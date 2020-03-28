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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Пограничники задержали в Луганской и Сумской областях двух граждан, нарушивших обязательства по самоизоляции

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали двух граждан, нарушивших карантинные обязательства. Инциденты произошли в Луганской и Сумской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

"На один из пунктов пропуска в Луганской области для выезда в Российскую Федерацию прибыла 44-летняя гражданка Украины. Во время проведения контрольных операций, пограничники установили, что 22 марта рейсом из Греции украинка прилетела в аэропорт "Борисполь", где собственноручно оформила информированное согласие на проведение обязательных мероприятий по самоизоляции в течение 14 суток. Но взятых на себя обязательств женщина не соблюдала, поскольку уже 27 марта прибыли в пункт пропуска "Милово", чтобы пересечь государственную границу", - указывается в сообщении.

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Женщина заявила, что планирует направиться в Луганск в гости к дочери, и о подписании информированного согласия на самоизоляцию якобы не помнит.

В пункте пропуска "Бачевск" (Сумская область), пограничники задержали 43-летнего мужчину.

"Во время прохождения пограничного контроля правоохранители установили, что гражданин Украины в начале недели во время пересечения государственной границы в этом же пункте пропуска предоставил информированное согласие на пребывание в самоизоляции в течение 14 суток с целью соблюдения противоэпидемических мероприятий. Но взятые на себя обязательства он также не соблюдал", - сообщает Госпогранслужба.

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Данные о нарушениях были переданы в Национальную полицию. На нарушителей были составлены административные материалы по стю 44-3 КУоАП "Нарушение правил карантина людей". Санкция статьи предусматривает штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3185084
 
 
 Топ комментарии
 
Закрыть на несколько лет моральных уродов . И показать это по всем каналам ТВ
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И это не обязательно, достаточно участковым наведаться к паре-тройке и оштрафовать каждого на 17 тысяч, молва быстро разнесет новость и в СМИ напечатать, и будут сидеть по домам как мышки. Ничего сложного, работать надо! Проще всего расписаться в бессилии.
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Закрыть на несколько лет моральных уродов . И показать это по всем каналам ТВ
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https://www.youtube.com/watch?v=8ITx3xh44WQ

посмотрите на народных самоизолянтов )))
зеленский,ну ты брехло )))
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Штрафы не работают. Сажайте их на цепь и к батареи.
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И это не обязательно, достаточно участковым наведаться к паре-тройке и оштрафовать каждого на 17 тысяч, молва быстро разнесет новость и в СМИ напечатать, и будут сидеть по домам как мышки. Ничего сложного, работать надо! Проще всего расписаться в бессилии.
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Не факт... Некотрых, так называемых "людей", надо в зоопарке держать.
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у нас полицейский оказался заражённым .зная ихние ежеутренние собрания в кучу по идее уже половина отдела должна быть заражена .так вот мне интересно можно теперь каждому полицейскому говорить - не подходи ко мне заразный или ещё недельку нужно подождать?
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оту что ехала в Луганск к дочери...надо было пропустить...но обратно больше не пускать
(одно жаль...если уже больна, то по пути могла заразить сотни)
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Їм треба на лобі ставити клеймо! А як ще ми зможемо їх ідентифікувати?
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я це зразу казав - зелену крапку (як у індусів червона) межи бров на лобі... аби ще й фосфорицирувала у ночі (щоб здалеку було видно)...бо меж їхньому па-пріколу нема...
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Стыдно перед теми кого камнями закидали..Походу не тех
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