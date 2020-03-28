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Все про:Минздрав (2400) Голос партия (159) Емец Илья (37)

 "Голос" внес в Раду постановление об отставке главы Минздрава Емца, - пресс-служба партии

Депутаты фракции "Голос" требуют уволить Илью Емца с должности министра здравоохранения на ближайшей внеочередной сессии парламента.

Об этом говорится в сообщении на сайте политсилы, передает Цензор.НЕТ.

"Илья Емец полностью провалил подготовку Украины к борьбе с коронавирусом. Провалил организацию тестирования населения. Заблокировал 67 млн гривен, за которые давно можно было купить тесты и защитные костюмы для врачей. Препятствовал внедрению второго этапа медицинской реформы. И пытался поставить смотрящего в Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины". За это он должен понести не только политическую ответственность. Его бездействие должны расследовать правоохранительные органы", - цитирует пресс-служба нардепа от "Голоса", члена парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольгу Стефанишину".

"Голос" требует назначить на должность министра здравоохранения независимого, компетентного и профессионального человека, который понимает процессы в системе здравоохранения и сможет принимать быстрые антикризисные решения в условиях пандемии, знает, как эффективно реализовать второй этап медицинской реформы, который должен начаться с 1 апреля.

Смотрите также: Медицинская система Украины не готова к лечению, - министр Емец о ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

"Мы зарегистрировали (проект постановления. - Ред.) буквально несколько часов назад", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Голоса" в субботу.

В то же время на сайте парламента пока нет информации о регистрации проекта постановления.

Как сообщалось, министром здравоохранения 4 марта 2020 года был назначен директор государственного учреждения "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины" Илья Емец.

