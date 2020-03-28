 Пограничники задержали в Луганской и Сумской областях двух граждан, нарушивших обязательства по самоизоляции

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.
"На один из пунктов пропуска в Луганской области для выезда в Российскую Федерацию прибыла 44-летняя гражданка Украины. Во время проведения контрольных операций, пограничники установили, что 22 марта рейсом из Греции украинка прилетела в аэропорт "Борисполь", где собственноручно оформила информированное согласие на проведение обязательных мероприятий по самоизоляции в течение 14 суток. Но взятых на себя обязательств женщина не соблюдала, поскольку уже 27 марта прибыли в пункт пропуска "Милово", чтобы пересечь государственную границу", - указывается в сообщении.
Женщина заявила, что планирует направиться в Луганск в гости к дочери, и о подписании информированного согласия на самоизоляцию якобы не помнит.
В пункте пропуска "Бачевск" (Сумская область), пограничники задержали 43-летнего мужчину.
"Во время прохождения пограничного контроля правоохранители установили, что гражданин Украины в начале недели во время пересечения государственной границы в этом же пункте пропуска предоставил информированное согласие на пребывание в самоизоляции в течение 14 суток с целью соблюдения противоэпидемических мероприятий. Но взятые на себя обязательства он также не соблюдал", - сообщает Госпогранслужба.
Данные о нарушениях были переданы в Национальную полицию. На нарушителей были составлены административные материалы по стю 44-3 КУоАП "Нарушение правил карантина людей". Санкция статьи предусматривает штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн.
посмотрите на народных самоизолянтов )))
зеленский,ну ты брехло )))
(одно жаль...если уже больна, то по пути могла заразить сотни)