса Генпрокурора, мы фактически можем забыть о том, что это дело будет расследовано должным образом", - рассказал он.

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"По моему мнению, это очень плохое решение – устранить Трепака от процессуального руководства по этому делу, поскольку собственно Виктор Трепак был человеком, который, можно так сказать, вдохнул новую жизнь в это расследование. Исключительно благодаря оперативным возможностям Трепака удалось выяснить местонахождение одного из ключевых подозреваемых – Алексея Левина. Благодаря усилиям Трепака его удалось очень быстро экстрадировать из Болгарии в Украину. Кроме того, Трепак – единственный человек в Офисе Генпрокурора, который имеет системное и комплексное видение того, как это расследование может двигаться дальше. Я думаю, что для Венедиктовой это дело не представляет особого интереса", - резюмировал Рябошапка.

В пятницу, 27 марта, адвокат Маси Найем заявил об отстранении заместителя Генерального прокурора Виктора Трепака от расследования дела об убийстве Катерины Гандзюк.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Трепака не отстраняли, "его ключевые дела никто не забирал". При этом она подтвердила, что департамент спецрасследований вместо Трепака стал курировать назначенный сегодня заместителем Генерального прокурора Алексей Симоненко.

Виктор Трепак заявил, что подал в отставку и работает до понедельника. "Уже нет смысла просто", - пояснил он свое решение.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Продолжается суд над подозреваемым в заказе нападения Владиславом Мангером и Алексеем Левиным (Москаленко).