Источник: https://censor.net.ua/n3185085
 
   
 Топ комментарии
 
правильно, ему 64 с хвостиком, скоро срок годности заканчивается
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Молодцы! Снимайте сруля, верните Супрун, пока не 200 000 трупов и мобильные крематории.!
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Емец на посту министра МОЗ - это диверсия против Украины даже в обычной обстановке, не говоря уж об условиях серьёзной эпидемии. Вопрос - а кто пролобировал его назначение и что делать с теми депутатами, которые за него проголосовали?
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правильно, ему 64 с хвостиком, скоро срок годности заканчивается
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Людина медкик якій ті роки що й тим , яких він оголошує потенціальними трупами - та він навмисно спровокував свою відставку...
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і ще він показав, як такі як він відноситься до людей. як у них у лікарів думають про людей.
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термін придатності вже скінчився. Вже навіть скінчився термін використання..
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Трындели 73% про "доктора смерть" и накликали себе реального, а не придуманного. Бойся слов своих, они имеют свойства материализооваться.
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Лучше бы генпрокурора нах*й сняли. И портнова в тюрьму.
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Хотят глаза 👀 замылить ! кРадуцкого «янелох « за мародерство не посадит !
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Молодцы! Снимайте сруля, верните Супрун, пока не 200 000 трупов и мобильные крематории.!
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давайте вызовем из племени Мумба-Юмба кого-нить на должность министра здравоохранения. Вмсто Супрун.
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Та вжеш, все племья перебрали.
Ємєць послєдній.
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Самое смешное во всей этой ситуации, что именно благодаря первому этапу реформы Супрун, все заключившие вовремя договора с семейным доктором теперь имеют возможность в условиях карантина в поликлиниках спокойно порешать элементарные вопросы по телефону со своим врачом , а не бежать на прием к поликлинику и стоять в очередях на улице, рискуя там заразиться. И именно на семейных врачей сейчас ложится сумасшедшая нагрузка первой волны борьбы с этой заразой.
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в смысле - это все равно будет разумнее?
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Голос - достойная партия, горжусь что голосовал за них, предложение Супрун тому подтверждение.
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Це довго. У відставку, щоб не дай Бог до крові не дійшло
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Хай в постанову додадуть Зе і його команду.
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«Міністр», чувак, який не знає, що СЕРЕДНІЙ ВІК ЖИТТЯ в Україні, 73 роки!!!!!!!
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Это с каких пор 73 года? на 2016 было 71 и то, как то странно. Крайне мало видел людей возрастом за 70 лет, а с учетом сколько умирает в среднем возрасте, то хз как они высчитывают средний показатель.
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На столб его приколотить гвоздями . Вместе с ЗЕ .
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Как мне здесь уже отвечали: это не наши методы))
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Та да , я так , образно . А вообще то - накипело .
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Столб жалко, но идея заслуживает пристального внимания.
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Емец на посту министра МОЗ - это диверсия против Украины даже в обычной обстановке, не говоря уж об условиях серьёзной эпидемии. Вопрос - а кто пролобировал его назначение и что делать с теми депутатами, которые за него проголосовали?
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Весь этот кадровый позор от янелоха, "умрут все пенсионеры"- словоблудие зеленых мародеров.
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Так Дубинський стрерджує, що до Янелоха його фельшер Радуцький привів ... От так
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хоть от одной беды избавимся-от министра-сепара.а с вирусом все равно бороться надо будет "Голос" внес в Раду постановление об отставке главы Минздрава Емца, - пресс-служба партии - Цензор.НЕТ 8433
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Это вы очень оптимистично заглядываете вперёд. Я вообще имел ввиду сам зарегистрированный законопроект. Думаю ребята дурнорежимовцы его завалят по свистку
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Гнать ссаными тряпками.Желательно с тем,кто его назначал.
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Я бы Супрун вернул, тем более у неё связи в Штатах, а там сейчас хоть и эпидемия в разгаре, но с их мощнейшей промышленностью выпускается столько аппаратов ИВЛ и прочих необходимых принадлежностей, что вполне можно было бы что-то для Украины и выбить.
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так и в Украине можно выпускать ИВЛ. Аппарат простой.
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На самом деле могут быть простыми и совсем не простыми. Простыми как раз с такими воспалениями лёгких, какие дает коронавирус, ловить нечего.
ЗЫ
Здесь, на Цензоре, недели две назад была статься о методах реанимации в таких случаях. Для шансов на успех надо: "smart"-аппарат ИВЛ, который позволяет вентилировать разные участки легких по разному по определенной программе, газоанализаторы, ещё много чего + специальные респираторные терапевты и подготовленные медсестры. Врачей таких у нас вообще не готовили никогда, их нет, а они для каждого больного должно определять свою стратегию лечения в зависимости от ситуации.
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Столько нерешаемых сложностей. Знаешь, человек рожден, чтобы решать сложные вопросы. То, что ты написал - обыкновенная ерунда для инженера. Для массового применения с целью поддержания обеспечения лёгких воздухом смарт-приборы ненужны.
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Ты шо!
Сейчас диаспора начнет гнать медикаменты, посылать самолёты.
А это нарушит карантин!
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время придет сам выйдешь и объявишь про импичмент янелоху. зачем голосовал за него?
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как то пофиг, министр профессиональный медик, Голос - нет. Видно это судьба - слуги должны быть исключительно непрофессиональными придурками.
Жаль только, что это все во время эпидемии, когда нужна слаженность медиков, а не срач. Ну, это ж Украина, страна навыворот.
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Стефанишана, которая в Голосе, тоже врач, как и Емец.
С точки зрения зебилов у неё основной недостаток в том, что работала с Супрун.
Но жизнь так припрёт с этим коронавирусом, что придётся-таки возвращать профессионалов в управлении медициной (хороший врач, как Емец, не всегда может быть хорошим управленцем), а то придётся мобильные крематории использовать для транспортировки трупов, как в Италии.
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Как по мне из Супрун управленец тоже не ахти - медленная черепаха. В Стефанишин вообще не знаю - если в депутатах - значит испорченная.
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УБЛЮДКА ЕМЦА НУЖНА ПОВЕСИТЬ НА МАЙДАНЕ, ВМЕСТЕ С ЕГО ВСЕМИ ВЫРОДКАМИ! А МОГИЛЫ ЕГО ПРЕДКОВ ПРЕВРАТИТЬ В ПОМОЙНЫЕ ЯМЫ!
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Это не Емец. Он на должности несколько недель. Это Зеленский. Все вопросы по провалу всего и вся к нему.
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Это само собой, но в условиях кризиса и эпидемии каждый день дорог, а Емец - это как минимум тормоз.
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Там они все такие. Емца поменяют, а ничего не изменится. Там всех надо менять, включая Гнусавого.
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Этот пёс Друпи уже достал своим занудством.
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Аваков призвал не бояться переворота: мы его победим в пользу народа.... в Украине два народа советский народ Украины у которого нет Родины Украины,а есть совдепия со столицей Мацква и Украинский народ ,который на сейчас на фронте защищает свою Родину Украину, ТАК В ПОЛЬЗУ КАКОГО НАРОДА? "Голос" внес в Раду постановление об отставке главы Минздрава Емца, - пресс-служба партии - Цензор.НЕТ 1904
"Голос" внес в Раду постановление об отставке главы Минздрава Емца, - пресс-служба партии - Цензор.НЕТ 310
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Там нужен консилиум врачей по поводу коронавируса. Четкий план мер и карантина. А это политические петушатные бои за кресло министра. По закону решает премьер, пусть и решает.

Крым тоже потеряли прежде всего из-за того, что портфели делили, и Донбасс чуть не просрали из-за кресел. Поому что кресло вышло дороже, чем Украина.
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Нужно Емцу хоть грамоту дать,он первый вступил в бой с коронавирусом. "Голос" внес в Раду постановление об отставке главы Минздрава Емца, - пресс-служба партии - Цензор.НЕТ 6462
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не надо было изначально Супрун трогать. Теперь менять будем как перчатки министров, а для эффективной работы на такой должности надо хотя бы полгода поработать, чтобы все нюансы прочувствовать. Чудес не бывает, не придет супермен и не порешает все.
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Может независимого и компетентного пана Вакарчука?
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Зоряна с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года Министр здравоохранения Украины, и тут появляется прям Монстр разрушитель и за 24 дня развалил систему Здравоохранения, это вам не в турборежиме из Страны вывозить товары медицинского назначения, один вопрос мишу на МОЗ поставите?
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чем думали когда его всунули на эту должность...я его впервые увидел на шоу савика шустера... когда он начал говорить...мне не понравилось что он говорил и как..всё о себе любмых а не про народ...я так и понял что очередной мажор он . както так я его почуствовал...и вот и недели не прошло .в отставку...хахахаха кто там следующий на курсы министров здравохранения? верните ото СУПРУН и не парьтесь вы...
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я так и понял что очередной мажор он . както так я его почуствовал...и вот и недели не прошло .в отставку... Vitaliy Pavlov, виталий заработался или бот какой мажор в 64 года, и если кого снять назначить можно к тебе обращаться ты же чувствуешь когда и что?
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